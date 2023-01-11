В Казахстане до 500 евро снизят порог стоимости товара, ввозимого без уплаты таможенных пошлин

Правила действуют в отношении всех государств, за исключением стран - членов Евразийского экономического союза

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 апреля 2023 года без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет ввозить товары для личного пользования автомобильным, железнодорожным, водным транспортом или в пешем порядке, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 килограммов, - С 1 апреля 2023 года без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет ввозить товары для личного пользования автомобильным, железнодорожным, водным транспортом или в пешем порядке, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 килограммов, сообщает Министерство финансов Республики Казахстан.





Правила действуют в отношении всех государств, за исключением стран - членов ЕАЭС. Поэтому оплата пошлины не распространяется на следующие страны:





• Республика Армения,





• Республика Беларусь,





• Кыргызская Республика,





• Российская Федерация.





В Минфине уточнили, что товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сопровождаемом или несопровождаемом багаже путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.





В отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования и ввозимых с целью их использования в предпринимательской деятельности, вышеуказанные нормы провоза не применяются. Такие товары подлежат перемещению через таможенную границу ЕАЭС в общеустановленном порядке", - пояснили налоговики.





Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом с применением системы управления рисками исходя из:





• заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;





• характера и количества товаров;





• частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС и (или) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС этим физическим лицом или в его адрес.





Иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории Союза могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин, налогов бывшие в употреблении товары для личного пользования.





Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации. При этом прием и регистрация пассажирской таможенной декларации осуществляются таможенным органом на безвозмездной основе.





Что касается товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях без уплаты таможенных платежей, граждане Казахстана могут получать в посылках товары для личного пользования до 1 апреля 2023 года стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) весом, не превышающим 31 кг, а с 1 апреля 2023 года - стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) весом не превышающим 31 кг.





В случае превышения установленных норм потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.





К примеру, если заказать смартфон на AliExpress за 1500 евро, то придется заплатить таможенных пошлин и налогов 75 евро. При ввозе товара весом более 31 кг за каждый лишний кг придется платить 2 евро. То есть если перевес товара будет 10 кг, то размер пошлины будет 20 евро. Если у товара будет одновременно перевес более 31 кг и превышена стоимость более 1000 евро, то взимать пошлину будут по одной из двух категорий, наиболее выгодной государству", -разъяснили в МФ РК.





По информации ведомства, в 2022 году было оформлено 15 109 таможенных приходных ордеров (интернет посылки, по которым превышены стоимость или вес) и взыскано платежей на сумму 702,3 млн тенге.





В сравнении с 2021 годом количество оформленных таможенных приходных ордеров уменьшилось на 35%. Это связано с тем, что согласно решению Евразийского экономического союза от 20 декабря 2017 года № 107 порог беспошлинного ввоза увеличен до 1000 евро. Тем не менее сумма взысканных платежей увеличилось на 26,5%", - отметили в пресс-службе.





В министерстве также добавили, что в 2022 году рост интернет-покупок составил 30% в сравнении с 2021 годом. Основными категориями товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками, являются товары народного потребления.