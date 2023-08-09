В Астане открылся казахстанско-афганский деловой форум

В форуме принимают участие более 150 казахстанских компаний и свыше 200 представителей Афганистана

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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 3 по 5 августа в Казахстане проходит бизнес-форум с участием афганской делегации, возглавляемой министром промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана Нуриддином Азизи, сообщает - С 3 по 5 августа в Казахстане проходит бизнес-форум с участием афганской делегации, возглавляемой министром промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана Нуриддином Азизи, сообщает bigasia.ru





В форуме принимают участие более 150 казахстанских компаний и свыше 200 представителей Афганистана. Деловые круги двух стран обсуждают возможности расширения торгово-экономического сотрудничества и потенциал для углубления партнерства.





Традиционно Афганистан лидирует в числе стран-импортеров казахстанской муки и входит в пятерку крупнейших потребителей казахстанского растительного масла. Взаимный товарооборот с Афганистаном по итогам прошлого года составил порядка 1 млрд долларов.





Афганистан для Казахстана является важным и перспективным партнером. Мы заинтересованы во всестороннем развитии торгово-экономического сотрудничества. Сегодня на территории Казахстана действуют 52 совместных предприятия, в основном они представлены в сфере торговли", - сообщил на открытии ряда бизнес-встреч вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.





Казахстан также придает немаловажное значение импорту афганских товаров и сотрудничеству с афганскими товаропроизводителями.





Афганистан в свою очередь заинтересован в поиске деловых партнеров, привлечении казахстанских инвестиций и реализации совместных проектов.





Казахстанская сторона предоставила отличную возможность для проведения переговоров между нашими предприятиями из различных отраслей. В рамках бизнес-встреч мы можем расширить деловые связи, обсудить потребности, торговые барьеры, а также преимущества сотрудничества. Надеюсь, что частный сектор Казахстана и Афганистана сможет воспользоваться этими возможностями в полной мере", - отметил глава афганской делегации Азизи Нуриддин, предваряя раунд торговых переговоров.





На встрече с представителями казахстанского бизнеса афганская сторона презентовала свой торгово-экономический и инвестиционный потенциал. По данным за 2021 год, 55% от ВВП Афганистана составляют услуги (банкинг, транспорт и логистика), 23 % от ВВП приходится на сельскохозяйственный сектор. Страна экспортирует зерновые культуры, текстильные изделия (ковры), сахар, сырье, сухофрукты, свежие овощи и фрукты и другую агропродукцию.





По словам представителей Афганистана, власти страны готовы предоставить инвесторам привлекательные условия для вложения инвестиций и ведения бизнеса. В частности, зарубежные предприятия, действующие в обрабатывающем секторе и горнодобывающей промышленности, освобождаются от налога на приобретение техники. Инвесторы могут открывать банковские счета и получать льготы по уплате подоходного налога.





Более всего Афганистан заинтересован в инвестициях в сектор энергетики, строительство автомагистралей и железных дорог, а также телекоммуникаций.



