С начала года рост машиностроения в Казахстане составил 11%

В 2025 году планируют произвести более 147 тысяч автомобилей

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первых шести месяцев 2025 года машиностроительная отрасль Казахстана продемонстрировала рост в 11,1%. Об этом стало известно по итогам заседания штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщили в пресс-службе - По итогам первых шести месяцев 2025 года машиностроительная отрасль Казахстана продемонстрировала рост в 11,1%. Об этом стало известно по итогам заседания штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщили в пресс-службе правительства





Основные драйверы роста: производство автомобилей (+12,1%), железнодорожных и других транспортных средств (+7,1%), сельхозтехники (+1,3%), электротехники (+21,5%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (рост в 1,7 раза), а также ремонт и установка машин и оборудования (+12%).





Автомобилестроение дает порядка 41% от объема машиностроения. Сегодня в стране работают два автозавода, выпускающих бренды JAC, Chevrolet, KIA, Lada, Jetour, Hongqi, Skoda, Hyundai и Genesis.





В этом году в Казахстане будут введены в строй еще два новых предприятия - мультибрендовый завод в Алматы и завод KIA в Костанае. В Алматы планируется выпуск автомобилей таких брендов, как CHANGAN, Haval и CHERY.





В 2025 году в Казахстане планируется произвести 147 824 автомобиля.





Вице-премьер Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции принять меры для оперативной выдачи необходимой разрешительной документации, что позволит своевременно запустить серийное производство новых моделей и обеспечить загрузку мощностей.





Железнодорожный сектор занимает 13% в структуре машиностроения. В 2024 году в Казахстане произведено 125 локомотивов и свыше 2,7 тыс. вагонов на общую сумму 599,3 млрд тенге. Сегодня в этом сегменте работают пять производственных предприятий, расположенных в Астане, Петропавловске, Экибастузе и Атырау.





С этого года начал работу завода Stadler Kazakhstan в Астане, запуск которого стал важным этапом в трансформации отрасли и расширении локализации.





Для стимулирования обновления подвижного состава Министерство транспорта инициировало введение ограничений на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы. Соответствующий нормативный документ уже разработан и проходит процедуры согласования.





Вице-премьер поручил ускорить решение процедурных вопросов, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.





Кроме того, около 9% общего объема машиностроения приходится на электротехническую продукцию. В 2024 году в Казахстане было произведено свыше 270 тыс. единиц бытовой техники.





С этого года в стране стартует производство телевизоров и стиральных машин под брендом Samsung.





Сельскохозяйственное машиностроение занимает около 6% в структуре отрасли. Сегодня в Казахстане самоходную сельхозтехнику производят 10 крупных предприятий. Благодаря действующей программе льготного лизинга отечественные производители обеспечивают до 90% потребностей внутреннего рынка по тракторам и комбайнам. В прошлом году в Казахстан зашли и сейчас усиливают свое присутствие финский SAMPO, китайский ZOOMLION и американский John Deere.





По итогам первого полугодия в Казахстане произведено порядка 4 тыс. тракторов (+39,3%) и 441 зерноуборочный комбайн (+64,6%). Годовой план предусматривает выпуск более 10 тыс. единиц сельхозтехники, что на 27% выше показателей прошлого года.





Вице-премьер поручил обеспечить весь комплекс необходимых мер, направленных на сохранение устойчивых темпов роста машиностроения как одного из ключевых секторов обрабатывающей промышленности и важнейшего драйвера технологического развития страны.