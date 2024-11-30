Аналитик о курсе доллара: отношение к риску нормализуется

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня, 29 ноября, начато раннее финансирование проведения весенних полевых и уборочных работ 2025 года. АО "Аграрная кредитная корпорация" открыто финансирование по программе "Кең дала 2" с льготной ставкой вознаграждения на уровне 5% годовых, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





На весенние полевые и уборочные работы 2025 года будет направлено до 700 млрд тенге, из которых порядка 560 млрд тенге будут привлечены из рыночных источников капитала.





По информации правительства, в стране сформирован общий пул заявок от 684 сельхозтоваропроизводителей на сумму порядка 82 млрд тенге, из них в работу уже приняты 176 заявок. Еще по 509 обращениям на 59,9 млрд тенге ведется сбор документов.





Наибольшее количество заявок поступило от фермеров Северо-Казахстанской и Костанайской областей.





Впервые финансирование началось задолго до проведения весенних полевых и уборочных работ, что позволит аграриям заранее закупить семена, удобрения, подготовить технику и качественно провести все необходимые мероприятия (...) Увеличено количество финансовых институтов, в которые можно обратиться как для оформления займов, так и для их последующего погашения. Финансирование будет доступно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и Аграрную кредитную корпорацию. Также для решения поднимаемых предпринимателями вопросов нехватки залогового обеспечения 85% от суммы займа по программе "Keң дала 2" гарантируются Фондом развития предпринимательства "Даму", - рассказали в пресс-службе кабмина.





Для получения консультаций и подачи заявок необходимо обращаться в ближайшие региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".



