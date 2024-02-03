02.02.2024, 17:19 21126
В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации
Фото: Акорда
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском экономическом союзе с 2024 года запустят механизм финансового содействия совместным промышленным проектам, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он напомнил, что на прошлогоднем саммите в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития промышленной кооперации.
Для укрепления сотрудничества в ЕАЭС в данном направлении с текущего года будет запущен механизм финансового содействия совместным проектам", - сказал Смаилов.
По словам главы правительства Казахстана, он позволит реализовывать стратегические проекты, поможет эффективно продвигать инициативы бизнеса, существенно увеличить взаимные инвестиции, создавать новые рабочие места.
Реализация крупных промышленных кооперационных проектов обеспечит развитие технологического потенциала государств-членов. В целом считаю важным и дальше расширять инструменты финансовой поддержки совместных инициатив", - сказал премьер-министр РК.
Также в ходе своего выступления он подчеркнул, что фундаментом Евразийского экономического союза остается реализация "четырех свобод" и базовых принципов договора о ЕАЭС.
Наши экспортеры зачастую сталкиваются со случаями скрытых ограничений во взаимной торговле. Поэтому актуальным для нас остается вопрос обеспечения реализации одной из четырех свобод - свободы движения товаров", - заявил премьер-министр.
По его словам, необходимо сформировать общий безбарьерный рынок и обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны.
Важно не сбавлять набранный темп и приложить все усилия в этом направлении, так как результаты работы формируют общественное мнение о нашем интеграционном проекте", - добавил Алихан Смаилов.
Он также подчеркнул, что Казахстан придает особое значение развитию транзитно-транспортной инфраструктуры. По словам премьер-министра, за последние 15 лет страна направила на эти цели более 35 млрд долларов.
Считаем важным и далее повышать пропускную способность международных коридоров, логистических терминалов и пунктов пропуска наших стран. Приглашаю все страны ЕАЭС к реализации совместных проектов по развитию транзитно-транспортной инфраструктуры", - заявил глава правительства Казахстана.
Напомним, сегодня в Алматы проходит заседание Евразийского межправсовета.
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02.02.2024, 21:38 12196
ФЦИ ЕАБР готов поддержать масштабирование цифровых проектов стран ЕАБР в Африканском союзе
Фото: freepik.com
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) готов поддержать масштабирование лучших цифровых решений государств - акционеров ЕАБР в странах Африки. Об этом в ходе выступления на международном цифровом форуме Digital Almaty заявил заместитель председателя правления Тигран Саркисян.
Представитель банка сделал три важных объявления для участников форума:
- во-первых, ФЦИ ЕАБР готов предложить целый набор финансовых инструментов, включая грантовое и кредитное финансирование, а также участие в капитале, для компаний, реализующих цифровые проекты;
- во-вторых, ФЦИ ЕАБР выступает в качестве центра компетенций и готов оказывать аналитическую поддержку по вопросам цифровой трансформации на евразийском пространстве;
- в-третьих, ФЦИ ЕАБР располагает возможностью масштабировать успешные решения, которые уже имплементированы в странах ЕАБР. В частности, ФЦИ ЕАБР заручился поддержкой правительства Республики Казахстан по масштабированию цифровых решений, которые успешно реализованы в Казахстане, в других странах - акционерах банка. В частности, есть согласие Таджикистана на получение соответствующей технической и финансовой поддержки для имплементации цифровых решений в сфере GovTech. Такие же договоренности существуют с Кыргызстаном и Арменией.
Тигран Саркисян подробно остановился на перспективах сотрудничества ФЦИ ЕАБР со странами Африки в контексте реализации меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Африканским союзом в области экономического сотрудничества. Ссылаясь на аналитику Всемирного банка, спикер отметил, что наиболее востребованной представляется тема трудовой миграции, одним из инструментов реализации которой может стать разработанная ФЦИ ЕАБР при поддержке правительства Российской Федерации цифровая платформа "Работа в ЕАЭС". Спикер презентовал платформу для слушателей из африканских стран и пригласил более подробно ознакомиться с ее возможностями.
Кроме того, Тигран Саркисян привел в пример опыт реализации флагманского проекта ФЦИ ЕАБР - мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", которое было запущено в конце 2020 года. По итогам 2021 года к нему присоединились практически все государства Евразийского региона, что дало возможность восстановить передвижение между странами. Приложение стало первым в мире образцом "ковидного паспорта", который полностью учитывает требования защиты персональных данных. К настоящему моменту загружено 5 млн результатов анализов, сданных более чем в 8 тыс. подключенных лабораториях. Приложение получило высокую оценку руководства государств - членов ЕАЭС, а также выиграло премию Ассоциации институтов финансирования развития в АТР ADFIAP Sustainable Awards 2022 в номинации "Развитие технологий".
В завершение заместитель председателя правления банка пригласил всех заинтересованных участников рынка как на евразийском пространстве, так и за его пределами, в том числе и в Африканском союзе, принять участие в годовом собрании Евразийского банка развития, которое пройдет в Алматы 27-28 июня.
