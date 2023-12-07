06.12.2023, 09:40 39606
С начала года в Казахстане произведено продукции машиностроения на сумму 3,3 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил с главой Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым реализацию нового комплексного плана развития отрасли на ближайшие 5 лет, сообщила пресс-служба правительства.
На встрече обсуждены основные направления реализации комплексного плана развития машиностроения на 2024-2028 годы. Алихан Смаилов отметил важность и значимость принятого документа, положительно оценив темпы роста производства в машиностроении. По его словам, реализация комплексного плана способствует развитию не только машиностроительной отрасли, но и в целом обрабатывающей промышленности страны.
Комплексный план состоит из 79 мероприятий по 7 направлениям. Его реализация обеспечит к 2028 году рост:
- ВДС (валовая добавленная стоимость) в 4,5 раза;
- ИФО (индекс физического объема) в 2,2 раза;
- объема экспорта в 3 раза;
- объема инвестиций в 1,5 раза.
По словам Мейрама Пшембаева, реализация комплексного плана придаст значительный импульс развитию отечественного машиностроения, позволит увеличить объемы производства и развивать экспортные возможности, также способствует привлечению инвестиций и совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров.
Реализация комплексного плана является на сегодня нашей приоритетной задачей. Мы приложим все усилия для качественного исполнения поставленных целевых индикаторов и дальнейшей модернизации отечественного машиностроения", - сказал глава Союза машиностроителей Казахстана.
Стоит отметить, что машиностроение - самая высокотехнологичная отрасль, которая охватывает 37 подотраслей и обеспечивает оборудованием практически все сферы экономики. При этом одно рабочее место здесь создает до 8-10 мест в смежных отраслях. По итогам 2022 года физический объем производства в машиностроении вырос на 11%, тогда как за 10 месяцев 2023 года - на 27%. С января по октябрь 2023 года произведено продукции на сумму 3,3 трлн тенге.
Напомним, что глава государства одной из главных задач в послании от 1 сентября 2023 года обозначил ускоренное развитие обрабатывающего сектора, где машиностроение является драйвером роста промышленности. Дальнейшая модернизация отрасли придаст новый импульс диверсификации и индустриализации экономики страны.
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06.12.2023, 18:12 18966
Казахстан с января 2024 года намерен сократить добычу нефти
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен сократить добычу нефти начиная с января 2024 года в качестве своего вклада в предотвращение неопределенности и волатильности на нефтяном рынке, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам недавних встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября. Наши обязательства в первом квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки", - заверили в ведомстве.
Также сообщается, что министерство начало переговоры с акционерами крупных нефтедобывающих компаний о сокращении добычи нефти.
Рассматриваются приемлемые варианты и объемы сокращения", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что снижение добычи нефти на крупных месторождениях Казахстана составляет 56%.
Напомним, за 10 месяцев с начала года добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов - 11,2 млн тонн, добыча газа - 48,7 млрд кубометров.
06.12.2023, 17:16 21186
Минэнерго Казахстана и Huawei договорились о сотрудничестве в реализации проектов в цифровой энергетике
Отмечается, что сотрудничество с Huawei будет способствовать реализации совместных научно-исследовательских и образовательных проектов
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан и компания Huawei Technologies Kazakhstan заключили меморандум о взаимопонимании, нацеленный на развитие сотрудничества в области цифровой энергетики, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Подписанный меморандум предполагает сотрудничество, нацеленное на реализацию совместных инновационных проектов в области цифровой энергетики, укрепление научно-технического и производственного потенциала Единой энергосистемы Республики Казахстан", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что сотрудничество с Huawei будет способствовать развитию уровня человеческого капитала, реализации совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, ориентированных на повышение профессионального уровня кадров в отрасли, научного потенциала вузов, знаний в области цифровой энергетики и приобретение цифровых навыков граждан.
Кроме того, меморандум создает предпосылки для совершенствования регуляторных актов и гармонизации международных стандартов в сфере управления энергосистемой на основе международной экспертизы и лучшей практики в сфере цифровой энергетики.
Документ, таким образом, закладывает основу для качественного изменения ландшафта энергетического сектора Казахстана с помощью передовых цифровых решений", - добавили в министерстве.
