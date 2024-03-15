14.03.2024, 12:48 13201
"Самрук-Қазына" начнет поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики
Председатель фонда отчитался перед президентом о работе за 2023 год
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию в среднесрочный период, сообщает Акорда.
Президент был проинформирован о приоритетных направлениях деятельности холдинга. Как доложил Нурлан Жакупов, в их число войдут реализация инвестиционных проектов, выпуск высокотехнологичной продукции, привлечение прямых иностранных инвестиций, поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики компаниями фонда и IPO и SPO компаний "Самрук-Қазына".
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по основным направлениям работы фонда.
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14.03.2024, 18:23 7241
В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы
Запрет был принят в целях предотвращения перетока
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина 12 марта приняла ряд решений по вопросам регулирования внешней торговли, сообщает пресс-служба правительства.
Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке.
Еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом. По-прежнему сохраняется угроза реализации "серых" схем ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для железнодорожных поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.
Также одобрено продление антидемпинговых мер на 5 лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии. Эти меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров.
14.03.2024, 14:44 11001
Международный форум B5+1 проходит в Алматы
Целью мероприятия является содействие торговле, инвестициям и экономической интеграции в Центральной Азии для полной экономической самостоятельности региона
Фото: МНЭ РК
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 по 15 марта в Алматы проходит форум B5+1 "Укрепление региональной экономической интеграции Центральной Азии посредством государственно-частного диалога", в котором принимают участие представители бизнес-сообщества и госаппарата пяти стран Центральной Азии, сообщает Министерство национальной экономики Казахстана.
Целью форума В5+1 является содействие торговле, инвестициям и экономической интеграции в Центральной Азии для полной экономической самостоятельности региона.
Участники панельных дискуссий - представители бизнес-сообществ, госорганов, международных институтов - обсудят региональные достижения, существующие программы экономического развития и потенциальные направления партнерства для укрепления экономической интеграции. Представители американских компаний поделятся своими взглядами на инвестирование в Центральную Азию в приоритетных секторах экономики. Местные бизнес-ассоциации обсудят возможности использования адвокации и диалога между государственным и частным секторами для развития и доступа к новым рынкам как на региональном, так и на международном уровне", - рассказали в МНЭ.
В ведомстве отметили, что результатом форума B5+1 должна стать активная работа с частным сектором над национальными и региональными бизнес-повестками. Двухдневное мероприятие позволит бизнес-сообществу представить свое видение инклюзивного и интегрированного экономического будущего для Центральной Азии и дать правительствам возможность оценить ценность рекомендаций частного сектора для достижения экономических целей C5+1.
По завершении мероприятия участникам будет предложено взять на себя обязательства по разработке значимой общей повестки дня для улучшения экономической интеграции и повышения устойчивости путем расширения доступа к инновациям, иностранным инвестициям и международным торговым потокам.
14.03.2024, 13:26 12381
Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Михаил Ломтадзе рассказал об инвестиционной привлекательности Казахстана, о реформах и инновациях на конференции Morgan Stanlеy Technology, Media and Telecom в Сан-Франциско, США. На конференции также выступили Илон Маск, руководители Microsoft, Google, Netflix и других ведущих технологических компаний мира.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:
С большой гордостью каждый раз делюсь на международных конференциях достижениями Казахстана. Результаты цифровизации и инноваций в нашей стране являются для многих стран примером для подражания. Это благоприятно влияет на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и целого региона. Ведущие международные инвесторы и технологические компании с особым интересом следят за развитием Kaspi.kz и инноваций в стране. Спасибо каждому казахстанцу. Именно благодаря нашим совместным усилиям мы создаем историю и ставим Казахстан на мировую карту инноваций. Спасибо каждому из вас за то, что вдохновляете нас создавать сервисы мирового уровня!"
Конференция Morgan Stanley Technology, Media and Telecom проводится уже более 30 лет. Ежегодно она становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всем мире.
