В развитие области Абай за пять лет планируют инвестировать 1,9 трлн тенге

По итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. К 2025 году доля МСП в ВВП должна вырасти до 35%

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На рассмотрение президента правительством внесен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба - На рассмотрение президента правительством внесен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды





В документе отражены ключевые индикаторы развития предпринимательства, итоги деятельности НПП "Атамекен" и меры по решению проблем бизнеса.





Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8%. С 2015 по 2020 годы доля МСП в ВВП страны выросла с 24,9% до 32,8%. По окончании реализации Национального проекта по развитию предпринимательства к 2025 году доля МСП в ВВП должна вырасти до 35%.





В настоящее время количество действующих субъектов МСП составило 1,4 млн (рост на 5,5%), они обеспечивают занятость 3,5 млн человек (рост на 1,1%).





В 2021 году производительность труда в субъектах МСП выросла на 20% и достигла 8 млн тенге на человека.





В региональном разрезе в 2021 году наибольший вклад МСП в валовой региональный продукт отмечается в городах Астане (59% от ВРП), Алматы (47,5%) и Шымкенте (40,5%).





По результатам оказания мер государственной поддержки по состоянию на 1 октября 2022 года открыто 5200 новых предприятий, разработано и подготовлено 47,7 тысячи документов для субъектов МСП, оказано сопровождение 48,5 тысячи проектам на 119,6 млрд тенге, расширен бизнес 16,9 тысячи предпринимателей.





В рамках внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности палатой "Атамекен" и правительством выявлено 9560 требований, которые не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.





Реформа "регулирование с чистого листа" позволит существенно снизить нагрузку на бизнес в среднем на 30% и сформировать оптимальную и понятную регуляторную среду.





В докладе отмечается, что благоприятному развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, который продлен до конца текущего года.





В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева принят комплекс мер по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса. Генеральной прокуратурой утвержден комплексный план совместных действий по защите бизнеса на 2023 год.





B 2022 году запущена трансформация деятельности НПП "Атамекен" с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса.