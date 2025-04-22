Промышленное производство Казахстана выросло почти на 7%
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Промышленное производство Казахстана выросло на 6,7% г/г в январе-марте 2025 года после 5,9% г/г в январе-феврале, сообщает Евразийский банк развития.
Машиностроительная отрасль продолжает уверенно выполнять роль ключевого драйвера, обеспечив вклад в 1,5 п.п. в рост промышленности. Улучшение динамики индустриального сектора также объясняется повышением темпов роста добычи сырой нефти до 7,4% г/г в январе-марте с 3,7% г/г в январе-феврале, на фоне тестового запуска производства на месторождении Тенгиз", - говорится в еженедельном макрообзоре.
Между тем Беларусь сохраняет устойчивые темпы роста экономики.
ВВП увеличился на 3,1% г/г в январе-марте 2025 года. Рост поддерживается секторами, ориентированными на внутреннее потребление: розничный товарооборот вырос на 10,8% г/г, товарооборот общественного питания на 5,5% г/г. В промышленности темпы сохраняются ниже роста ВВП на фоне увеличения запасов, что может быть связано с реализацией готовой продукции", - заявили в банке.
Отмечается, что инвестиционная активность повысилась: объем инвестиций вырос на 18,3% г/г за январь-март 2025 года.
Также, по данным банка, рост ВВП Кыргызстана повысился до 13,1% г/г в январе-марте 2025 года, после 10,7% г/г в январе-феврале 2025 года.
Ключевую роль в расширении экономической активности сыграл рост выпуска в строительном секторе. По нашим оценкам, его вклад в динамику ВВП вырос в 10 раз до 3,0 п.п в январе-марте по сравнению с январем-февралем 2025 года. Дополнительное влияние оказало ускорение роста объемов производства в обрабатывающих секторах, что преимущественно связано с увеличением выпуска нефтепродуктов и пищевых продуктов. Также отмечено повышение темпов роста инвестиций в основной капитал до 90,6% г/г в январе-марте 2025 года", - сообщается в макрообзоре.
В России наблюдается умеренный рост экономической активности на фоне замедления инфляции, заявили в банке.
Индекс бизнес-климата в апреле составил 4,8 п., сохранившись на уровне предыдущего месяца. Ценовые ожидания предприятий снизились, вернувшись к минимальным значениям 2024 года. Инфляционные ожидания населения на год вперед незначительно повысились - до 13,1% в апреле по сравнению с 12,9% в марте. Темпы роста потребительских цен продолжают замедляться третий месяц подряд. С учетом сезонной корректировки инфляция в марте составила 0,57% м/м по сравнению с 0,6% м/м в феврале, снизившись почти вдвое по сравнению с показателями конца 2024 года. Мы полагаем, что к середине года накопится достаточное количество подтверждающих сигналов как со стороны ценовой динамики, так и со стороны деловой активности, чтобы Банк России мог принять первое в этом году решение о снижении ключевой процентной ставки", - сообщили аналитики ЕАБР.
По их данным, в Таджикистане инфляция составила 3,4% г/г по итогам марта 2025 года по сравнению с 3,7% г/г в феврале.
Рост цен остается сдержанным благодаря стабильности национальной валюты и отсутствию инфляционного давления со стороны импорта. Мы ожидаем, что высокий внутренний спрос приведет к повышению инфляции к концу 2025 года, однако ее значение останется в пределах целевого диапазона, установленного Национальным банком", - добавили в ЕАБР.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.