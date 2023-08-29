Страны ЕАЭС будут взаимно признавать банковские гарантии при госзакупках
Президент Токаев одобрил соответствующее соглашение
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок между государствами - членами Евразийского экономического союза, передает корреспондент агентства.
Предметом соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными на территории государства - члена принципала, для целей государственных (муниципальных) закупок, осуществляемых бенефициаром другого государства-члена. Банковские гарантии, выданные с учетом положений настоящего соглашения, признаются государствами-членами при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.
Действие соглашения не распространяется на государственные (муниципальные) закупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств-членов составляют государственную тайну (государственные секреты); закупки, осуществляемые национальными (центральными) банками государств-членов.
В документе говорится, что гарант, зарегистрированный на территории государства - члена принципала, должен являться банком согласно законодательству этого государства-члена и соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие примененных к гаранту в соответствии с законодательством государства - члена принципала мер по предупреждению его экономической несостоятельности (банкротства) и улучшению финансового состояния (финансовому оздоровлению) в течение 6 последних месяцев;
- в случае если требование о наличии кредитного рейтинга предусмотрено законодательством государства - члена бенефициара, наличие кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством государства - члена бенефициара, требование к уровню которого предусмотрено законодательством государства - члена бенефициара, либо соответствие критериям, утвержденным Советом Евразийской экономической комиссии.
Гарант, зарегистрированный на территории государства - члена принципала и соответствующий требованиям, установленным статьей 3 настоящего соглашения, в целях выдачи банковской гарантии для участия в государственных (муниципальных) закупках бенефициара другого государства-члена должен быть включен в перечень гарантов государства - члена бенефициара (далее - перечень гарантов), если законодательством государства - члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок предусмотрено формирование такого перечня. Установление законодательством государства - члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок требований к гарантам, не предусмотренных настоящим соглашением, для целей включения гарантов в перечень гарантов не допускается.
Включение в перечень гарантов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок, на основании информации, полученной уполномоченным органом государства - члена бенефициара от уполномоченного органа государства - члена принципала.
При этом отмечается, что гарант исключается из перечня гарантов на основании информации уполномоченного органа государства - члена принципала в следующих случаях:
- несоответствие гаранта требованиям настоящего соглашения;
- подача письменного заявления гаранта об исключении из перечня гарантов.
Исключение гаранта из перечня гарантов не прекращает действия выданных им и принятых бенефициаром банковских гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по таким банковским гарантиям", - отмечается в соглашении.
Форма и содержание банковской гарантии должны соответствовать требованиям законодательства государства - члена бенефициара. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий в порядке, установленном законодательством государства - члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок (если таким законодательством предусмотрено формирование указанного реестра).
К отношениям, связанным с представлением бенефициаром гаранту требования по банковской гарантии, с его рассмотрением гарантом, применяется законодательство государства - члена бенефициара.
С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.
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