В Минэнерго РК рассказали о ситуации с бензином в стране

За год цены продажи нового жилья повысились на 4,3%

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 28,6%, - В Казахстане арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 28,6%, сообщает Бюро национальной статистики Республики Казахстан.





При этом за год цены продажи нового жилья повысились на 4,3%, а на квартиры вторичного рынка снизились на 0,7%.





В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау - на 18%, Семее - на 16%, Павлодаре на 15,5%.





По данным бюро, на вторичном рынке жилья города-лидеры по росту цен Семей (29,5%), Актобе (22,5%), Кызылорда (19%), Костанай (16,6%), на рынке аренды жилья - Алматы (43,1%), Петропавловск (40,3%), Кокшетау (37,1%), Конаев (36,1%).





Фото: Бюро национальной статистики





В июле 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 34 225, из них 8781 по индивидуальным домам и 25 444 по квартирам в многоквартирных домах.





По сравнению с июнем 2023 года (29 880) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 14,5%. Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (6675 - 19,5%) и Алматы (5217 - 15,2%), а также Карагандинская область (3118 - 9,1%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 425 единиц (1,2%)", - проинформировали в бюро.





Отмечается, что в сравнении с июнем 2023 в июле наибольший рост количества сделок зарегистрирован в городе Астане (на 47,6%), Туркестанской области (на 39,4%) и области Улытау (на 23,9%), наибольший спад за месяц наблюдается в Костанайской (на 8,1%), Кызылординской (на 5,5%) и Атырауской областях (на 3,1%).





Фото: Бюро национальной статистики





Также по сравнению с июнем 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 15,7% (на 3451 сделок). Всего в июле по квартирам совершено





25 444 сделок - это 74,3% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июле их было оформлено 9 779. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (25,8%), Алматы (18,3%) и Карагандинскую область (10%)", - заявили в бюро.





По сравнению с июнем 2023 года в июле количество сделок по индивидуальным домам также увеличилось на 11,3% (на 894 сделок) и составило 8781. Положительный показатель наблюдается во всех регионах страны.





Фото: Бюро национальной статистики





Количество сделок купли-продажи жилья за июль 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 12,6%, тогда было зарегистрировано 30 393 сделок. Самое большое увеличение наблюдается в городе Астане (на 52%).





Наивысший отрицательный показатель был зарегистрирован в Восточно-Казахстанской области (25,6%). Уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок января-июля 2023 года к январю-июлю 2022 года и составляет 33,7%", - добавили в Бюро национальной статистики.



