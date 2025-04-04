Трамп вводит пошлины в отношении 185 стран, включая Казахстан

Для Казахстана вводится тариф в 27%, для Китая - в 34%, для ЕС - в 20%

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Вашингтон. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран, включая Казахстан. По его словам, размер тарифов США будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами, - Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран, включая Казахстан. По его словам, размер тарифов США будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами, сообщает РБК.





Президент США представил таблицу, согласно которой тарифы затронут в том числе:





Китай - 34%;

Европейский союз - 20%;

Индия - 26%;

Вьетнам - 46%;

Тайвань - 32%;

Япония - 24%;

Южная Корея - 25%;

Таиланд - 36%;

Швейцария - 31%;

Индонезия - 32%;

Малайзия - 24%;

Камбоджа - 49%;

Великобритания - 10%;

Южная Африка - 30%;

Бразилия - 10%;

Бангладеш - 34%;

Сингапур - 10%;

Израиль - 17%;

Филиппины - 17%;

Чили - 10%;

Пакистан - 29%;

Шри-Ланка - 44%;

Казахстан - 27%;

Сербия - 37%;

Мадагаскар - 47%;

Мьянма - 44%;

Лаос - 48%.





Наибольшие пошлины - 50% вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.





Пошлины затронут ряд стран бывшего СССР. Кроме Казахстана с 27% тарифы вводятся для Молдавии (31%), Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана и Таджикистана (по 10%).





Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, "чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество", добавил Трамп.





Для введения пошлин президент США объявил чрезвычайное положение. Эти тарифы станут дополнением к уже существующим пошлинам и сборам. Например, тариф для Китая составит 54%, поскольку до этого Трамп ввел в отношении Пекина 10-процентные пошлины, затем увеличив их вдвое, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает CNN.





Также с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая - на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США. Продолжают действовать и введенные тарифы в отношении Канады и Мексики.





Трамп назвал введение пошлин "декларацией экономической независимости" и счел, что 2 апреля войдет в историю как "день возрождения американской промышленности".