Срок сдачи трассы Астана - Алматы вновь перенесли
Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Срок сдачи трассы Астана - Алматы переносится на 2024 год. Задержку строительства в Министерстве транспорта связывают с недобросовестными подрядчиками.
Коридор "Центр - Юг" разделен на 3 основных участка. Они расположены на территории Карагандинской и Жамбылской областей. На сегодня только четвертая часть из менее, чем тысячи километров дороги сдана в эксплуатацию, сообщает телеканал 24KZ.
По словам автовладельцев, раньше путь по маршруту от Караганды до Алматы занимал в среднем 13 часов, ремонт дороги увеличил это время почти вдвое.
Дорога желает лучшего. Особенно на границе Жамбылской области и Карагандинской, там вообще дорога очень плохая (...) У нас бетонное покрытие, оно не особо, то есть это больше колеса изнашиваются, чем надо бы, а дорога в некоторых местах вообще ужасная", - рассказал водитель с многолетним стажем Еркеулан Тойболдин.
Участок дороги Караганда - Балхаш из-за частых аварий народ прозвал "трассой смерти". Масштабная реконструкция 300,5 километров началась в 2019 году. Тогда строительство четырехполосного автобана оценивалось почти в 250 миллиардов тенге. Однако за это время сменился генеральный подрядчик и подорожал сам проект. Строительство автобана должны были завершить в прошлом году, но только "укатали" асфальт первым слоем. Не доделаны и другие участки дороги Астана - Алматы, информирует телеканал.
По участку Балхаш - Бурылбайтал, протяженность у нас 288 километров. Там на 72 километрах движение осуществляется по существующей дороге. Задержка там связана с недобросовестным подрядчиком, с которым нам пришлось расторгнуть контракт. На всем проекте работают иностранные компании. В 2020 году, во время коронавируса границы были закрыты. Подрядные компании не могли завезти технику, запасные части, и вот это повлияло на ход реализации проекта", - прокомментировал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Амангельды Беков.
На третьем участке коридора "Центр - Юг": Бурылбайтал - Курты, протяженностью почти 300 километров сдали в эксплуатацию только треть. Здесь также, по данным Министерства транспорта, подвел подрядчик. В ведомстве обозначили новые сроки сдачи стратегического проекта. Теперь долгострой планируют полностью завершить в конце 2024 года и обеспечить движение по всем 4 полосам автобана.
Ранее министр транспорта Марат Карабаев в числе прочих долгостроев отметил и трассу Алматы - Караганда. Также он сообщил, что теперь за качество дорожного полотна помимо подрядчика будет отвечать и технадзор, одобривший ввод дороги в эксплуатацию соразмерно с авторским надзором, то есть с компанией, которая делала проектно-сметную документацию. Таким образом, финансовые расходы по устранению неполадок будут распределены между подрядчиком, техническим и авторским надзором.
Напомним, в послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что качество строительства автомобильных дорог не выдерживает никакой критики.
Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция - это "родовые болезни" данной отрасли. Поэтому следует принять конкретные меры уже до конца года. Все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности. Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог", - заявил президент.