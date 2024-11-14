Соглашение об интеграции энергосистем подписали президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана
Фото: Акорда
Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Всемирного климатического саммита СOP 29 главы государств Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, информирует Акорда.
Подписание соглашения о стратегическом партнерстве - это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого Соглашения также будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве "зеленого моста", соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности", - отметил Токаев.
По его словам, для Казахстана, стремящегося к углеродной нейтральности, "зеленая" энергетика является приоритетным направлением.
Мы активно работаем над снижением зависимости от ископаемых ресурсов, развиваем технологические инновации и создаем инфраструктуру, способную поддерживать нашу экологическую устойчивость. Достигнуты договоренности Казахстана с иностранными партнерами по реализации "зеленых" проектов общей мощностью 43 ГВт", - подчеркнул президент.
Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодняшнее соглашение выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень.
Регионы Центральной Азии и Кавказа во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития "зеленой" энергии. Мы знаем о тех больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источниках энергии в Узбекистане и Казахстане", - сказал президент Азербайджана.
Президент Узбекистана заявил, что данное соглашение преследует не только экономическую цель, но и олицетворяет общий вклад в будущее.
Особо отмечу экологическую значимость этого проекта. Энергия, которая будет передаваться, - это энергия ветра и солнца позволит смягчить влияние на климат. Тем самым мы поддерживаем совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и достижения целей устойчивого развития", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Также сообщается, что в присутствии глав государств министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Узбекстана Журабек Мирзамахмудов и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали исполнительную программу о сотрудничестве в области развития и передачи "зеленой" энергии.