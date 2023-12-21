20.12.2023, 14:45 17301
С 1 января в Казахстане вырастет тариф на поливную воду
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января планируют на 1 тенге повысить тариф на кубометр поливной воды, сообщил в кулуарах мажилиса министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
С 1 января 2024 года средневзвешенный тариф увеличивается на 1 тенге. Увеличение тарифа позволит повысить заработную плату работников на 25%, средняя зарплата составит 211 тысяч тенге. И мы дополнительно в течение пяти лет привлечем более 100 млрд тенге инвестиций на реконструкцию и ремонт ирригационных систем", - рассказал Нуржан Нуржигитов.
У министра спросили, не отразится ли увеличение тарифов на стоимость сельхозпродукции. На это он ответил, что у Министерства сельского хозяйства есть программа субсидирования поливной воды от 50 до 85%, что не позволит негативно отразиться на стоимости продукции.
Ранее сообщалось, что в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука.
Напомним, ЕАБР прогнозирует серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году.
Казахстан намерен снизить зависимость в водообеспечении от сопредельных стран.
новости по теме
20.12.2023, 14:19 19826
В Минтруда назвали средний размер пенсии в 2024 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году базовая пенсия в Казахстане вырастет, сообщила на брифинге министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.
Базовая пенсионная выплата, наоборот, усиливается. В текущем году, например, минимальный размер базовой пенсии устанавливался с 54% до 60% от прожиточного минимума", - ответила Жакупова на вопрос о якобы отменяемой базовой пенсии.
Со следующего года, проинформировала министр, размер базовой пенсии будет увеличен на 5%, а также будет произведена индексация на 7% с учетом инфляции.
Солидарная же пенсия, выплачиваемая за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года и всем состоявшимся пенсионерам с назначенными выплатами на 1 января 2024 года, индексация будет производиться 7% инфляции плюс 2% с опережением уровня инфляции. В целом на 9% индексация будет. Средний размер пенсии будет порядка 130 тысяч тенге", - добавила министр.
Напомним, средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2023 года составил 120 838 тенге.
20.12.2023, 12:10 22101
В Казахстане четверть гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В неудовлетворительном и аварийном состоянии находится более 25% гидротехнических сооружений, заявила глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании мажилиса.
Несмотря на это, продолжается проектирование и строительство каналов по устаревшим технологиям. К примеру, проект по реконструкции 16 земляных каналов в Жамбылской области приостановлен по причине некачественного проектирования, а также в связи с размывом дна и откосов. Это повлекло корректировку и удорожание проекта. В результате 50% выполненных работ на сумму 1,1 млрд тенге (...) "закопаны" в землю", - сообщила Наталья Годунова.
Он отметила, что по причине изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды составляют 50% от объема водозабора.
В каналах с земляным руслом 40% просто уходят в землю. Это фильтрация. Еще 10% испаряются из-за жары и ветра. Вопиющим фактом является то, что уполномоченный госорган - Комитет по водным ресурсам - принимал это как норму и ежегодно согласовывал "Казводхозу" плановые показатели потери воды от 40 до 70%. К примеру, 70% плановых потерь воды было согласовано филиалу РГП - Большой Алматинский канал имени Кунаева", - заявила глава Высшей аудиторской палаты.
По ее словам, несмотря на неготовность гидротехнических сооружений, с 2009 года "Казводхоз" реализует проект по разработке и внедрению единой информационной автоматизированной системы управления водными ресурсами стоимостью 422 млн тенге. Наталья Годунова подчеркнула, что к этой системе планировали подключить порядка шести тысяч сооружений.
На момент проведения аудита в мае 2023 года, то есть через 14 лет, доля автоматизированных гидротехнических сооружений составила 2%, или 118 объектов. Из них работающая информационная система имеется лишь на 47. То есть фактически автоматизировано менее 1%, а интеграции с самим "Казводхозом" пока нет вообще", - добавила она.
Напомним, в Казахстане более 500 гидротехнических сооружений требуют ремонта.
19.12.2023, 16:46 41811
Казахстан импортирует в три раза больше мяса, чем отправляет на экспорт
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан все еще остается зависимым от импорта мяса. Объем импорта мяса в Казахстан в три раза превышает объем экспорта, сообщают аналитики.
На период 1 ноября 2023 года импорт мяса и мясопродуктов в Казахстан составил 191 тысячу тонн. Товара завезли на сумму свыше $330 млн. В то же время на экспорт было отправлено порядка 47 тысяч тонн казахстанского мяса и продуктов из него. Доход от продаж более чем в два раза ниже, чем сумма от импорта - $136 млн, сообщает "АПК Новости".