Ранее Казахстан предложил Huawei выступить партнером в проекте по созданию электронной цифровой платформы для бизнеса.
06.12.2023, 15:39 24401
О реализации программы "Ауыл аманаты" в Актюбинской области доложили президенту
Государство окажет всестороннюю поддержку фермерам, малому и среднему бизнесу, заверил глава государства
Фото: Акорда
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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с реализацией программы "Ауыл аманаты", встретился с предпринимателями и посетил спортивный объект.
Президенту доложили о ходе реализации программы "Ауыл аманаты" в Актюбинской области. С начала запуска данной инициативы на 1471 проект в регионе было выдано кредитов на сумму 6,6 млрд тенге, в сентябре текущего года -дополнительные 12,5 млрд тенге.
В рамках программы в регионе засеяно 209,8 гектара овощных и бахчевых культур, построено 77 мини-теплиц общей площадью более 1 гектара. В эксплуатацию введен 101 кондитерский цех и пекарня, 129 молочных, 65 мясоперерабатывающих объектов.
Кроме того, в области создано 1210 новых рабочих мест и зарегистрировано 1062 человека в качестве индивидуальных предпринимателей. Только в Мартукском районе на 195 проектов, представленных в рамках данной программы, было выдано кредитов на сумму 902,5 миллиона тенге.
После ознакомления с проектами и продукцией сельхозтоваропроизводителей региона Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными предпринимателями.
Президент отметил, что реализация проекта "Ауыл аманаты" направлена на повышение доходов сельского населения. Токаев высоко оценил эффективность проекта и подчеркнул, что государство окажет всестороннюю поддержку фермерам, малому и среднему бизнесу.
Также глава государства посетил спорткомплекс в селе Саржансай Мартукского района. Глава государства побеседовал с юными спортсменами. Он отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, особенно для молодежи.
Президент подчеркнул, что у футбола большое будущее, поэтому развитию этого вида спорта будет оказываться необходимая поддержка", - отметили в пресс-службе президента.
06.12.2023, 15:02 25526
Нехватка топлива сдерживает развитие авиаиндустрии Казахстана - Минтранспорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев на региональном симпозиуме Международной организации гражданской авиации рассказал о нехватке авиационного топлива и как власти намерены бороться с этой проблемой.
Вице-министр отметил, что для решения проблемы дефицита авиационного топлива в первую очередь необходимо увеличивать собственное производство, поскольку импортный керосин обходится дороже. Кроме того, в стране планируется внедрение стандарта топлива JetA-1.
Это стандарт, который преимущественно используется в западных странах. Мы сейчас используем стандарт ТС-1. Это в основном стандарт, который используют страны бывшего Советского Союза, СНГ", - цитирует Ластаева "Sputnik Казахстан".
Стандарт JetA -1 даст возможность импортировать топливо из Китая и из других стран, которые именно этот стандарт производят.
На сегодняшний день в Международном аэропорту Алматы уже переводят инфраструктуру под этот стандарт, и, насколько я знаю, уже в апреле следующего года у них будет готовность для приема данного вида топлива", - отметил вице-министр.
По его словам, увеличение закупок JetA -1 значительно снизит дефицит авиатоплива в стране и позволит более активно развивать индустрию авиаперевозок.
Он подчеркнул, что и казахстанские нефтеперерабатывающие заводы уже готовы перейти на производство топлива стандарта JetA -1, однако это также не позволит увеличить объемы собственного производства.
Талгат Ластаев также проинформировал, что по показателям прошлого года количество полетов через территорию Республики Казахстан возросло практически в два раза - и в первую очередь для удовлетворения спроса всех авиаперевозчиков Казахстану необходим достаточный объем авиатоплива, который в рамках самостоятельного производства страна пока обеспечить не в силах.
Отечественное производство может покрыть потребность авиатоплива в размере 600-650 тысяч тонн авиатоплива в год", - подчеркнул он.
Тогда как потребность, включающая все авиакомпании - как отечественные, так и иностранные, составляет миллион тонн. То есть разница порядка 300-350 тысяч тонн, которая импортируется из различных стран.
При этом число авиакомпаний, желающих летать в и через Казахстан, только растет, обрати внимание Ластаев.
