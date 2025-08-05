В июле инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 11,8%

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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана рассмотрены итоги инфляции и динамика цен на социально значимые продовольственные товары за июль, - В правительстве Казахстана рассмотрены итоги инфляции и динамика цен на социально значимые продовольственные товары за июль, сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.





В ходе совещания было заявлено, что в июле 2025 года годовая инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 11,8 процента. Годовая продовольственная инфляция составила 11,2 процента. Темпы месячного роста цен на непродовольственные товары составили 0,8 процента, что на 0,1 процентного пункта ниже по сравнению с июнем. Замедление также наблюдается в сегменте платных услуг. Рост составил 14,9 процента, что на 1,2 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце.





Кроме того, в июле средняя еженедельная динамика изменения цен в данном сегменте находилась на уровне ниже 0,1 процента, что подтверждает сохранение ценовой стабильности по большинству наименований. За месяц зафиксировано снижение цен по ряду позиций. Например, морковь подешевела на 9,1 процента, картофель на 7,9 процента, лук на 1,8 процента, рис на 0,6 процента, яйца на 0,1 процента. Цены на хлеб, макаронные изделия и молоко оставались стабильными.





Вместе с тем отдельные позиции продолжили демонстрировать рост: капуста за месяц подорожала на 12,3 процента, однако на последней неделе июля уже наметилась тенденция к снижению. Куриное мясо подорожало на 2,6 процента. Темпы роста цен на говядину замедлились и составили 1,4 процента, что также расценивается как стабилизирующий сигнал, несмотря на сохраняющийся устойчивый внешний спрос.





В целях регулирования ситуации на рынке подсолнечного масла достигнута договоренность с Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур. По итогам переговоров с участием Министерства сельского хозяйства и Министерства торговли и интеграции был подписан трехсторонний меморандум, предусматривающий реализацию продукции по цене, доступной для населения.





Также в сотрудничестве с производителем "Аралтұз" достигнута предварительная договоренность о поэтапном снижении стоимости продукции. Ожидается, что соответствующие меры будут реализованы до конца текущего года.





Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин поручил активизировать проведение сельскохозяйственных ярмарок в регионах страны с целью сдерживания роста цен на овощную продукцию в период пика сбора урожая. Также дано поручение организовать "зеленые коридоры" на границах с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном для ускоренного прохождения плодоовощной продукции, что позволит усилить предложение на внутреннем рынке и снизить давление на цены.





Напомним, на прошлой неделе Нацбанк РК начал валютные интервенции после того, как курс доллара поднялся до 550 тенге.



