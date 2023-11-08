07.11.2023, 09:30 109171
В Казахстане усилят контроль над экспортерами
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник в комитете мажилиса по финансам и бюджету состоялась презентация правительственного проекта закона с изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты по вопросам трансфертного ценообразования.
Представляя законопроект, вице-министр финансов Ержан Биржанов отметил, что закон РК "О трансфертном ценообразовании" направлен на предотвращение потерь государственного дохода от международных деловых операций. При этом в соответствующее законодательство не вносились существенные изменения с момента введения его в действие - с 2009 года.
В настоящее время в рамках поручения главы государства по усилению мер контроля по трансфертному ценообразованию Министерством финансов разработан проект поправок, который поддержан официальным заключением экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - сказал Ержан Биржанов.
По его информации, проект закона состоит из пяти концептуальных новелл, которые направлены на упрощение процедур и противодействие выводу капитала.
В частности, предлагается:
- Исключить иерархию при невозможности применения метода сопоставимой неконтролируемой цены.
- Сузить диапазон цен и рентабельности путем применения процентилей, если есть как минимум четыре сопоставимые компании.
- Расширить понятие взаимосвязанных сторон для усиления контроля по выводу капитала.
- Вернуть контроль по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на казахстанских товарных биржах, в целях противодействия выводу капитала.
- Возложить обязанность по представлению местной отчетности на налогоплательщиков, осуществляющих сделки с взаимосвязанными лицами-нерезидентами.
Трансфертное ценообразование - это контроль над ценами товаров, которые выходят из страны, которые являются нашими основными, добыча которых производится в Казахстане. Учитывая, что у нас добывающая страна, мы должны адекватно взыскивать суммы налогов, по справедливой цене, которая уходит в другую страну. То есть, если есть факты занижения, когда там нефть или зерно по заниженной стоимости выпускается из Казахстана, мы у наших экспортеров должны корректировать доходную часть и предъявлять соответствующий налог", - сказал вице-министр финансов.
Он отметил, что закон нацелен на устранение таких пробелов.
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08.11.2023, 15:31 4791
В Казахстане разведаны более 3,6 тысячи месторождений питьевой воды
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 3692 месторождения с объемом забора около 15,5 кубокилометра разведаны в Казахстане, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
Эти запасы питьевой воды будут существовать на случай ее нехватки. Мы будем уделять большое внимание изучению подземных вод. Например, будет создана служба по организации гидрогеологических работ и проведению государственного контроля и мониторинга подземных водных ресурсов. Часть функций по подземным водам переходит в наше ведение из Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов
Министр уточнил, что в год на хозяйственно-питьевые нужды расходуется более одного кубического километра.
Он также добавил, что согласно действующей редакции Водного кодекса резервирование источников питьевой воды осуществляется на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.
Напомним, по данным гидромониторинга РГП "Казгидромет", в первом полугодии этого года чистыми в Казахстане считались только три из 33 рек. Это Илек, Иртыш и его приток Черный Иртыш. Остальные 30 водных объектов, на которых расположены гидропосты, относятся ко 2-5-му классам качества воды. Без специальной обработки пить воду из этих рек нельзя. Больше половины (19) из этих рек отнесены экологами к 4-му классу. Использовать их воду в промышленности и сельском хозяйствовании можно, а вот в питьевых целях - лишь после глубокой очистки. К таким грязным рекам относятся в числе прочих Урал и Сырдарья.
Дефицит воды, света, тепла, свежего воздуха - о проблемах Алматы рассказал политолог.
08.11.2023, 14:57 6896
В условия поставок нефтепродуктов из России в Казахстан внесены изменения
Будет исключено применение процедуры временного периодического декларирования
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили поправки в межправительственное соглашения Казахстана и России о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.
Выступая с докладом, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев напомнил, что соглашением установлено, что нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), вывозимые с 1 января 2014 года из РФ в РК, в целях учета подлежат таможенному декларированию в РФ, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Таможенного союза.