Если предоставить необходимый объем топлива, то есть всем желающим воздушным судам, которые пролетают через нашу территорию, цифра может возрасти до 1,5 миллиона тонн", - уточнил он.
Напомним, Минтранспорта Казахстана планирует импортировать авиатопливо марки JET A-1 из Китая. Казахстан ежегодно импортирует до 300 тысяч тонн из РФ.
Ранее в правительстве рассмотрели факторы, сдерживающие развитие аэропортов в Казахстане.
06.12.2023, 14:47 27256
Казахстан намерен привлечь $37,3 млрд инвестиций в рамках плана развития крупнейших нефтегазовых проектов
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством Казахстана утвержден комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023-2027 годы. Премьер-министр Алихан Смаилов подписал соответствующее постановление.
Принятый комплексный план направлен на реализацию 20 значимых проектов в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработке, а также нефтегазохимии с ожидаемым объемом инвестиций $37,3 млрд.
В частности, документом предусмотрена реализация крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, направленных на увеличение уровня добычи нефти до 105,5 млн тонн и газа до 82,1 млрд кубометров к 2027 году.
Кроме того, в целях обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами предусмотрена реализация трех проектов.
Также планируется, что к 2029 году будут увеличены производственные мощности на Шымкентском НПЗ с 6 до 12 млн тонн.
В результате в стране будет производиться 18 млн тонн нефтепродуктов в год.
Касательно нефтегазохимической отрасли необходимо отметить, что реализация таких проектов, как строительство первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн с инфраструктурным проектом газосепарационного комплекса мощностью переработки 9,1 млрд кубометров позволит значительно увеличить объемы производства нефтегазохимической продукции, привлечь крупные инвестиции и задействовать весь потенциал сырья Тенгизского месторождения", - рассказали в правительстве.
Вместе с тем в рамках реализации геологоразведочных проектов и освоения месторождений предусмотрены 7 проектов с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд.
Напомним, за 10 месяцев с начала года добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов - 11,2 млн тонн, добыча газа - 48,7 млрд кубометров.
06.12.2023, 13:08 30126
Китайские компании заинтересованы в реализации проектов развития транспортной инфраструктуры Казахстана
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компании из Китайской Народной Республики заинтересованы в реализации проектов развития транспортной инфраструктуры Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
В частности, представители China Railways Group Ltd выразили заинтересованность в проектах модернизации существующих и строительства новых железнодорожных линий, а China Shipbuilding Industry Corporation заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык", - проинформировали в пресс-службе.
Также в ходе встречи вице-министра транспорта Талгата Ластаева с представителями крупных китайских компаний были обсуждены вопросы участия China Railway Group Ltd и China Shipbuilding Industry Corporation в реализации железнодорожных проектов, реконструкции автомобильных дорог и портовой инфраструктуры.
По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества.
Напомним, в Китае продолжительность эксплуатации дорожного полотна в среднем составляет 15 лет, сообщает "Хабар 24". Кроме того, за качеством строго следят центральное или местное правительство. Как правило, дороги в этой стране делают из трех слоев.
06.12.2023, 10:44 36981
Китай стал ключевым партнером Казахстана по внешней торговле
Удельный вес КНР в товарообороте РК достиг 21,3%
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китай стал ключевым партнером Казахстана по внешней торговле. Впервые за последние несколько лет удельный вес КНР в товарообороте РК достиг 21,3%. За период с 2017 года это максимальный показатель. За январь-сентябрь текущего года страны обменялись товарами на сумму $21,7 млрд.
Многолетние данные показывают, что Китай постепенно наращивал свою долю как в импорте, так и в экспорте Казахстана. Если в 2017 году доля этой страны в общем объеме продаж казахстанских товаров за рубеж была относительно невысока - всего 12%, то теперь она выросла на 6 процентных пунктов, до 18%. Удельный вес КНР в импорте в РК с годами увеличился с 15,9% до 25,5%, сообщает energyprom.kz.
