Казахстан и Афганистан намерены увеличить объем товарооборота до $3 млрд

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и министр торговли и промышленности Афганистана Алхадж Нуриддин Азизи обсудили основные аспекты сотрудничества. Об этом - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и министр торговли и промышленности Афганистана Алхадж Нуриддин Азизи обсудили основные аспекты сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.





Как отметил Серик Жумангарин, во время апрельского визита в Кабул стороны поставили перед собой задачу увеличить объем товарооборота между странами с $1 млрд до $3 млрд.





90% казахстанского экспорта в Афганистан - это обработанная продукция. Уже сейчас мы видим большие подвижки в расширении номенклатуры торговли. Помимо таких традиционных продуктов, как мука и пшеница, начались поставки проката отечественного металла, минеральных удобрений, ржи, льна. По итогам последнего визита казахстанских компаний в Кабул состоялись первые поставки наших энергетических напитков, мучных изделий, минеральных удобрений, есть заинтересованность в подсолнечном масле. В импорте из Афганистана наряду с сельскохозяйственной продукцией появился текстиль. Нам есть над чем активно работать", - отметил Серик Жумангарин.





Для активизации сотрудничества афганской стороне было предложено использовать потенциал Торгового дома Казахстана в Герате и открыть свое торговое представительство в Казахстане.





Участники встречи обсудили возможности развития действующих торговых путей и создания альтернативных маршрутов поставок товаров через Афганистан. В частности, сегодня при перевозках зерна и муки в Афганистан через станцию Галаба по территории Узбекистана действует скидка в размере 20% к железнодорожному тарифу. При этом с учетом действующей скидки тарифы на перевозку казахстанских зерновых грузов по территории Узбекистана в направлении Афганистана и Таджикистана являются достаточно высокими.





Для увеличения объемов экспорта наших товаров в Афганистан мы прорабатываем альтернативный и более выгодный маршрут через территорию Туркменистана. Наша железнодорожная компания проработала вопрос предоставления дополнительных скидок в размере 10% к уже имеющимся 30-процентным на транзитный тариф по территории Туркменистана через туркмено-афганский переход Тургунди", - продолжил Серик Жумангарин.





В настоящее время упрощен режим перевозки грузов в трансафганском направлении. Однако одним из проблемных аспектов использования данного маршрута является высокая стоимость перевозки сыпучих грузов. Учитывая взаимную выгоду увеличения объемов поставок по данному маршруту, на встрече казахстанская сторона обратилась к афганской с просьбой рассмотреть вопрос снижения тарифов на казахстанские сыпучие грузы до $200.





Казахстан рассматривает участие отечественных компаний и в других экономических проектах, реализуемых в Афганистане, особенно в транспортной, горнорудной, телекоммуникационной и сельскохозяйственной сферах. В частности, после визита казахстанской делегации в Кабул в апреле этого года АО "Казахтелеком" подписал контракт с афганской стороной на поставку на коммерческой основе оптоволоконного интернета в Афганистан.





Казахстан и Афганистан сотрудничают и в образовательном направлении. На сегодня в КазНУ имени аль-Фараби учатся 130 студентов из Афганистана. Ежегодно на обучение принимают 30 человек. Серик Жумангарин предложил в случае заинтересованности увеличить число обучающихся в Казахстане студентов из Афганистана.





Начиная с 2005 года валовой объем притока инвестиций из Афганистана в экономику Казахстана составил порядка $11,7 млн. На территории Казахстана осуществляют деятельность 52 совместных предприятия, в основном в сфере торговли.