Данные условия позволяют российской стороне вести учет вывоза нефтепродуктов в РК без взимания экспортной таможенной пошлины.
В 2019 году российская сторона вышла с предложением о внесении изменения в статью 3 двустороннего соглашения. Предложение заключалось в продолжении статистического учета в РФ посредством таможенного декларирования, но исключив применение процедуры временного периодического декларирования (ВПД) при поставках нефтепродуктов в РК, за исключением вывоза нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом в 2022-2024 годах", - рассказал Саткалиев.
Таможенными кодексами РК и РФ предусмотрена процедура временного периодического декларирования.
Отмена применения ВПД при вывозе российских нефтепродуктов в РК положительно отразится не только для РФ, это положительно отразится на казахстанских предпринимателях, позволив им самим выбирать продавца, условия поставки и соответственно по выгодной для них цене. Так, например, ранее, за счет применения ВПД поставку гудрона в РК осуществлял только Газпром, в текущем году весь объем выделенного битума также зарезервирован через ВПД Газпромом. Таким образом, применение ВПД в Российской Федерации не только позволило создать российского поставщика монополиста ограничив развитие конкуренции на территории Российской Федерации, но и ограничило предпринимателей Казахстана в праве выбора поставщика/продавца российских нефтепродуктов", - разъяснил министр.
В 2021 году российская сторона предложили дополнить статью 3 двустороннего соглашения словами "… (за исключением указанных товаров, вывозимых в качестве припасов)". Данное дополнение необходимо для приведения к соответствию условиям Таможенного кодекса ЕАЭС, ратифицированного Законом РК от 13 декабря 2017 года № 115-VI ЗРК.
07.11.2023, 20:10 68061
За первые два дня Казахстан на ЭКСПО в Шанхае заключил контракты на 74 млн долларов
Казахстанские товаропроизводители договорились с китайскими партнерами о поставках масложировой продукции, сухого молока, меда, а также кормовой муки
Фото: пресс-служба МТИ РК
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В присутствии министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева и генерального консула РК в Шанхае Рахымжана Рахимова казахстанские компании подписали три меморандума о сотрудничестве и 15 экспортных контрактов на общую сумму 74 млн долларов, сообщает пресс-служба МТИ РК.
Казахстанские товаропроизводители договорились с китайскими партнерами о поставках масложировой продукции, сухого молока, меда, а также кормовой муки.
Как отметил на церемонии подписания соглашений Арман Шаккалиев, Казахстан гарантирует поставки качественной экологически чистой продукции.
Китайская международная выставка импорта (CIIE) проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует поставить 200 тысяч тонн зерна в Китай.
07.11.2023, 15:30 86541
В "КазМунайГазе" заявили, что ремонт на АНПЗ не влияет на дефицит автогаза в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ответ на заявление столичного акимата, что дефицит автогаза в столице связан с ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, в АО "НК "КазМунайГаз" сообщили, что автогаз с АНПЗ в столицу исторически не направляется.
По информации пресс-службы КМГ, в соответствии с планом поставки сжиженного нефтяного газа вне товарных бирж, утвержденным Министерством энергетики РК, на октябрь текущего года для обеспечения потребностей Астаны было распределено 7452 тонны топлива, в том числе с Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) - 1980 тонн и "СНПС-Актобемунайгаз" (не входит в группу "КазМунайГаза") - 5472 тонны. Указанный объем с ПНХЗ поставлен полностью.
СНГ для нужд столицы с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) исторически не направляется", - заявили в нацкомпании.
Сообщается, что производство автогаза на павлодарском заводе на сегодня осуществляется в плановом режиме. Отгрузка газа ведется в строгом соответствии с утвержденным графиком и в адрес потребителей, перечень которых предоставляют местные исполнительные органы.