На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
02.02.2024, 17:50 18336
Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сельском хозяйстве, транзитно-транспортной и газовой сферах, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Алихан Смаилов отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию стратегического партнерства с Узбекистаном.
По словам премьер-министра, Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана.
Перед нами стоит задача довести товарооборот до $10 млрд. Поэтому необходимо принять системные меры по расширению торгово-экономических связей. Правительство Казахстана готово к активной совместной работе для достижения всех намеченных целей", - подчеркнул Алихан Смаилов.
В свою очередь Абдулла Арипов отметил, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Казахстаном стремительно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
Также в ходе переговоров особое внимание уделено расширению межгосударственных водных отношений.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен подписать соглашение по распределению воды с Китаем и Узбекистаном.
02.02.2024, 13:02 32356
В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется в следующем году обеспечить 8 млн человек связью 5G. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе пленарной сессии глав правительств ЕАЭС ежегодного форума Digital Almaty.
Алихан Смаилов в своем вступлении напомнил, что в Казахстане осуществлен запуск связи 5G, которой пользуются уже более 2 млн человек в 20 городах страны. В следующем году планируется обеспечить связью 5G уже более 8 млн человек.
Он также рассказал о запуске в стране национального проекта "Доступный интернет".
Ожидается, что к 2027 году проникновение Сети достигнет 100%. Проводится работа по обеспечению качественной связью сельских населенных пунктов. Также в этом году планируется охватить 2 тысячи отдаленных сельских школ высокоскоростным интернетом", - сообщил премьер.
Ранее Алихан Смаилов предложил создать в ЕАЭС платформу для обмена инновационными идеями.
02.02.2024, 12:19 34416
Создать в ЕАЭС платформу для обмена инновационными идеями предложил казахстанский премьер
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями в Евразийском экономическом союзе предложил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе пленарной сессии глав правительств ЕАЭС ежегодного форума Digital Almaty.
Предлагаем создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями", - сказал Смаилов, обращаясь к участникам форума.
По мнению Смаилова, это улучшит взаимодействие и обеспечит доступ к новейшим технологиям для предпринимателей и исследователей региона ЕАЭС.
Уверен, что совместные усилия углубят взаимовыгодное партнерство, способствуя технологическому развитию и переходу к "индустрии X", - подчеркнул он.
Он также отметил, что Казахстан стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире.
Совместно с соседями мы планируем реализовать оптический маршрут по дну Каспийского моря и рассматриваем варианты выхода оптикой в страны Персидского залива", - заявил премьер-министра.
В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что одной из стратегических задач является интеграция искусственного интеллекта в сферу госуслуг для ускорения обработки запросов и улучшения качества сервиса. В то же время, нельзя забывать про защиту персональных данных и информационную безопасность.
По словам Смаилова, уже сегодня элементы искусственного интеллекта применяются в производственной сфере, обеспечении общественной безопасности, здравоохранении, оказании госуслуг и других.
Один из успешных кейсов использования искусственного интеллекта - наша медицинская платформа CEREBRA. Она позволяет через цифровые технологии быстро осуществить диагностику инсульта. В прошлом году после успешного запуска в Казахстане проект вышел также на рынок Узбекистана. А сегодня команда готова к его запуску и в других странах", - подчеркнул Смаилов.
Премьер добавил, что Казахстан готов объединить усилия для совместного проведения исследований в сфере искусственного интеллекта и создать общую необходимую инфраструктуру для обработки и анализа данных.
Более того, мы готовы делиться наработками и полученным опытом по нашим проектам", - заключил Алихан Смаилов.
Напомним, тема международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - "Индустрия Х. Цифровая эволюция будущего". Форум продлится до 3 февраля.
В мероприятии принимают участие: премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Также сегодня состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы. В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
02.02.2024, 12:01 35151
Правила формирования тарифов на воду и отопление изменились в Казахстане
В целях дифференциации тарифа на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения потребители будут делиться на группы
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики внесло поправки в правила формирования тарифов на воду и отопление, передает корреспондент агентства.
Согласно нововведениям, теперь в целях дифференциации тарифа на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения потребители будут делиться на группы:
первая группа - физические лица, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
вторая группа - прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп;
третья группа - организации, содержащиеся за счет бюджетных средств.
В целях стимулирования физических лиц к ресурсосбережению тариф первой группы дифференцируется по следующим категориям потребителей:
1-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 кубометров в месяц на 1 человека;
2-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 3 до 5 кубометров в месяц на 1 человека;
3-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 кубометров в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
4-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги выше 10 кубометров в месяц на 1 человека.
Тариф на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией дифференцируется по группам потребителей, в том числе в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии и (или) общей отапливаемой площади помещения", - сказано в документе.
Отмечается, что тарифы для групп потребителей определяются исходя из тарифа, определенного в соответствии с особенностями механизма расчета тарифа на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией с учетом:
- уровня платежеспособности населения соответствующего региона;
- влияния на инфляцию;
- структуры потребления тепловой энергии;
- уровня развития промышленного производства;
- создания стимулов для энергосбережения.
