24.07.2025, 14:58 20051
Требования к открытию филиалов иностранных банков упростили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Требования к открытию дочерних банков и филиалов иностранных банков упростили в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Соответствующие поправки отражены в законе Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", подписанном главой государства 30 июня текущего года. Законом снижено требование к минимальному размеру совокупных активов иностранного банка для открытия филиала в Казахстане - с 20 млрд долларов до 10 млрд долларов", - заявили в агентстве.
Также в целях снижения административных барьеров сокращен перечень документов в зависимости от уровня кредитного рейтинга финансовой организации. Кроме того, исключены документы, которые финансовый регулятор может самостоятельно получить из информационных систем, интернет-ресурсов и от регулятора страны-заявителя.
Упрощены требования к наличию помещений в собственности и укомплектованности штата за год до начала работы. Филиалам иностранных банков также предоставлена возможность размещать активы, принимаемые в качестве резерва, в финансовые инструменты с низким уровнем риска, перечень которых будет определен нормативным правовым актом Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что иностранцы смогут открывать бизнес в Казахстане без посещения страны.
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24.07.2025, 14:05 21756
Объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном достиг $27,8 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном достиг $27,8 млрд, за январь-май 2025 года составил $9,6 млрд, сообщает пресс-служба правительства РК.
По поручению глав наших государств мы ведем целенаправленную работу по увеличению объема взаимной торговли до 30 миллиардов долларов. Имеются значительные возможности инвестиционного сотрудничества. В целом хотел бы отметить эффективную деятельность межправительственной комиссии по сотрудничеству в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия", - отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Также в ходе встречи стороны отметили высокий уровень доверия и конструктивного диалога между Казахстаном и Россией, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве.
В рамках углубления партнерства между двумя государствами особое внимание также было уделено ходу подготовки XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет осенью текущего года в городе Уральске", - заявили в пресс-службе.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами по всем приоритетным направлениям.
Напомним, в конце июня сотрудничество в политической и экономической областях обсудили главы МИД Казахстана и России.
23.07.2025, 16:45 49746
ЕАБР назвал лучшие практики правового регулирования ГЧП в странах Евразии
Некоторые практики и нормы ранее подтвердили свою эффективность и были включены в законодательства о ГЧП других стран
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Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития в ходе совместного с World Association of PPP Units & Professionals EECA вебинара по материалам межстранового обзора банка назвал лучшие практики правового регулирования государственно-частного партнерства в странах Евразии, сообщает пресс-служба ЕАБР.
В частности, команда ЕАБР проанализировала законодательства 6 стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, и выявила единообразие законодательных норм по вопросам оценки и отбора проектов ГЧП, правил проведения конкурсных процедур и др. Некоторые практики и нормы ранее подтвердили свою эффективность и были включены в законодательства о ГЧП других стран.
Это позволяет постепенно формировать безбарьерное пространство для трансграничных ГЧП-проектов, которые будут позитивно влиять на весь регион в целом.При этом по-прежнему сохраняются различия в мерах государственной поддержки в странах обзора, в подходах к предоставлению гарантий инвесторам и кредиторам и некоторых других вопросах. Это, по результатам опросов инвесторов и кредиторов, может расцениваться как потенциальный барьер для привлечения иностранных инвестиций", - заявили в пресс-службе.
Существует запрос на гармонизацию процедур подготовки и реализации проектов ГЧП, считают в ЕАБР.
Практика показывает, что страны с надежной правовой базой ГЧП имеют больше возможностей для привлечения частного финансирования критически важных объектов инфраструктуры, высвобождая бюджетные ресурсы для решения других важных государственных задач. Обмен лучшими практиками ГЧП между странами-участницами ЕАБР, а также развитие межстрановых проектов подобного типа может стимулировать развитие экономики всей Центральной Азии", - сообщила директор по проектам государственно-частного партнерства Светлана Маслова.
По данным банка, сейчас на территории стран-участниц ЕАБР в совокупности действует почти 5 тысяч ГЧП-проектов в разной степени реализации.
