План по поступлениям в бюджет не исполнен на 396 млрд тенге - Минфин

Одной из основных причин является продолжающаяся тенденция снижения мировых цен на основные экспортные товары

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В республиканский бюджет поступило 1 трлн 902 млрд тенге, или план исполнен на 83%, сообщил на заседании правительства министр финансов Казахстана Мади Такиев.





По словам главы Минфина, план по доходам не исполнен на 396 млрд тенге.





Это НДС на импорт, КПН и ЭТП на сырую нефть. Одной из основных причин является продолжающаяся тенденция снижения мировых цен на основные экспортные товары. В январе-феврале текущего года цены на металлы снизились в среднем на 9,1%", - пояснил министр.





Также наблюдается уменьшение объема экспорта сырой нефти, облагаемого ЭТП на 1 млн тонн в связи с переносом ТОО "Тенгизшевройл" объема экспорта нефти с декабря 2022 года на январь 2023 года.





Кроме того, на неисполнение плана повлиял возврат НДС по задолженности 2023 года на сумму 252 млрд тенге из 594 млрд тенге, добавил Такиев.