14.03.2024, 11:57 14196
ЕАБР и Dar Al Sharia подписали соглашение о развитии исламского финансирования
Компания в качестве шариатского советника окажет содействие по выработке стратегических подходов и настройке политик и процедур ЕАБР
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития и консалтинговая компания Dar Al Sharia подписали соглашение по внедрению принципов и стандартов исламского финансирования в ЕАБР, сообщили в пресс-службе банка.
Dar Al Sharia - хорошо известная консалтинговая компания, созданная в 2007 году Dubai Islamic Bank - первым банком в мире, работающим по принципу исламского финансирования. Компания в качестве шариатского советника окажет содействие по выработке стратегических подходов и настройке политик и процедур ЕАБР. Также предусмотрена проработка пилотных проектов для их последующего финансирования по стандартам шариата", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что традиционные инструменты кредитования проектов в экономиках государств - участников ЕАБР составляют основную долю портфеля банка. Кроме того, банк ожидает, что к 2026 году структура его портфеля по видам финансовых инструментов будет более диверсифицированной.
Во всех странах региона Центральной Азии правительствами уделяется особое внимание развитию сегмента исламского финансирования. В ряде стран принято соответствующее законодательство, что позволило сформировать такие сегменты исламских финансов, как банковский и лизинговый. В Кыргызстане активно развивается сектор микрофинансирования. В целом по состоянию на конец 2021 года в Казахстане исламские активы составили 0,2% от всех банковских активов, в Кыргызстане - 1,5%, в Таджикистане - 1,1%", - добавили в банке.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
13.03.2024, 19:11 27536
В Бюро нацстатистики рассказали о внутренней торговле
Значительная доля приходится на оптовую торговлю
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс физического объема торговой отрасли в январе-феврале к соответствующему периоду 2023 года составил 104,2%, сообщает Бюро национальной статистики.
Значительная доля в общем объеме отрасли приходится на оптовую торговлю, удельный вес которой составляет 68,8%, розничной торговли - 30,9%.
Розничная торговля - 468,7 млрд тенге, рост - 4,7%.
Оптовая торговля - 5498,6 млрд тенге, рост - 4%.
13.03.2024, 13:24 33386
Власти Кыргызстана отреагировали на намерение Казахстана запретить сертифицированную в КР продукцию
В МЭК Кыргызстана рассказали о принимаемых мерах по борьбе с "серыми" сертификатами
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Бишкек. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана прокомментировали проект постановления правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах выпуска в обращение и обращения продукции", который предусматривает запрет на выпуск и обращение на территории РК продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG, выданными или принятыми после 1 июля 2024 года.
В ведомстве обеспокоены размещением для публичного обсуждения данного проекта постановления.
Принятие данного постановления Республикой Казахстан расценивается как препятствие, имеющие признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза, и ограничивает доступ для предпринимателей государств - членов ЕАЭС на внутренний рынок Евразийского экономического союза, и может создать прецедент по непризнанию документов об оценке соответствия в рамках Союза", - отметили в кыргызском ведомстве.
В министерстве также отметили, что в рамках систематически проводимой работы по недопущению нарушений процедур оценки соответствия, а также борьбы с "серыми" сертификатами, выданными аккредитованными органами по сертификации КР:
- 7 марта 2024 года разработан и подписан совместный план мер Министерства экономики и коммерции КР и Министерства торговли и интеграции РК по борьбе с недобросовестными субъектами аккредитации;
- принято постановление кабмина КР, которым с 20 марта 2024 года функции по регистрации деклараций о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза) единой формы переданы уполномоченному органу - Центру по стандартизации и метрологии при МЭК КР и его территориальным подразделениям.
Также утверждено положение о порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении/исключении аккредитованных органов по оценке соответствия в национальную часть единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС.
В Кыргызской Республике уже создан реестр протоколов испытаний, выданных лабораториями КР. Также МЭК КР было предложено казахской стороне создать реестр национальных протоколов испытаний для мониторинга легитимности протоколов испытаний, используемых органами по сертификации", - отметили в пресс-службе.
Вместе с тем был проведен государственный надзор за органами по сертификации и 6 органам наложен штраф на сумму 1,5 млн сомов, приостановлены у 8 органов аттестаты аккредитации и отменены действия документов об оценке соответствия, выданных с нарушениями.
