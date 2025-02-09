Паводки в Казахстане: возле Петропавловска начали строить обводной канал
Фото: Акимат СКО
Петропавловск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области в рамках подготовки к паводкам начали строить обводной канал возле Петропавловска, сообщает пресс-служба акимата СКО.
Вопрос паводка - очень серьезный для региона. Важно не допустить повторения прошлогоднего сценария, когда сильное половодье привело к значительным последствиям. Подготовка ведется непрерывно: ремонтные и инженерные работы не прекращались ни на один день, продолжаются даже зимой", - сказал на рабочем совещании по подготовке к паводковому периоду аким области Гауез Нурмухамбетов.
В рамках плана инженерных работ, включающего 109 мероприятий, проведены следующие работы:
- Укреплены 8 защитных дамб;
- Возведены и усилены 80 км дамб и обвалований по области;
- Установлены 108 водопропускных труб и тюбингов на автодорогах;
- Углублены 10 км водоотводных арыков и каналов;
- Расчищены 4 км русел малых рек;
- Очищены и отремонтированы 214 км ливневой канализации;
- Завершается реконструкция насосной станции первого подъема.
С учетом особенностей прошлогоднего паводка реализуются дополнительные меры:
- Начато строительство обводного канала возле Петропавловского гидроузла для предотвращения возникновения подпора воды на реке Есиль. Это позволит заблаговременно сбрасывать паводковые воды и предотвратить подтопления микрорайонов областного центра.
- Идет очистка берегов и устройство канала в русле реки в районе сел Соколовка и Большая Малышка.
- Будут проведены профилактические взрывные работы на 49 участках реки Есиль и малых рек в Петропавловске и 8 районах для предотвращения ледяных заторов и обеспечения беспрепятственного прохождения талых вод.
Сейчас ответственный период для всей области. Госорганы переведены на усиленный режим работы. Необходимо тщательно провести подготовительные работы, особенно по заготовке инертных материалов, мешкотар и техники. Также важно учитывать мнения и рекомендации местных жителей", - подчеркнул глава региона.
Ранее режим повышенной готовности к паводкам объявили в ВКО.
Ранее МЧС сообщало, что в Казахстане свыше 1,2 тысячи населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. В числе регионов с высоким риском затопления Карагандинская, Улытауская, Абайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.