Планово-предупредительные работы на АНПЗ не оказывают воздействия на рынок СНГ Астаны, так как завод традиционно обеспечивает данным видом топлива потребителей Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей", - рассказали в пресс-службе.
В компании добавили, что в ноябре ПНХЗ должен поставить столичным потребителям 472 тонны сжиженного газа от общего планового месячного объема в 8500 тонн всех компаний-поставщиков.
Напомним, в Астане ввели ограничения на реализацию автогаза в связи с его дефицитом. В столичном акимате нехватку топлива связали с ремонтом на АНПЗ.
07.11.2023, 14:11 91906
Алматинский апорт официально стал брендом Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах правительства сообщил, что алматинский апорт официально зарегистрирован брендом Казахстана.
По апорту могу с определенным чувством радости сказать, что мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт - он алматинский, что он казахстанский. Географический указать, что это казахстанский бренд, уже за Казахстаном его закрепили. Это было 13 октября 2023 года", - сообщил глава Минюста журналистам.
Он также добавил, что сейчас идет работа по превращению апорта в международный бренд. Для этого соответствующая ассоциация подает материалы во Францию и Польшу, чтобы экспортировать туда казахстанские яблоки.
Также Казахстан планирует запатентовать еще ряд национальных продуктов.
Между тем в Алматы ежегодно возникают скандалы с вырубкой уникальных плодовых горных садов. В частности, в феврале этого года стало известно о вырубке фруктового сада в микрорайоне Нурлытау. Без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге.
В 2021 году уничтожили яблоневый сад в Бутаковском ущелье.
В 2021 году уничтожили яблоневый сад в Бутаковском ущелье.
В августе текущего года акция против застройки горных районов и вырубке яблоневых садов прошла на Каменском плато.
07.11.2023, 12:20 99666
Свыше 60 млрд тенге задолжали за комуслуги казахстанцы
Фото: Ranking.kz
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7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане задолженность потребителей коммунальных услуг составила 61 млрд тенге.
По данным energyprom.kz, задолженность физлиц за услуги центрального отопления достигла 4,9 млрд тенге, за услуги газоснабжения - 1,7 млрд тенге, за электроэнергию - 4 млрд тенге, за услуги водоснабжения - 3 млрд тенге, за канализацию - 2 млрд тенге. Задолженность юрлиц за отопление достигла 13,4 млрд тенге, за услуги газоснабжения - 12,5 млрд тенге, за электроэнергию - сразу 14,3 млрд тенге, за услуги водоснабжения - 3,6 млрд тенге, за водоотведение - 1,7 млрд тенге.
Для сопоставления масштабов: полная модернизация Кентауской ТЭЦ стоит чуть менее 14 млрд тенге. На эту сумму к началу отопительного сезона отремонтировали 4 котла и заменили 6 километров тепловых магистралей, еще 4 котла обновят к новому году, а в следующем году заменят 14 километров тепломагистралей и 80 километров внутренних сетей. Для такой масштабной модернизации требуется менее 23% от суммы задолженности, то есть на полную сумму долга можно было бы привести в порядок пять таких ТЭЦ, обеспечить бесперебойным теплом и электричеством пять городов вроде Кентау. И еще остались бы средства", - отмечают аналитики.
Подчеркивается, что на эти средства также можно было бы отремонтировать 170 километров тепловых сетей.
Важно учитывать, что это не просто цифры: недополученные предприятиями коммунального сектора средства отражаются напрямую на работе инженерной инфраструктуры. Это не сделанные ремонты, не обновленные сети, не прошедшее нужную модернизацию оборудование. Учитывая колоссальные суммы, речь вовсе не о мелких, незаметных недочетах - речь о системной проблеме", - заявили они.
Тем временем государство и СЕМ со своей стороны работают по программе "Тариф в обмен на инвестиции", чтобы снизить уровень износа и улучшить работу инженерных сетей в стране.
