Промышленное производство Казахстана выросло почти на 7%

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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Цена золота обновила исторический максимум и впервые превысила $3450 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,3%, достигнув $3504,2 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 06:41 мск, - Цена золота обновила исторический максимум и впервые превысила $3450 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,3%, достигнув $3504,2 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 06:41 мск, сообщает РБК.





Золото подорожало до рекордного уровня на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны. Это привело к росту спроса на активы-убежища, пишет Bloomberg.





Доллар упал по отношению к основным валютам, поскольку доверие инвесторов к экономике США пошатнулось из-за комментариев президента Дональда Трампа о председателе ФРС Джероме Пауэлле, пишет агентство. Американский президент усилил давление на председателя ФРС и потребовал, чтобы регулятор снизил процентные ставки. Слабый доллар делает драгоценные металлы более привлекательными для участников, торгующих в других валютах.





В этом году цены на драгоценный металл достигли рекордных значений, поскольку торговый конфликт дестабилизировал финансовые рынки, снизив спрос на рискованные активы и ускорив бегство в "тихие гавани". Активы в обеспеченных золотом биржевых фондах увеличивались последние 12 недель, что стало самым продолжительным периодом роста с 2022 года, пишет Bloomberg. Крупнейшие центральные банки также пополняют свои резервы золотом, что поддерживает устойчивый спрос во всем мире.





Ранее эксперты Citi прогнозировали, что цены на золото могут подняться до $3500 за унцию в течение следующих трех месяцев.





По нашим оценкам, опасения по поводу роста экономики США и мировой экономики, связанные с торговыми пошлинами, скорее всего, будут и дальше сочетаться с высоким спросом со стороны центральных банков и других институциональных инвесторов", - сообщили аналитики.