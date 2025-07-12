Как решение отсрочить повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции, рассказал глава Нацбанка

Ожидается, что товарооборот удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу

Рассказать друзьям

Москва. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто объявили о завершении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле, сообщили в ЕЭК.

"Евразийский экономический союз продолжает развивать сеть экономических партнерств с ключевыми дружественными странами. А Индонезия, как известно, является и членом БРИКС, и одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением, приближающимся к 300 млн человек", - отметил Андрей Слепнев.

Министр ЕЭК напомнил о традиционном интересе со стороны партнера к сотрудничеству с государствами евразийской "пятерки". В частности, в 2023 году в рамках II Евразийского экономического форума в Москве состоялся масштабный бизнес-диалог "ЕАЭС - Индонезия".

"В абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно $3 млрд торговли ЕАЭС с Индонезией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу. Ожидаем существенный рост поставок в Индонезию по товарам как сельскохозяйственной, так и промышленной групп", - подчеркнул министр по торговле ЕЭК.

По словам Андрея Слепнева, ЕАЭС получит преференциальный доступ на рынке Индонезии, например, к таким позициям, как полимеры, удобрения, энергоносители, карьерные самосвалы, трубы, металлы и продукция из цветных металлов, широкой номенклатуре электрического и механического оборудования. Также речь идет о поставках пшеницы, муки, сухого молока, кондитерских изделий, халяльного мяса КРС, мяса птицы.

Соглашение должно пройти необходимые процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию.





