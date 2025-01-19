В Мангистауской области зерновой терминал возобновил работу после семилетнего перерыва

Средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³; на водоотведение - 83,54 тенге/м³

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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 февраля 2025 года вводятся новые тарифы на водоснабжение и водоотведение в связи с завершением срока действия ранее утвержденных тарифов на 2020-2024 годы, - С 1 февраля 2025 года вводятся новые тарифы на водоснабжение и водоотведение в связи с завершением срока действия ранее утвержденных тарифов на 2020-2024 годы, сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Алматы Асель Буденеева.





Наряду с новыми тарифами также утверждены инвестиционные программы на новый пятилетний период 2025-2029 годы по регулируемым услугам водоснабжения и водоотведения совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК", - отметила Асель Буденеева.





По ее словам, реализация данных инвестиционных программ повлечет ежегодное снижение износа водопроводных и канализационных сетей и количества аварийных ситуаций, а также будет способствовать повышению качества оказываемых регулируемых услуг.





В рамках программы с сентября 2024 года введены "социальные нормы потребления" воды для группы физических лиц. По принципу "чем больше экономишь, тем меньше платишь", тарифы для населения варьируются в зависимости от объема потребления:





• до 3 м³ в месяц на человека - базовый тариф 91,96 тенге/м³;





• от 3 до 5 м³ - 110,36 тенге/м³;





• от 5 до 10 м³ - 137,94 тенге/м³;





• свыше 10 м³ или без приборов учета - 183,92 тенге/м³.





С 1 февраля средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³; на водоотведение - 83,54 тенге/м³.





Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м³, а на водоотведение - 83,54 тенге/м³. При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов", - сказала спикер.





По ее словам, средний чек по новым тарифам составит:





- 1-комнатная квартира с жилой площадью 32 м2 по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге (295 тенге) больше;





- 2-комнатная квартира с жилой площадью 48 м2 по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге (450 тенге) больше;





- 3-комнатная квартира с жилой площадью 88 м2 по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге (600 тенге) больше.