В Казахстане дефицит бюджета увеличился на 24,2%   

Токаеву был представлен вариант трехстороннего партнерства с участием вьетнамских и сингапурских инвесторов

Фото: flyqazaq.com

Рассказать друзьям

Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вьетнамская компания SOVICO Group приватизировала казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air, об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума.





В своем выступлении Токаев отметил, что в Казахстане начаты масштабные реформы, направленные на развитие свободного рынка, стимулирование инноваций и переход к экономике, основанной на знаниях.





Для того чтобы Казахстан оставался главным региональным центром притяжения инвестиций, мы запускаем новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддержки и оперативного принятия решений", - рассказал президент.





По словам главы государства, на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие Казахстана и Сингапура. Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касым-Жомарт Токаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией КТЖ и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.





Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН", - отметил он.





В рамках бизнес-форма в Сингапуре Касым-Жомарт Токаев также провел ряд встреч с руководством крупных компаний страны. В частности, провел переговоры с гендиректором одной из крупнейших инвестиционных компаний Сингапура Temasek Holdings Дилханом Пиллэем.





Стороны обсудили возможности налаживания стратегического партнерства между фондом "Самрук-Казына" и компанией Temasek.





Как отметил президент, это начинание будет способствовать расширению деловых связей и стимулированию экономического роста. По его словам, казахстанская сторона заинтересована в тесном партнерстве с Temasek. Глава государства пригласил сингапурскую компанию к участию в реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Казахстана.





Дилхан Пиллэй отметил, что сингапурская компания изучает возможности участия в экономике Казахстана.





Также были рассмотрены вопросы создания совместного инвестиционного фонда и взаимодействия в сферах цифровизации, электронной коммерции и возобновляемой энергии.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя правления Indorama Corporation Амита Лохиа.





Indorama - крупнейший производитель нефтехимической продукции. Ведущий химический холдинг Азии, базирующийся в Сингапуре, имеет более 136 производственных площадок в 32 странах, а также входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.





Президент был проинформирован о заинтересованности компании реализовать инвестиционный проект по созданию полного цикла производства фосфорных удобрений на базе месторождений фосфоритов в Жамбылской области.





В июне 2023 года корпорация Indorama зарегистрировала дочернюю организацию Indorama Kazakhstan Mining в юрисдикции МФЦА для развития химической промышленности в Казахстане путем разработки новых месторождений.





Глава государства подчеркнул важность использования минеральных удобрений в агропромышленном секторе и пригласил Indorama Corporation всесторонне изучить перспективы инвестирования в создание химических производств на территории Казахстана.





Дополнено 23.05.2024, 17.00





В рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом было объявлено о подписании обязывающего соглашения о принципах между АО "Самрук-Казына" и Aviation Holdings Company относительно условий приобретения авиакомпании Qazaq Air, сообщает пресс-служба Акорды.





Согласно договоренностям, инвестор планирует в течение 5 лет поставить не менее 20 самолетов моделей Boeing 737-Max8 и Airbus A320/321. Подписание договора купли-продажи и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.





Также Нгуен Тхань Хунг сообщил о заинтересованности компании взять под управление ряд аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады в Казахстане.





Касым-Жомарту Токаеву также был представлен вариант трехстороннего партнерства с участием вьетнамских и сингапурских инвесторов, направленный на продвижение совместных проектов в различных отраслях, включая авиацию, горнодобывающую промышленность, ВИЭ, "умные города" и управление активами.





Кроме того, на полях Казахско-сингапурского бизнес-форума между Министерством транспорта Республики Казахстан и Sovico Group был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству.