Одним из трендов развития инструментария государственно-частного партнерства ЕАБР называет его цифровизацию: уже сейчас идет работа над созданием цифровых платформ в государствах-участниках ЕАБР. Другим возможным направлением развития ГЧП в странах-участницах может стать повышение защиты иностранных инвестиций. Оценка в рамках обзора проводилась по 7 критериям и 22 показателям с участием 50 ведущих экспертов из стран-участниц ЕАБР. Банк планирует продолжить серию мероприятий по содействию государствам-участникам в развитии правовой и институциональной среды", - добавили в пресс-службе.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
23.07.2025, 16:35 50816
Поставки зерна на рынок Европы: Казахстан ведет переговоры с Эстонией и Латвией по использованию прибалтийских портов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет с Эстонией и Латвией переговоры по использованию прибалтийских портов в качестве транзитных узлов для поставок зерна на рынок Европы, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
ЕС является одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров нашей страны в области АПК. В 2024 году объем внешнеторгового оборота сельхозпродукцией между Казахстаном и странами ЕС составил 1,3 млрд долларов, продемонстрировав рост на 7%. За 5 месяцев 2025 года зафиксирован прирост на 11% - 662,2 млн долларов. Мы обладаем значительным потенциалом для наращивания экспорта экологически чистой продукции, в частности зерна и муки и готовы обеспечить стабильные поставки зерна на рынок Европы. В этой связи ведутся переговоры с Эстонией и Латвией по использованию прибалтийских портов в качестве транзитных узлов", - отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского союза в Республике Казахстан Алешкой Симкич.
По данным министерства, особое внимание на встрече было уделено вопросам экспорта продукции животного происхождения.
На сегодняшний день 20 отечественных предприятий имеют право экспортировать рыбную продукцию в ЕС. Пчеловодческие предприятия прорабатывают вопросы экспорта меда. Продолжается работа по открытию рынка ЕС для поставщиков продукции аквакультуры и конины, включая разработку национальных планов контроля и согласование ветеринарно-санитарных требований", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан на 58% увеличил экспорт зерна.
23.07.2025, 15:04 53526
Курс доллара вырос до 540 тенге в обменниках Казахстана
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан курс доллара вырос до 540 тенге в обменниках страны, передает корреспондент агентства.
К настоящему времени курс продажи американской валюты в обменных пунктах Алматы достигает 538,5 тенге за доллар, покупки - 537 тенге.
В столичных обменниках в среднем доллар продают за 542-541 тенге, покупают за 535-534.
Напомним, по итогам торгов на KASE 17 июля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 532,74 тенге, подорожав сразу на 6,05 тенге.
В конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
23.07.2025, 14:20 54716
Ключевой проект: национальный грузовой авиаперевозчик появится в Казахстане
Запуск первого рейса под управлением национального грузового авиаперевозчика ожидается в начале 2026 года
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе совещания поручил максимально ускорить все подготовительные процессы по созданию национального грузового авиаперевозчика, сообщает пресс-служба главы правительства.
Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу усилить позиции Казахстана как ведущего авиационного хаба региона. Проводится комплексная работа по развитию аэропортовой инфраструктуры и внутренних перевозок. Проект по созданию грузового авиаперевозчика - один из ключевых. Его реализация позволит обеспечить переориентацию транзитных потоков в Казахстан и усилит наши позиции на рынке грузовых авиаперевозок", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Подчеркивается, что проект обусловлен устойчивым ростом мирового рынка грузовых авиаперевозок.
На сегодня их объем составляет 57,7 млн тонн, при этом около 15% перевозок проходит через воздушное пространство Казахстана", - отметили в правительстве.
Председатель правления АО "ФНБ "Самұрық-Қазына" Нурлан Жакупов доложил, что в соответствии с мировой практикой на начальном этапе предусматривается аренда трех воздушных судов с последующим расширением флота до десяти единиц.
Запуск первого рейса под операторством национального грузового авиаперевозчика ожидается в начале 2026 года. Отмечено, что для обеспечения рентабельности предусмотрены меры по гарантированному обеспечению топливом", - добавили в пресс-службе.
По данным Министерства транспорта, за первое полугодие 2025 года казахстанскими авиакомпаниями перевезено 7,2 млн пассажиров, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем обслуживания пассажиров в аэропортах увеличен до 14,4 млн человек. В настоящее время внутренние авиаперевозки выполняются по 61 маршруту с общей частотой 849 рейсов в неделю", - заявили в правительстве.
Подчеркивается, что за последние годы в Казахстане реконструировано 20 взлетно-посадочных полос, 19 терминалов, построен новый аэропорт в Туркестане.
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев доложил, что в текущем году ожидается пополнение парка воздушных судов на 16 единиц, 6 из которых уже приобретены. В целом до конца 2030 года флот будет увеличен до 221 единицы.
Также отмечено, что в 2025 году предусмотрено открытие и возобновление 36 маршрутов. Всего в авиационную отрасль в рамках инвестиционных программ предполагается привлечь порядка $2,9 млрд. Средства планируется направить на реализацию крупных проектов, в частности по строительству новых аэропортов в туристических зонах - Катон-Карагае, Зайсане, Кендерли, а также Аркалыке, реконструкции 10 взлетно-посадочных полос, 10 терминалов, обновление парка спецтехники", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в трех курортных зонах Казахстана в 2025 году построят аэропорты.
