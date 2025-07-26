Ослабление курса тенге объяснили в Нацбанке

Курс нацвалюты ослаб на 3,8% с начала года и на 4,9% с начала месяца

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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Колебания обменного курса тенге носят краткосрочный характер и отражают естественную динамику рыночного спроса и предложения, сообщили в Национальном банке РК.





В настоящее время обменный курс тенге формируется у отметок 544-545 тенге за доллар США, ослабев на 3,8% с начала года и на 4,9% с начала месяца. Такая динамика объясняется в основном рыночными факторами, включая сезонные, при сохранении благоприятных фундаментальных условий", - ответила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова на запрос редакции Kapital.kz .





По ее словам, фундаментальные факторы не предполагают ослабления тенге.





Цены на нефть удерживаются на относительно высоком уровне - около 70 долларов США за баррель. На глобальных рынках наблюдается ослабление доллара США по отношению к валютам как развитых, так и развивающихся стран. Внешние шоки, которые могли бы существенно и долгосрочно изменить баланс спроса и предложения на валютном рынке, отсутствуют. В этой связи текущий уровень обменного курса тенге оценивается как фундаментально недооцененный", - отметила Алия Молдабекова.





Она подчеркнула, что сезонный рост туристических поездок также увеличивает спрос на иностранную валюту со стороны населения.





Зампредседателя НБРК дополнила, что в ближайшее время одной из компаний квазигосударственного сектора запланирована продажа значительного объема иностранной валюты, что, считают специалисты, окажет благоприятное влияние на сбалансированность валютного рынка.





Напомним, в конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.





3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.





6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.





21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.