Для решения данного вопроса МЭК КР будут проведены консультации с департаментом технического регулирования ЕЭК, а также со всеми заинтересованными сторонами союза", - добавили в пресс-службе МЭК КР.
Ранее в Миннацэкономики Казахстана отметили, что в настоящее время документы об оценке соответствия в Кыргызстане оформляют с нарушениями процедур и без проведения испытаний.
13.03.2024, 13:03 34716
Бектенов обсудил с послом КНР вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, сообщает пресс-служба правительства РК.
На встрече обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного сотрудничества, а также культурного и межрегионального взаимодействия. Кроме того, внимание было уделено укреплению партнерства в области образования и науки, трансфера технологий.
Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам прошедшего года вырос на 30%, достигнув $31,5 млрд. Объем инвестиций КНР в экономику Казахстана за 9 месяцев 2023 года составил порядка $1,4 млрд. В настоящее время на стадии реализации находятся 45 совместных казахстанско-китайских проектов с объемом инвестиций свыше $14,5 млрд. За 2 месяца текущего года объем контейнерных перевозок вырос в 2,6 раза. Вместе с тем имеющийся потенциал торговых отношений демонстрирует перспективы дальнейшей диверсификации товарооборота и расширения инвестиционного взаимодействия", - рассказали в пресс-службе кабмина.
В ходе переговоров рассмотрены меры по устранению ограничений во взаимной торговле, снятию административных барьеров и упрощению таможенных процедур. В частности, обозначена готовность наращивать поставки казахстанской сельскохозяйственной продукции высокой переработки на китайский рынок. Наряду с этим обсуждены реализуемые шаги в транзитно-транспортной сфере по строительству нового железнодорожного пункта пропуска "Бахты-Тачэн", расширению потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута и развитию региональной интеграции. Кроме того, рассмотрены вопросы увеличения количества пассажирских авиарейсов.
Бектенов отметил, что торгово-экономическое партнерство между РК и КНР находится на подъеме.
Казахстанско-китайские совместные проекты позволяют создавать высокотехнологичные предприятия по производству качественной и востребованной на рынке продукции. Сегодня на территории нашей страны успешно работают 3000 совместных компаний. Это свидетельствует об устойчивости и продуктивности партнерства бизнес-сообществ двух стран", - сказал казахстанский премьер.
В свою очередь посол КНР в РК подтвердил высокую динамику развития стратегического партнерства двух стран.
Сегодня наши отношения развиваются по всем направлениям по восходящей. Визиты президента Касым-Жомарта Токаева в Китай придали мощнейший импульс для углубления и развития наших двусторонних отношений. Мы высоко ценим озвученную президентом Казахстана программу масштабных экономических преобразований. Считаем, что амбициозная задача по двукратному увеличению ВВП Казахстана к 2029 году вполне достижима", - сказал Чжан Сяо.
Посол также обозначил широкий потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, высоких технологий и других сферах.
По итогам встречи Олжас Бектенов и Чжан Сяо подтвердили готовность к усилению работы по обеспечению поступательного развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая.
12.03.2024, 20:27 45666
Свыше 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Invest", в ходе которого рассмотрены текущая деятельность нацкомпании и планы дальнейшей работы, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время Kazakh Invest сопровождает 200 проектов на 27,3 млрд долларов с созданием 68,8 тыс. рабочих мест. В текущем году ожидается запуск более 40 проектов с иностранным участием.
Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования американской компании GE Healthcare в Астане. В рамках проекта будет локализовано производство аппаратов УЗИ и КТ.
Наряду с этим швейцарская компания Roche запустит производство противоопухолевых препаратов в Алматы с дальнейшей перспективой выхода на экспорт.
Австрийская компания Lasselsberger локализует в Астане производство керамической плитки, сухих строительных смесей и строительного клея.
По поручению премьер-министра РК в дальнейшей работе Kazakh Invest сфокусируется на привлечении инвесторов в перспективные проекты по глубокой переработке зерна, производству востребованных видов пластмасс, локализации нефтегазового оборудования и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?