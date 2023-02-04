По итогам Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов  

Фото: t.me/KZgovernment

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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств стран ЕАЭС подписали ряд документов касательно обеспечения устойчивого экономического развития, осуществления ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок продовольствия, развития интегрированной информационной системы и др.





В частности, по итогам заседания Евразийского межправительственного совета были подписаны:





Распоряжение "О макроэкономической ситуации в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития".

Решение "О внесении изменений в Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере".

Распоряжение "О внесении изменения в перечень товаров, по которым осуществляется подготовка индикативных балансов".

Решение "Об утверждении Правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза".

Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Евразийского межправительственного совета от 21 июня 2022 года № 11".

Распоряжение "О дальнейшем развитии интегрированной информационной системы и цифровой повестки Евразийского экономического союза".

Распоряжение "О ходе реализации совместного проекта государств - членов Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс".

Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".

План мероприятий на 2023 - 2025 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств





В ходе заседания премьер-министр РК Алихан Смаилов озвучил предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества стран ЕАЭС в приоритетных отраслях экономики. В своем выступлении он отметил положительную динамику экономических показателей организации по итогам прошлого года. Объем промышленного производства составил $1,5 трлн, в том числе в Казахстане - более $100 млрд с ростом на 1,1%. Кроме того, более чем на 5% вырос объем выпуска сельскохозяйственной продукции (в РК - свыше 9%).





t.me/KZgovernment





Вместе с тем считаю, что данные показатели не соответствуют реальному потенциалу Евразийского экономического союза. Нам необходимо максимально сконцентрироваться на практической реализации мероприятий Стратегии развития до 2025 года и Договора о ЕАЭС. В первую очередь - это устранение барьеров во взаимной торговле", - сказал он.





По словам премьер-министра, в данном направлении все еще сохраняются элементы таможенного контроля на внутренних границах, фактически отсутствует национальный режим в госзакупках, широко применяются санитарные, ветеринарные и другие ограничения. Все это не дает бизнесу в полной мере ощутить преимущества ЕАЭС.





В этой связи придать импульс развитию транзитного потенциала и укреплению кооперационных связей может формирование бесшовных торговых потоков на пространстве Союза, а также ускоренная автоматизация информационного обмена.





Алихан Смаилов подчеркнул, что в целом дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции Казахстан видит в создании и реализации конкретных экономических проектов. При этом, по его мнению, нужно уделить достаточное внимание договоренностям в области судоходства, транзита, доступа к инфраструктуре, цифровизации госзакупок, а также полноценного функционирования рынков алкоголя и табака.





Премьер-министр РК также обозначил важность принятия системных мер по обеспечению доступности продуктов питания для населения. Это особенно актуально в условиях разрыва производственных цепочек и небывалых заморозков в странах-поставщиках ранних овощей и фруктов, что уже привело к существенному росту цен на рынках продтоваров.





Нужно фокусироваться на создании и финансировании совместных проектов по производству продуктов питания. В частности, тепличных хозяйств, откормочных площадок, торговой и складской инфраструктуры. Применяемые при этом фитосанитарные, ветеринарные и технические меры не должны создавать искусственных барьеров во взаимной торговле", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Кроме того, по его словам, на фоне структурных изменений торговли стран ЕАЭС необходимо решать вопросы ускоренного перемещения товаров внутри Союза без лишних формальностей. В качестве примера глава правительства привел казахстанскую систему прослеживаемости товаров.





В этой связи предлагаем предоставить возможность доплаты разницы сумм таможенных пошлин в отношении казахстанских изъятий. Отмечу, что такая возможность предусмотрена у других стран. Это, в том числе, даст дополнительные поступления в виде распределяемых таможенных пошлин. Прошу комиссию проработать данный вопрос", - сказал премьер-министр.





В заключение Алихан Смаилов призвал страны Союза ускорить интеграцию национальных информсистем, что позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле и активизировать процессы транзита и внешней торговли.





Мы создали ЕАЭС как открытое, равноправное интеграционное объединение, основанное на поиске компромиссных взаимовыгодных решений. Уверены, что реализация фундаментальных принципов Объединения в полной мере позволит использовать совместный потенциал для повышения благосостояния народов наших стран", - заключил он.





Глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что важно как можно скорее заложить прочный фундамент для раскрытия технологического потенциала наших стран.





government.ru





Нужно объединить усилия для внедрения передовых научно-технических решений в ведущие секторы экономики. Речь идет в том числе об автомобильной, химической промышленности, о транспортном, сельскохозяйственном машиностроении, микроэлектронике, авиа- и судостроении, фармацевтике, альтернативной энергетике, биотехнологиях. Такую совместную работу следует вести как по линии министерств и ведомств, так и научно-исследовательских институтов и нашего экспертного сообщества. Необходимо создать производственные основы, используя собственные инновационные заделы и ресурсы, и сделать это с учетом передового международного опыта. Особое внимание, конечно, нужно уделить подготовке кадров", - сказал премьер РФ.





Он отметил, что у стран союза хорошие перспективы по интеграции на цифровом треке. Цифровая трансформация должна идти с применением собственных технологий, на основе единых принципов. Призываю коллег активнее развивать взаимодействие в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС, наладить обмен сведениями между уполномоченными ведомствами на этой единой платформе. Крайне актуально внедрение и общих цифровых решений в самых разных сферах.





В текущих условиях особое значение приобретает открытие совместных высокотехнологичных производств. На последнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре прошлого года наши президенты договорились о создании нового механизма льготного финансирования промышленной кооперации. Мы это также вчера обсуждали в узком составе. Он поддержит прорывные многосторонние проекты за счёт бюджета союза. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета государств "Пятерки". Нужно как можно скорее сделать такую помощь доступной для наших предприятий, активнее привлекать к работе институты развития", - добавил Мишустин.





Еще одно важное направление, по его словам, это укрепление продовольственной безопасности.





Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, наши страны обладают мощнейшей агропромышленной базой, позволяющей не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объемах. Очевидно, что свои преимущества можно и нужно использовать более продуктивно. Здесь хорошо себя зарекомендовал проект "Евразийский агроэкспресс". Мы дали ему старт год назад. Совокупный объем зарубежных поставок превысил 500 тыс. тонн, что существенно больше планов. Это мясо, молочная, масложировая, плодоовощная продукция. Сформирован солидный парк специализированных рефрижераторных контейнеров. Маршрутные поезда отправляются ежедневно", - сказал глава правительства РФ.





Учитывая успешные пилотные поставки, поддерживаем расширение проекта на страны коридора Север - Юг, прежде всего - Иран, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Туркменистан. Готовы также взаимодействовать по выстраиванию эффективной логистики на китайском направлении. Современные, быстрые и устойчивые каналы, логистические цепочки являются серьезным стимулом для аграрного сектора наших стран и существенным вкладом в глобальную продовольственную безопасность. Работа в этой сфере станет одним из приоритетов российского председательства в Союзе в этом году", - добавил он.





Кроме того, премьер-министр РФ отметил необходимость продолжить формирование общих энергетических рынков с одновременным продвижением зеленой климатической повестки.





Еще один приоритет - углубление взаимодействия в финансовой и фискальной сферах. Это касается наращивания доли взаимных расчетов в национальных валютах, расширения использования собственных платежных систем. Только так можно выровнять конкурентные условия для наших предприятий и создать благоприятную среду для инвесторов, устранить барьеры на внутреннем рынке союза. Отдельное внимание нужно уделить упрощению и сближению административных процедур для бизнеса и повысить гарантии защиты их прав", - заключил Мишустин.





Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 7-9 июня в Сочи.