В рамках установления социальных лимитов потребления тепловой энергии с учетом размера общей площади потребители первой группы - физические лица, относящиеся к категории населения, подразделяются на три подгруппы:
1-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 квадратных метров;
2-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 квадратных метров;
3-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 квадратных метров.
С формулами расчета тарифов можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Казахстане на 30% может подорожать электроэнергия.
01.02.2024, 18:58 61376
В Казахстане инфляция в январе составила 9,5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2024 года месячный индекс потребительских цен составил 0,8% (как и в предыдущем месяце). Цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги - на 0,7%, непродовольственные товары - на 0,5%, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.
Из продуктов питания цены на помидоры выросли на 18,5%, огурцы - на 14,9%, перец сладкий - на 12,1%, чеснок - на 7,4%, бананы - на 6,7%, яйца - на 5%. Повышение цен отмечено на табачные изделия на 3%. Подешевели масло подсолнечное на 1,7%, сахар - на 1,4%, лук репчатый - на 1,3%, морковь - на 1,1%.
В сфере платных услуг цены на юридические услуги, автострахование повысились по 7,0%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта - на 6,8%, детских дошкольных учреждений - на 2,6%, здравоохранения - на 1,6%.
Повышение цен в январе отмечено на лекарства на 2%. Автомобили подорожали на 1,6%, товары личного пользования - на 1,3%, строительные материалы - на 1%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Атырауской области - 1,2% (выше среднереспубликанского уровня на 0,4 п.п.), самая низкая - в Улытауской и Кызылординской областях по 0,5%.
В разрезе регионов цены на продукты больше всех выросли в Абайской области на 1,7%, непродовольственные - в Алматинской и Атырауской областях по 1,1%, платные услуги - в Актюбинской области на 2,1%.
Инфляция в январе в годовом исчислении составила 9,5%. Цены на продукты выросли на 8,2%, непродовольственные товары - на 8,6%, платные услуги - на 12,3%.
По сравнению с январем 2023 года виноград подорожал на 47,7%, капуста - на 42,3%, рис - на 31,3%. Цены на парацетамол повысились на 74,7%, ацетилсалициловую кислоту - на 55,8%, активированный уголь - на 31,1%. Повысились тарифы на вывоз мусора на 29,6%, водоотведение - на 28,6%, отопление центральное - на 26,7%, горячую воду - на 23,2%, холодную воду - на 21,9%, электроэнергию - на 20,7%. В годовом выражении подешевел лук репчатый на 26,4%, масло подсолнечное - на 19,8%, сахар-песок - на 15,5%.
01.02.2024, 17:30 64646
Кыргызстан и Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска для грузовиков
За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля между странами достигла $1,3 млрд
Фото: КГД
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Кыргызстан договорились в кратчайшие сроки проработать вопрос открытия дополнительного пункта пропуска для грузового автотранспорта на границе, а также усилить взаимодействие в водно-энергетической сфере, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Правительство Казахстана готово дальше поддерживать казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство по всем направлениям", - подчеркнул премьер-министр РК Алихан Смаилов входе встречи с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.
Он отметил поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия между странами. Подчеркивается, что только за 11 месяцев прошлого года взаимная торговля выросла на 12% и достигла $1,3 млрд.
Со своей стороны Акылбек Жапаров отметил, что нынешние отношения Кыргызстана и Казахстана подтверждают высокий уровень политического диалога.
В ходе встречи главы правительств рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и нефтегазовой отраслях.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан проведут переговоры по воде.
01.02.2024, 16:44 58661
Рекордное количество нефти добыто на Кашагане в 2023 году - 18,8 млн тонн
Приоритетным является проект строительства на Кашагане газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд кубометров в год
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча на Кашагане в 2023 году достигла рекордного уровня - около 18,8 млн тонн. Об этом было заявлено в ходе встречи председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева и исполнительного вице-президента подразделения "Разведка и добыча нефти и газа" концерна "Шелл" Питера Костелло.
В ходе встречи была отмечена стратегическая необходимость дальнейшего освоения месторождения Кашаган с акцентом на увеличение производства товарного газа для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке Казахстана. В этой связи приоритетным является проект строительства на Кашагане газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд кубометров в год.
Стороны также рассмотрели аспекты взаимодействия в геологоразведке, включая исследование перспективных участков на территории Казахстана, в соответствии с подписанным в прошлом году между КМГ и "Шелл" меморандумом. Кроме того, темой беседы стало участие концерна в развитии экспортных маршрутов для казахстанских углеводородов. В том числе речь шла об обеспечении объемами нефти Кашагана и Карачаганака для транспортировки по Транскаспийскому маршруту в первом полугодии 2024 года.
Для нас "Шелл" является ключевым и надежным партнером. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества как по текущим проектам, так и по новым перспективным направлениям, включая нефтегазохимию и низкоуглеродное развитие", - подчеркнул глава КМГ.
Напомним, объем добычи нефти и газового конденсата за январь-ноябрь 2023 года составил 82,2 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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