Отмечается, что текущая программа, рассчитанная на 2023-2029 годы, отличается от предыдущего этапа 2009-2015 годов в первую очередь тем, что охватывает не только сферу производства электроэнергии, но и передачу всех коммунальных услуг, то есть сети, включая тепло- и водоснабжение, а также водоотведение.
В программу на текущий момент входят 213 СЕМ, среди которых 67 относятся к сфере теплоснабжения, 45 - электроснабжения, 51 - водоснабжения, 50 - водоотведения. Эти предприятия разбиты на три категории: в красной зоне (с уровнем износа более 65%-70%) находятся 87 из них, в желтой (с износом 55%-65%) - 46, в зеленой (с износом менее 55%) - 80. По итогам 2029 года в результате работы программы в красной зоне не должно остаться ни одного предприятия, в желтой будет насчитываться 63 СЕМ, в зеленой - сразу 150 СЕМ", - добавили аналитики.
Ранее глава Минэнерго заявлял в кулуарах правительства, что износ по энергоисточникам в стране составляет порядка 70%.
В частности, износ основного оборудования ТЭЦ Петропавловска составляет 56%, а износ оборудования ТЭЦ в Балхаше близок к полному. При этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ - 82%, ТЭЦ Риддера - 75%, Уральская ТЭЦ - 86%.
07.11.2023, 10:15 105956
В Казахстане пшеницы намолотили на 30% меньше прошлогоднего показателя
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершается уборка зерновых, намолочено 16,4 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров.
На сегодняшний день уборка зерновых на стадии завершения во всех регионах страны. По данным акиматов областей, убрано 16,9 млн га (или 98,7%), при средней урожайности 9,7 ц/га намолочено 16,4 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 млн тонн пшеницы (урожайность 8,6 ц/га)", - сообщил министр.
По его словам, площади уборки пшеницы составляют 13,4 млн га, с урожайностью 8,6 ц/га намолочено 11,4 млн тонн (в 2021 году - при средней урожайности 8,3 ц/га было намолочено 11,8 млн тонн, в 2022 году - при средней урожайности 12,8 ц/га было намолочено 16,4 млн тонн).
Масличных культур - 1,9 млн га, или 68%. При средней урожайности 8,4 ц/га собрано 1,6 млн тонн маслосемян.
В том числе подсолнечника при средней урожайности 11,6 ц/га намолочено 747,5 тысячи тонн (на аналогичную дату было убрано 946,7 тысячи га, или 87%, при средней урожайности 11,6 ц/га было намолочено 1,1 млн тонн семян подсолнечника).
Картофель полностью убран с площади 168,8 тысячи га, валовой сбор составил 3,5 млн тонн при урожайности 206,4 ц/га.
Овощные культуры убраны с площади 162,4 тысячи га, валовой сбор составил 4,3 млн тонн при урожайности 263,7 ц/га.
Несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16,0 млн тонн (пшеница 11,3 млн тонн). С учетом переходящих остатков зерна в объеме 3,0 млн тонн (по состоянию на 1 октября), более чем достаточно для полного обеспечения страны в хлебе, муке и макаронах", - заверил Сапаров.
По его словам, всего из нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 4,7 млн тонн зерна, из них 1,8 млн тонн 3-го класса.
Для своевременного проведения уборочных работ сельхозформированиям выделено 426 тысяч тонн льготного дизтоплива по цене 250 тг/литр. Кроме того, учитывая текущую ситуацию было принято решение о выделении на сушку зерновых и масличных культур дополнительных 62,5 тысячи тонн льготного дизтоплива по цене не выше 250 тенге/литр для ХПП. В настоящее время операторами областей проводятся мероприятия по доставке и реализации дизтоплива, хлебоприемным мероприятиям и сельхозтоваропроизводителям имеющим сушильное оборудование", - напомнил он.
