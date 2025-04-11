Трамп повысил пошлины для Китая до 125%, для остальных стран он ввел паузу на 90 дней и снизил тарифы до 10%

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта 2025 года годовая инфляция в РК ускорилась, достигнув 10%. Это самый высокий показатель годовой инфляции с ноября 2023-го. В отчетном периоде платные услуги подорожали на 14,3%, непродовольственные товары - на 9,1%, продовольственные товары - на 7,6%, сообщает - По итогам марта 2025 года годовая инфляция в РК ускорилась, достигнув 10%. Это самый высокий показатель годовой инфляции с ноября 2023-го. В отчетном периоде платные услуги подорожали на 14,3%, непродовольственные товары - на 9,1%, продовольственные товары - на 7,6%, сообщает ranking.kz





По сравнению с мартом 2024 года тарифы на коммунальные услуги повысились следующим образом:





на холодную воду - на 88,4%;

на водоотведение- на 23,7%;

на центральное отопление - на 19%;

на горячую воду - на 14,6%;

на электроэнергию - на 14,3%;

на газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 13,3%;

на вывоз мусора - на 11,1%.





Тем временем услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,6%, сотовой связи - на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 18,8%, отправка посылок - на 17,7%, услуги первичного приема у врача - на 16,1%.





По непродовольственным товарам удорожание в разрезе видов продукции выглядит так:





сигареты - на 16,5%;

мебель и ковры - на 10,5%;

текстильные изделия - на 6,5%;

бытовые приборы - на 4,2%;

фармацевтические препараты - 7,9%;

аудиовизуальное оборудование и фотоаппаратура, оборудование для обработки информации - на 48%;

ювелирные изделия и часы - на 26%.





Рост цен на продовольственные продукты в разрезе видов выглядит следующим образом:





хлебобулочные изделия и крупы - на 3,1%;

мясо (включая мясопродукты) - на 8%;

рыба (включая морепродукты) - на 10,6%;

молочные продукты - на 6,1%;

фрукты и овощи - на 11,9%;

другие продукты - на 6,2%.





Тем временем месячный индекс потребительских цен составил 1,3% (в феврале 2025 года - 1,5%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,6%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%.





ranking.kz





В целом отметим: рост уровня инфляции на текущий момент является мировой тенденцией. По последним данным, 89 из 175 стран - более 50% - продемонстрировали ускорение инфляции.





Еще в феврале 2025 года Нацбанк РК пересмотрел прогноз по инфляции с трендом на увеличение. Ожидается, что по итогам года инфляция сложится в диапазоне 10-12%. В 2025 году сохраняются значительные риски ускорения инфляции, обусловленные совокупным воздействием внешних и внутренних факторов.





Среди ключевых внешних факторов можно выделить:





Рост цен на мировых продовольственных рынках. По итогам марта индекс цен на продовольствие ФАО увеличился до 127% (в марте 2024-го - 118,9%). Значительный рост продемонстрировали растительные масла, мясные и молочные продукты.





Усиление инфляционного давления со стороны России через торговые связи и импорт. Ровно месяц назад Центральный банк РФ резко повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 4,5%-5% до 7%-8%.





Среди внутренних факторов следует отметить:





Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Сейчас рост цен в секторе показывает высокие темпы. Таким образом, сервисная инфляция будет определяться повышением регулируемых тарифов в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Именно этот фактор, при сохранении темпов роста цен на уровне 2023-2024 годов, останется ключевым драйвером инфляции в секторе.





Рост производственных издержек из-за удорожания продукции обрабатывающей промышленности.





Рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Стоит отметить, что удорожание ГСМ окажет негативное влияние на цены и в других отраслях, так как это увеличит транспортные и производственные издержки, повлияв на широкий спектр товаров и услуг.





Кроме того, не стоит забывать о текущих торговых войнах между США и Китаем, а также между США и миром в целом: в конечном итоге внешние шоки всегда негативно сказываются на экономиках развивающихся стран.





Немаловажным является и показатель инфляционных ожиданий. В последнем "Экономическом обозрении" Нацбанка РК отмечается, что наибольшее влияние на мнение респондентов о росте цен оказывают удорожание продуктов питания и топлива, а также внешние события.



