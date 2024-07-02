В Казахстане на фоне удорожания сахара ощутимо сократилось его производство
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По сравнению с январем-маем 2023 года объем производства сахара в Казахстане сократился в критические 3,4 раза.
Объем производства тростникового или свекловичного сахара-сырца или рафинированного сахара, а также патоки за январь-май 2024 года составил лишь 39,6 тыс. тонн, что является самым низким показателем этого периода за последние четыре года (и в целом хуже было только в "ковидном", 2020 году), сообщает портал energyprom.kz.
Что касается самообеспечения, здесь, конечно, показатели сильно просели. Так, по данным за январь-апрель текущего года, отечественные сахарные заводы произвели 7,8 тыс. тонн сахара, что сразу в 12,1 раза меньше, чем за январь-апрель 2023 года. Импорт же сахара за этот период, наоборот, вырос на 15,3%, что увеличило его долю в общем объеме ресурсов с 55,6% сразу до 94,6%", - отметили аналитики.
Тем временем экспорт и реэкспорт сахара вырос за год с 700 килограмм до 50,4 тыс. тонн за первые четыре месяца этого года. А вот реализация на внутреннем рынке за год сократилась в 2,3 раза и составила всего 93 тыс. тонн. Хотя за май текущего года цены на сахар выросли лишь на 0,1%, в целом показатель увеличивается уже три месяц подряд: так, в марте сахар подорожал на 3%, а в апреле - сразу на 3,7%.
Эксперты обратили внимание, что в мае прошлого года сахар, наоборот, подешевел на 0,3%. В то же время пока стабильное удорожание последних месяцев еще не вернуло цены на пиковые неадекватные показатели дороговизны прошлой пары лет. В сравнении с маем прошлого года сахар все еще стоит на 4,6% дешевле.
Впрочем, учитывая динамику цен последних месяцев, а главное - показатели производства, не похоже, что цены удастся удержать. На "сахарные грабли", к сожалению, наша республика напарывается с завидной регулярностью. Пока же в мае 2024 года средняя розничная цена на сахар-песок по стране составляла 420 тенге за килограмм. Это меньше, чем в мае 2023 года, когда показатель составлял 440 тенге за килограмм, однако значительно дороже, чем в мае 2021 года, когда сахар-песок в среднем по РК стоил 274 тенге за килограмм", - добавили обозреватели.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара.
Напомним, в 2022 году на продовольственном рынке страны отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж, в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
На фоне заявлений о планах по увеличению посевных площадей сахарной свеклы производители отмечают, что для своевременной переработки полученного урожая без потерь необходима модернизация отечественных сахарных заводов из-за высокого износа оборудования.