Глава МСХ сообщил, что правительством в установленном законодательном порядке прорабатываются вопросы полного покрытия потребности в субсидиях, также в индивидуальном порядке ведется пролонгация кредитов по линии финансовых институтов пострадавших фермеров. На первоначальном этапе будет погашена задолженность по субсидиям в размере 30,0 млрд тенге, соответствующее постановление правительства принято, а остальные долги будут закрыты до конца года.
Относительно пролонгации, то всего по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" - и АО "КазАгроФинанс" в настоящее время поступили обращения с полным пакетом документов на пролонгацию исполнения обязательств от 147 СХТП на сумму 7,2 млрд тенге.
Со стороны других пострадавших от неблагоприятных погодных условий заемщиков продолжают поступать обращения по вопросам условий, перечня предоставляемых документов и процедур реструктуризации обязательств. Сотрудниками филиалов АКК и КАФ оказывается необходимая консультация по данным вопросам, принимаются и рассматриваются заявки на пролонгацию обязательств в индивидуальном порядке.
Также, по словам министра, ведется работа по выделению средств на пополнение уставного капитала (31,3 млрд тенге) АО "НК "Продкорпорация" на осуществление прямого закупа пшеницы в объеме 350 тысяч тонн, установлены справедливые цены закупа зерна на уровне рынка.
Кроме того, одной из основных задач текущего года является обеспечение семенным материалом. Данные семена будут формироваться за счет имеющихся ресурсов Продкорпорации, на сегодняшний день порядка 400 тысяч тонн мягкой пшеницы пригодны к использованию в качестве семенного материла", - уточнил Сапаров.
Как отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, из поступившей на элеваторы пшеницы порядка 40% отнесено к неклассной.
Но казахстанцы без хлеба не останутся. С учетом переходящих остатков прошлого года собранного урожая будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка", - подчеркнул премьер.
Он поручил Министерству сельского хозяйства с акиматами регионов обеспечить завершение своевременной и качественной просушки собранного урожая, принять все необходимые меры по хранению и переработке зерна, заготовке семян.
Совместно с министерствами национальной экономики и финансов обеспечить выделение необходимых средств для поддержки фермеров. Выработать конкретные предложения по развитию научного потенциала агропромышленного комплекса, в том числе отечественной селекции зерновых культур. Совместно с холдингом "Байтерек" выработать дополнительные стимулирующие меры по обновлению парка сельхозтехники", - распорядился Смаилов.
06.11.2023, 20:52 154691
Казахстан планирует поставить 200 тысяч тонн зерна в Китай
Китайская сторона дает высокую оценку качеству казахстанской сельскохозяйственной продукции
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продкорпорация активно ищет экспортные рынки сбыта казахстанского зерна. По итогам 10 месяцев корпорация подписала соглашения на экспорт 135 тысяч тонн зерна. В ближайшее время ожидается подписание меморандума по поставке 200 тысяч тонн зерна в Китай, сообщает "АПК Новости"
В эти дни в Шанхае проходит Китайская Международная импортная выставка. В рамках мероприятия Казахстан презентует свои возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, логистики, экспорта и инноваций.
Как сообщили в Продкорпорации, китайская сторона дает высокую оценку качеству казахстанской сельскохозяйственной продукции. В первый день выставки ряд китайских компаний проявили интерес к продукции ПКК. Ожидается подписание меморандума по поставке 200 тысяч тонн зерна в КНР между Продкорпорацией и C.P.TRADING CO. LTD.
В компании отметили, что по итогам 10 месяцев Продкорпорация подписала соглашения на экспорт 135 тысяч тонн зерна.
Ранее министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров провел переговоры с делегацией из Китайской Народной Республики. С главой МСХ встретились секретарь парткома города Сианя Фан Хунвэй и председатель и генеральный директор промышленной корпорации хлеба и масла "Сиань Ай Цзюй" Цзя Хэй. На встрече стороны обсудили сотрудничество в сфере АПК, совместные проекты, а также актуальные вопросы экспорта и импорта сельхозпродукции.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?