По данным аналитиков, объем импорта чистого мяса составил 136 тысяч тонн. Из них основной объем - 118 тысяч тонн - пришелся на мясо птицы. Общая сумма от данных сделок оценивается в $142 млн.
Второе место по объемам ввоза заняла свинина с объемом 6,6 тысячи тонн, на сумму $14 млн. Третье - у мяса крупного рогатого скота в замороженном виде в объеме 6 тысяч тонн, на сумму $23 млн. Затем - мясо КРС свежее в объеме 3,3 тысячи тонн на общую сумму $11 млн. Конины завезли в объеме 2 тысяч тонн. Совсем мало, но все-таки импортировали и баранину - 31 тонна на сумму $100 тысяч.
Что касается экспорта мяса, за истекший период из Казахстана было отгружено 44,7 тысячи тонн на общую сумму $132 млн. Основной объем тоже пришелся на мясо птицы с объемом, но уже гораздо меньшим, чем в категории импорта - 24,6 тысячи тонн на сумму $39,4 млн. Второе место по объемам экспорта заняло свежее мясо крупного рогатого скота, объем, проданный за границу, составил 13 тысяч тонн. Баранины вывезли 6,5 тысячи тонн на сумму $27 млн. Замороженного мяса вывезли на экспорт в объеме всего 180 тонн, заработали на этом $1,3 млн. Конину и свинину не экспортировали практически совсем", - привели данные обозреватели.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 10,4% увеличилось производство мяса.
19.12.2023, 16:15 42951
Казахстан намерен передать в управление иностранцам аэропорты трех городов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестана и Кызылорды в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере, сообщил на заседании правительства министр транспорта Марат Карабаев.
Как сообщил Марат Карабаев, в целях создания мультимодальных центров в аэропортах страны проводится комплексная работа по привлечению частных инвесторов, обладающих необходимыми компетенциями и капиталом.
В рамках него поэтапно реализуются работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, заправочных комплексов, расширению пассажирского и грузового терминалов с привлечением инвесторов в аэропорты Астаны, Алматы и Шымкента. В аэропорту Караганды инвестор планирует модернизировать взлетно-посадочную полосу и оснастить необходимой спецтехникой. Ведутся переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестан и Кызылорда в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере", - доложил глава Минтранспорта.
В общей сложности на данные работы привлекаются 2,4 млрд долларов США частных инвестиций, в том числе иностранных.
В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что в авиаиндустрии страны по-прежнему остаются "узкие места". В частности, основным вопросом является нехватка авиатоплива в объеме порядка 300 тысяч тонн в год.
Решением вопроса является диверсификация каналов поставок топлива, а также создание соответствующей инфраструктуры его хранения", - отметил он.
Также требуется принятие дополнительных мер для развития аэропортов: внедрение различных механизмов модернизации инфраструктуры, полная автоматизация процедур оформления грузов и пассажиров.
Это позволит увеличить к 2030 году объем обрабатываемых грузов со 130 тысяч до 1 млн тонн в год, а также увеличить пассажиропоток до 25 млн человек", - сказал Смаилов.
Еще одной чувствительной проблемой отрасли является кадровое обеспечение. Имеется нехватка пилотов, инженеров, технического персонала.
Также остро стоит вопрос систематических задержек рейсов. Обусловлено это не только погодными условиями. Авиакомпаниям необходимо улучшать качество обслуживания пассажиров и самолетов, расширять парк воздушных судов", - подчеркнул глава правительства.
Учитывая вышесказанное, премьер-министр поручил проработать возможность использования мультимодального транспорта на территории аэропортов, предусмотреть упрощение процедур оформления транзитных грузов и оптимизировать соответствующие технологические процессы.
Кроме того, он обозначил необходимость принятия мер по обеспечению дополнительных объемов авиатоплива, создания соответствующей инфраструктуры его хранения, а также обеспечить выделение дополнительных грантов для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации.
На заседании правительства было отмечено, что в текущем году в Казахстане были открыты и возобновлены 16 международных маршрутов. В планах следующего года - открытие новых рейсов в Куала-Лумпур, Сингапур, Токио и другие города. Также, по информации Минтранспорта, за 11 месяцев текущего года казахстанскими авиакомпаниями перевезено 12,3 млн пассажиров, что на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Ранее сообщалось, что немецкая компания намерена инвестировать $500 млн в создание мультимодального хаба в аэропорту Актобе. Также напомним, что Казахстан планирует импортировать авиатопливо марки JET A-1 из Китая.