22.07.2025, 10:23 97046
Казахстан намерен удвоить добычу меди к 2030 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Удвоение добычи медной руды до 300 млн тонн ожидается в Казахстане за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Айдарлы, Коксай и Бенкала. Также будет увеличена добыча железной руды. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании правительства.
За счет расширения внутренней переработки и запуска новых проектов по производству горячебрикетированного железа объем добычи железной руды вырастет на 40% и достигнет 52 млн тонн", - сказал он.
По его данным, добыча металлургических руд в Казахстане выросла на 7,8%, а производство металлов - на 6,9%.
Особое внимание уделяется дальнейшей переработке базовых металлов, развитию смежных отраслей и выпуску продукции высоких переделов. В 2025 году планируется вдвое увеличить переработку меди, на 50% - алюминия, более чем в два раза - свинца, а также повысить производство цинка на 11%.
В целом доля горно-металлургического комплекса в ВВП составляет 8%, объем продукции превышает 14 трлн тенге, в отрасли занято порядка 224 тысяч человек. В 2024 год в металлургическую отрасль было инвестировано более 1,7 трлн тенге. Производительность труда в секторе выросла на 9,4%, достигнув $102 тыс. на одного работника.
Меры по обеспечению базовыми металлами отечественных производителей помогают загружать действующие предприятия, выпускающие продукцию средних и высоких переделов. Увеличивается производство катанки, кабельно-проводниковой продукции, аккумуляторов, оконных профилей, мебельной фурнитуры и других товаров. Также запущены новые проекты по производству биметаллических радиаторов отопления, промышленных аккумуляторов и латунных изделий", - отметил вице-министр.
В 2025 году в Казахстане планируется реализация 190 промышленных проектов на общую сумму 1,6 трлн тенге. По информации вице-министра промышленности и строительства, это позволит создать порядка 23 тыс. постоянных рабочих мест.
Из них 28 проектов в горно-металлургической отрасли на сумму 444 млрд тенге обеспечат 6,5 тыс. новых рабочих мест. Среди них проекты по производству прямошовных труб и алюминиевых радиаторов в Караганде, алюминиевых профилей в Туркестанской области, алюминиевых изделий в Акмолинской области, ферросплавов в Павлодаре и катодной меди в Жамбылской области.
20.07.2025, 15:34 167801
Казахстан и Россия будут запускать спутники в совместном проекте "Байтерек"
Фото: Instagram/news_baikonur
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пуски полезной нагрузки на орбиту с совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек" будут пользоваться спросом в мире, так как перспективная ракета "Союз-5" предлагает широкий спектр возможностей, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана изданию ТАСС.
Прогнозируется, что ежегодно в течение следующих 10 лет будет запускаться в среднем 3700 спутников ежегодно. С учетом этого, принимая во внимание основные характеристики ракеты "Союз-5" по выводу космических аппаратов на геопереходную и солнечно-синхронную орбиты, имеющие высокий спрос у заказчиков, комплекс "Байтерек" будет пользоваться спросом на мировом рынке", - отметили в МЦРИАП.
В министерстве пояснили, что конфигурация ракеты-носителя "Союз-5" предусматривает два вида головных обтекателей диаметрами 4,1 м и 5,2 м.
Такое решение делает новый носитель более гибким на международном рынке пусковых услуг и позволяет предлагать потенциальному заказчику значительно более широкий спектр возможностей по выведению полезных нагрузок", - добавили в министерстве.
Проект "Байтерек" предусматривает пуски ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура, он реализуется по межправсоглашению от 2004 года. Первый испытательный пуск намечен на декабрь 2025 года, в настоящее время казахстанская сторона занимается подготовкой наземной инфраструктуры, российская сторона - подготовкой ракеты-носителя.
Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Досжан Мусалиев рассказал, что с 2025 по 2027 год планируются три тестовых запуска на совместном с Россией космическом комплексе "Байтерек". Начиная с 2028 года уже будут официальные запуски. Планируется четыре запуска ежегодно.
19.07.2025, 09:02 219311
В Казахстане намерены повысить цены на сжиженный газ с 1 августа
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа, которым предусматривается повышение в стране цен на сжиженный нефтяной газ с 1 августа, передает корреспондент агентства.
Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности. Данная мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку", - сообщили в Министерстве энергетики.
Как пояснили в ведомстве, необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа.
Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну. В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса", - заявили в министерстве.
В Минэнерго отметили, что потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году.
По прогнозам аналитиков, уже в 2025 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,6 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%. При этом цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ", - добавили в пресс-службе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного газа.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?