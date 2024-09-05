В Казахстане зарплаты медиков и соцработников на 22% меньше, чем в среднем по экономике

Рассказать друзьям

Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане во втором квартале 2024 года в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения работали 570,5 тыс. человек - на 1,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики Ranking.kz.





В региональном разрезе больше всего занятых в секторе насчитывалось в Алматы: 72,5 тыс. человек, что составляет 12,7% от общего числа работников по РК. Численность занятых в южной столице выросла на 1%. На второй и третьей строчках расположились Алматинская область (44,1 тыс. человек, плюс 1,3%) и Астана (43,2 тыс. человек, минус 9,8%).





Меньше всего занятых в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения насчитывалось в Улытауской области: 5,9 тыс. человек, годовой рост - на 17,3%.





Что касается оплаты труда, ситуация следующая: во втором квартале текущего года номинальная заработная плата работников сферы здравоохранения и социального обслуживания населения составила 315 тыс. тенге - на 5,6% больше в стоимостном выражении, чем в соответствующем периоде 2023 года. При этом индекс реальной заработной платы составил 97,3%, что указывает на снижение покупательной способности заработных плат сотрудников на 2,7%.





По сравнению со среднереспубликанским показателем (403,3 тыс. тенге) заработные платы в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения были меньше на 21,9%.





В разрезе регионов наибольшая заработная плата была зарегистрирована у работников сектора в столице: 402,8 тыс. тенге - на 7,6% больше, чем годом ранее, и на 27,9% выше, чем в среднем по стране. В тройку регионов-лидеров также вошли Алматы (335,7 тыс. тенге) и Улытауская область (324,3 тыс. тенге).





Наименьшая заработная плата была зафиксирована у работников Жамбылской области: 276,5 тыс. тенге - на 3,1% больше, чем годом ранее, и на 12,2% меньше среднереспубликанского показателя. Низкие заработные платы были также отмечены в Туркестанской (281,9 тыс. тенге) и Актюбинской (284,1 тыс. тенге) областях.





Работники, непосредственно занимающиеся деятельностью в области здравоохранения, имели номинальную заработную плату в размере 320,2 тыс. тенге - на 5,3% больше, чем во втором квартале прошлого года. В частности, работники больничных организаций получали 335,6 тыс. тенге, работники сектора врачебной практики и стоматологии - 302,3 тыс. тенге, работники прочих сфер - 292,9 тыс. тенге.





Заработные платы работников в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания выросли на 13,4%, до 251,2 тыс. тенге, а без обеспечения проживания - на 7,7%, до 242,9 тыс. тенге.





В 2023 году нехватка медицинских кадров в государственном секторе составляла более 4,8 тыс. штатных единиц, включая 3,7 тыс. в городах, сообщает inbusiness.kz. По сравнению с 2022 годом дефицит врачей сократился на 23% (на 24% в городах и на 21% в сельских районах). В числе наиболее востребованных медицинских работников остаются терапевты, радиологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и акушеры-гинекологи.