19.12.2023, 14:33 45506
Казахстан намерен экспортировать уголь в Индонезию
Завершился третий раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между государствами - членами ЕАЭС и Индонезией
Фото: МТИ РК
Рассказать друзьям
Денпасар. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Денпасаре (Республика Индонезия) завершился третий раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза и Индонезией, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
По данным МТИ, двусторонняя торговля между Казахстаном и Индонезией активно развивается, а товарооборот по итогам 10 месяцев текущего года составил 249 млн долларов США, из которых на экспорт Казахстана в Индонезию приходится 95,2 млн долларов США.
На текущий момент мы наблюдаем появление новых экспортных позиций, таких как уголь, которые ранее не поставлялись из Казахстана на территорию Индонезии. Помимо этого, традиционно основными позициями казахстанского экспорта являются феррохром, оборудование для работы с грунтом, трансмиссионные валы, а также прочие приборы и аппаратура", - рассказали в пресс-службе Минторговли.
В рамках третьего раунда переговоров стороны обсудили положения текста будущего соглашения, а также продолжили дальнейшую работу по обсуждению тарифной либерализации с целью взаимного снижения импортных таможенных пошлин.
Нам удалось значительно продвинуться по всем ключевым вопросам будущего соглашения. Уверены, что данное соглашение позволит обеспечить значительный рост взаимного товарооборота между нашими странами, а также создаст дополнительные благоприятные условия для отечественных экспортеров", - сообщили в МТИ, эксперты которого приняли участие в переговорах.
25 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил, что важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес.
Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, переговоры между ЕАЭС и Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле начались в мае 2022 года.
19.12.2023, 12:34 47491
Объемы взаимных прямых инвестиций между странами ЦА растут опережающими темпами - ЕАБР
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы взаимных прямых инвестиций между странами Центральной Азии растут опережающими темпами со среднегодовым ростом в 9,2% в течение последних 7 лет, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.
Аналитики ЕАБР констатируют, что общий объем накопленных взаимных прямых инвестиций стран Евразийского региона составил 48,8 млрд долларов к концу первого полугодия 2023 года. Подчеркивается, что он вырос на 5,4% в 2022 года и продолжил рост в 2023 году.
Казахстан укрепил позицию лидера по привлеченным накопленным взаимным инвестициям в регионе с долей 27,2% на июнь 2023 года против 26,6% в 2021 году. Другие крупные страны - импортеры инвестиций в регионе: Узбекистан (19,8%), Беларусь (12,0%), Россия (9,8%) и Азербайджан (8,7%)", - проинформировали в пресс-службе.
Аналитики отмечают, что сырьевые отрасли повысили свою значимость во взаимных инвестициях государств Евразийского региона.
Сообщается, что их доля составила 37% на середину 2023 года по сравнению с 29% в 2016 году. Также параллельно растет и количество взаимных проектов в производствах с высокой добавленной стоимостью. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме ПИИ с 2016 года увеличилась на 6 п.п., до 18%.
Также подчеркивается, что геополитическая ситуация оказала наибольшее влияние на отрасль финансовых услуг.
Ее доля сократилась с 10% в 2021 году до 8% в 2022-2023 годах. Открытие дочерних компаний региональных банков было локомотивом положительной динамики накопленных ПИИ в финансовом секторе в предыдущие годы", - сообщили в банке.
По данным аналитиков ЕАБР, объем взаимных прямых инвестиций в Центральной Азии составил 1,1 млрд долларов на первое полугодие 2023 году, что в 1,8 раза выше уровня 2016 года. Основные направления взаимных капиталовложений: сырьевые отрасли, обрабатывающая промышленность и финансовые услуги. Основные внутренние инвесторы в регионе - Казахстан и Узбекистан.
Сообщается, что в среднесрочной перспективе в динамике взаимных инвестиций в Евразийском регионе могут сохраняться неопределенности. По оценкам аналитиков ЕАБР, факторами, которые будут оказывать влияние на среднесрочные тренды взаимных инвестиций, станут:
- "эффект соседства": доля стран ЕАЭС во взаимных инвестициях Евразийского региона продолжит расти;
- динамичный рост в обрабатывающей промышленности. Этому будет способствовать выход стран региона на новые переделы;
- повышение привлекательности транспортно-логистического сектора. Это объясняется переориентацией товарных потоков, приоритетами стран Центральной Азии по развитию инфраструктуры сухих портов, логистических и распределительных центров.
