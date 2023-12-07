С начала года в Казахстане произведено продукции машиностроения на сумму 3,3 трлн тенге

По итогам 2022 года физический объем производства в машиностроении вырос на 11%, тогда как за 10 месяцев 2023 года - на 27%

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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил с главой Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым реализацию нового комплексного плана развития отрасли на ближайшие 5 лет, сообщила пресс-служба правительства.





На встрече обсуждены основные направления реализации комплексного плана развития машиностроения на 2024-2028 годы. Алихан Смаилов отметил важность и значимость принятого документа, положительно оценив темпы роста производства в машиностроении. По его словам, реализация комплексного плана способствует развитию не только машиностроительной отрасли, но и в целом обрабатывающей промышленности страны.





Комплексный план состоит из 79 мероприятий по 7 направлениям. Его реализация обеспечит к 2028 году рост:





ВДС (валовая добавленная стоимость) в 4,5 раза;

ИФО (индекс физического объема) в 2,2 раза;

объема экспорта в 3 раза;

объема инвестиций в 1,5 раза.





По словам Мейрама Пшембаева, реализация комплексного плана придаст значительный импульс развитию отечественного машиностроения, позволит увеличить объемы производства и развивать экспортные возможности, также способствует привлечению инвестиций и совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров.





Реализация комплексного плана является на сегодня нашей приоритетной задачей. Мы приложим все усилия для качественного исполнения поставленных целевых индикаторов и дальнейшей модернизации отечественного машиностроения", - сказал глава Союза машиностроителей Казахстана.





Стоит отметить, что машиностроение - самая высокотехнологичная отрасль, которая охватывает 37 подотраслей и обеспечивает оборудованием практически все сферы экономики. При этом одно рабочее место здесь создает до 8-10 мест в смежных отраслях. По итогам 2022 года физический объем производства в машиностроении вырос на 11%, тогда как за 10 месяцев 2023 года - на 27%. С января по октябрь 2023 года произведено продукции на сумму 3,3 трлн тенге.





Напомним, что глава государства одной из главных задач в послании от 1 сентября 2023 года обозначил ускоренное развитие обрабатывающего сектора, где машиностроение является драйвером роста промышленности. Дальнейшая модернизация отрасли придаст новый импульс диверсификации и индустриализации экономики страны.