Главным конкурентом Китая на казахстанском рынке все эти годы была Россия. Северный сосед занимал большую долю в товарообороте Казахстана только за счет импорта своих товаров. В январе-сентябре текущего года РФ не просто уступила, но и сильно отстала от КНР по стоимостному объему товарооборота с РК. Суммарно экспорт и импорт нашей республики с Россией составил $18,9 млрд. В тройку ведущих торговых партнеров также вошла Италия ($11,7 млрд), которая попала в список как покупатель нефти.
Еще один рекорд Китая в торговле с Казахстаном: в текущем году импорт китайских товаров ($11,3 млрд) впервые превысил в денежном выражении экспорт ($10,4 млрд).
Скачок произошел в связи с тем, что Китай резко нарастил как физический, так и стоимостный объем поставок своих товаров в нашу страну. В деньгах китайские поставщики прибавили сразу 45% к аналогичному периоду прошлого года. У Казахстана тоже произошел рост продаж, однако заметное увеличение показателей наблюдалось только по физическому объему поставок (плюс 32,9%). В стоимостном выражении экспорт показал несоизмеримую динамику: всего плюс 2,5%.
Судя по данным таможенной статистики, китайские компании в основном были заинтересованы в покупке в РК сырьевых товаров, многие из которых в 2023 году упали в цене. За январь-сентябрь текущего года Казахстан продал Китаю 4,4 млн тонн нефти - на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом, несмотря на небольшой прирост в натуральном выражении, денег от продажи нефтепродуктов наша страна получила не больше, а на 14,2% меньше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация складывается и по другим сырьевым товарам - газу, железной руде и концентратам, ферросплавам.
В целом за этот период средняя расчетная экспортная цена на товары для Китая упала по всем указанным в таблице категориям, кроме позиции радиоактивных химических элементов и изотопов. Эту товарную группу нельзя отнести исключительно к сырьевой. С прошлого года Казахстан начал поставлять в Китай товары высокого передела - тепловыделяющие сборки. Это конструкции для атомных электростанций, начиненные урановыми таблетками. Уникальное производство работает в Восточном Казахстане на базе "дочки" "Казатомпрома" - Ульбинского металлургического завода.
Китай, в свою очередь, в основном поставляет в Казахстан переработанную продукцию. Первое место в структуре китайского импорта занимают одежда, постельное белье и одеяла. За последний год КНР нарастила поставки в этой категории вдвое в денежном и на 76,5% в натуральном выражении. Очень сильно отразилось на статистике покорение китайскими автопроизводителями казахстанского рынка легковых автомобилей. За январь-сентябрь текущего года казахстанцы купили в КНР 40,1 тысячи авто - сразу в 6 раз больше, чем за соответствующий период 2022-го. С ростом спроса увеличилась и средняя расчетная экспортная цена на автомобили made in China. Благодаря этому Поднебесная получила от казахстанских покупателей Geely, Haval, Chery и других китайских машин $653 млн (против $84,2 млн год назад).
Примечательно, что, помимо смартфонов, компьютеров и автомобилей, Китай продает Казахстану много различных бытовых мелочей, которые наша страна могла бы производить самостоятельно. Например, за бумажные ярлычки и этикетки за три квартала текущего года мы заплатили $10,6 млн, за детские раскраски - $13,6 млн, за упаковочные пакеты - $36,2 млн. Список товаров "на миллион" можно продолжить: туалетная бумага, картонные коробки, пуговицы, карандаши и многое другое.
05.12.2023, 20:17 53466
Глава государства подписал закон о республиканском бюджете
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", сообщает пресс-служба Акорды.
Также президент подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы".
Закон разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года. Доходы на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16,1 трлн тенге, или 80% от общей суммы доходов. В 2024 году планируется привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт - 1,6 трлн тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов.
При этом направления расходов формируются следующим образом: 5,4 трлн тенге предусмотрены на выплату индексированных пенсий и пособий. Для поддержки семей период ухода за ребенком продлен до 1,5 года. На эти цели на следующий год запланировано 93,3 млрд тенге. 2,4 трлн тенге будут направлены на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". На развитие сферы образования, в том числе реализацию национального проекта "Комфортная школа", будет выделено 1,7 трлн тенге. На развитие регионов из республиканского бюджета предусмотрено более 7 трлн тенге.
Расходы силовых структур на 2024 год запланированы в размере 2,6 трлн тенге.
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