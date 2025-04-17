В рамках ОПЕК+ Казахстан должен до июня 2026 года компенсировать 1,3 млн баррелей нефти в сутки

В целом семь стран с апреля 2025 года по июнь 2026 года должны компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,572 млн б/с

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ОПЕК получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от семи стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане, сообщает - ОПЕК получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от семи стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане, сообщает ТАСС





В целом эти страны должны будут с апреля 2025 года по июнь 2026 года компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,572 млн б/с. По сравнению с предыдущим графиком суммарный объем компенсаций сверхдобычи с апреля 2025 года по июнь 2026 года увеличился на 568 тыс. б/с, сообщает издание.





Объем плана компенсации сверхдобычи для Казахстана на апрель составляет 63 тыс. б/с, на май - 116 тыс. б/с, а всего с апреля по июнь 2026 года - 1,299 млн б/с.





На Россию приходится 691 тыс. б/с компенсации, из них 6 тыс. б/с - в апреле и 85 тыс. б/с - в мае.





На Саудовскую Аравию придется 15 тыс. б/с компенсаций в апреле и в целом до июня 2026 года, следует из материалов ОПЕК. Общий объем компенсаций для Ирака составит 1,934 млн б/с, Кувейта - 150 тыс. б/с, ОАЭ - 386 тыс. б/с, Омана - 97 тыс. б/с.



