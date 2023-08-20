Потребителям вернут более 957 млн тенге за отопление в Казахстане

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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии по всему Казахстану, сообщили в пресс-службе МНЭ.





Работа проведена в соответствии с нормами законодательства в сфере естественных монополий, по итогам которой возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2023 года)", - уточнили в министерстве.





Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.





Таким образом, за прошедший отопительный период 2022-2023 годы субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 957 807,22 тыс. тенге с учетом НДС:



по городу Астане - 514,491 тысячи тенге;



по городу Алматы - 15 876,45 тысячи тенге;



по области Абай - 755,134 тысячи тенге;



по Алматинской области - 9 199,56 тысячи тенге;



по Акмолинской области - 18 924,83 тысячи тенге;



по Атырауской области - 11 640,57 тысячи тенге;



по Актюбинской области - 6 211 тысяч тенге;



по Восточно-Казахстанской области - 445 840,44 тысячи тенге;



по Жамбылской области - 79 096,62 тысячи тенге;



по Западно-Казахстанской области - 1 976,25 тысячи тенге;



по Карагандинской области - 338 261,08 тысячи тенге;



по Кызылординской области - 21 627,50 тысячи тенге;



по Мангистауской области - 1 214,63 тысячи тенге;



по Павлодарской области - 2 044,91 тысячи тенге;



по Северо-Казахстанской области - 4 623,75 тысячи тенге.





При этом для потребителей города Шымкента, Жетысу, Улытау, Костанайской, Туркестанской областей перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха", - отметили в МНЭ.





Как сообщалось ранее, Миннацэкономики проверит коммунальные предприятия во всех регионах Казахстана. Проверки коснутся 87 коммунальных предприятий по производству тепло- и электроэнергии.





Рудном и Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе Риддере , оставила без тепла горожан в холодное время года.