Также аналитики констатируют, что на Китай и Турцию приходится 79,9 млрд и 68,1 млрд долларов соответственно из общего объема взаимных ПИИ, оцененных в 158,2 млрд долларов - взаимные ПИИ стран Евразийского региона с Китаем, Турцией, Ираном, арабскими государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Китай в основном является чистым инвестором в регион. Турция, наоборот, - чистый реципиент капитала из Евразийского региона.
Отмечается, что накопленные взаимные ПИИ с Турцией динамично растут.
Среднегодовая динамика взаимных прямых инвестиций с Турцией составляет 13%, в то время как среднегодовые темпы роста взаимных инвестиций с КНР - лишь 3,2%. По сравнению с 2016 года взаимные ПИИ с Турцией увеличились в 2,3 раза, количество проектов - с 99 до 172. Заметная активизация турецких инвесторов наблюдается в Центральноазиатском регионе", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ЕАБР ежегодно вкладывает в казахстанские проекты по 1 млрд долларов.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
19.12.2023, 11:20 49231
Объемы перевозок по коридору Север - Юг согласовали Россия и Казахстан
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Москва. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча членов правлений акционерного общество "НК "Қазақстан темір жолы" и открытого акционерного общества "Российские железные дороги", в ходе которой стороны согласовали объемы перевозок по коридору Север - Юг, сообщает пресс-служба АО "НК" КТЖ".
Ключевой темой встречи стали основные направления развития транспортных коридоров, проходящих по территории России и Казахстана, согласование объемов перевозок по восточному маршруту международного транспортного коридора Север-Юг до 2030 года. Стороны договорились увеличить объем перевозок из Казахстана в Россию и обратно по электронным накладным, улучшить работу по (передаче) обмену поездов по стыкам, использование локомотивной тяги и цифровое взаимодействие в области грузовых перевозок", - проинформировали в пресс-службе.
Также стороны подвели итоги совместной работы в 2023 году, обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики, перспективы увеличения объемов перевозок, повышения эффективности работы межгосударственных стыковых пунктов.
За 11 месяцев 2023 года объем грузовых перевозок между Казахстаном и Россией увеличился на 5,4% и составил более 83,8 млн тонн", - добавили в пресс-службе.
Ранее КТЖ и РЖД договорились о восстановлении участка Кызыл Ту - Граничная - Русская Поляна.
18.12.2023, 17:18 80076
Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ - Смаилов
Фото: telegram/Ukimet
Рассказать друзьям
Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, прошедшем в городе Москве, сообщает сайт главы кабмина.
В своем выступлении глава правительства отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием.
Одними из ключевых направлений совместной работы в предстоящем году станут сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.
Премьер-министр отметил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.
Сегодня благодаря своим бескорыстным делам волонтеры стран Содружества продолжают вносить значимый вклад в развитие толерантного общества, поддержание культуры милосердия и доброты. Призываю государства СНГ начать практическую работу по реализации казахстанской инициативы об учреждении ежегодного Форума волонтеров и приданию ему статуса постоянной площадки организации", - заявил он.
Говоря об углублении сотрудничества в сфере здравоохранения, Алихан Смаилов обозначил важность проводимой работы в области физической культуры и спорта.
Серьезным достижением в этом направлении является создание в текущем году организационно-правовой основы для проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями и чемпионатов СНГ.
Казахстан поддерживает эту работу и планирует принимать активное участие в предстоящих состязаниях", - отметил он.
Сегодня премьер Казахстана также посетил международную выставку-форум "Россия", на которой были представлены новые казахстанско-российские проекты.
Читаемое
20.12.2023, 08:14В правительстве РК рассказали о проделанной за год работе в сфере здравоохранения 20.12.2023, 09:4446586В Минэнерго прокомментировали нарушения на объектах теплоснабжения в ряде областей Казахстана 20.12.2023, 11:0143916Казахстанцам запретят брать новые кредиты при наличии просрочки 20.12.2023, 12:5839871Правила техосмотра изменились в Казахстане 20.12.2023, 13:5236926Незаконные торговые павильоны сносят в центре Алматы 15.12.2023, 19:20192341Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС 15.12.2023, 19:11186101Кадровые перестановки произошли в Минтруда и соцзащиты населения 16.12.2023, 09:15171371В Казахстане празднуют День Независимости 15.12.2023, 12:12166366Население Астаны в ближайшие годы может достигнуть 1,5-2 млн человек - Токаев 15.12.2023, 10:05166101Порядка $1,3 млрд направят на первый этап модернизации QARMET 26.11.2023, 17:50317466В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 24.11.2023, 11:50313926Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 27.11.2023, 14:41299541Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 24.11.2023, 11:20282566Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 27.11.2023, 14:11280481Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?