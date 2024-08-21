20.08.2024, 14:14 52701
Владельцы праворульных автомобилей не смогут работать в такси в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал на брифинге в правительстве, как в службе такси будут выявлять переделанные на левую сторону праворульные машины.
По словам Карабаева, в стране на законодательном уровне запрещено использовать праворульные машины в такси.
Поэтому InDrive и "Яндекс.Такси" не будут у себя их регистрировать. До 1 января InDrive и "Яндекс.Такси" у себя проведут инвентаризацию, выявят праворульные и ограничат доступ", - сказал глава Минстранса.
При этом он отметил, что есть праворульные автомобили, которые переделаны на леворульные и они небезопасны. Такие автомобили также будут отключать от системы агрегаторов такси с 1 января 2025 года.
У праворульных имеется 13-значный VIN-код, у леворульных - 17-значный. Интернет-провайдеры будут проводить ревизию и выявлять такие автомобили", - пояснил Карабаев.
В МВД, в свою очередь, будут составлять список постоянных нарушителей ПДД, они также будут ограничены в возможности зарегистрироваться в системе агрегаторов такси.
новости по теме
21.08.2024, 11:10 2031
В Казахстане на угольных станциях производится 70% электроэнергии
Фото: Пресс-служба правительства
Рассказать друзьям
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстане 70% электроэнергии производится на угольных станциях, средний износ которых превышает 70%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
Как отметила заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова в ходе прошедших в Астане публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС в Казахстане, некоторые из этих станций придется выводить из эксплуатации в течение следующих 10 лет.
При этом, подчеркивается, что ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составляет примерно 3%. В пиковые часы Казахстан планово закупает электроэнергию у приграничных стран.
В обсуждениях также приняли участие эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора.
Ранее жители села Улкен Алматинской области в ходе общественных слушаний в Конаеве высказались о строительстве атомной станции в Казахстане.
20.08.2024, 21:00 42151
В Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы на территорию страны
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По статистическим данным, по итогам первого полугодия 2024 года импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая, сообщает пресс-служба МСХ РК.
По данным статистики на 1 июля 2024 года, по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы - 5,1 млн. тонн, из них пшеницы на продовольственные цели - 4 млн тонн. Благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации прогнозируется хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна.
В этой связи в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.
Соответствующий приказ министра сельского хозяйства вводится в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года.
Ранее вопросы экспорта зерна в Китай обсудили министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и директор департамента экономики и торговли Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Цзяньцзюнь.
В рамках визита казахстанской делегации во главе с министром сельского хозяйства РК Айдарбеком Сапаровым в Турцию достигнуты важные договоренности, открывающие новые возможности для экспорта казахстанского зерна.
20.08.2024, 17:01 48971
На Иртыше появится мультимодальный транзитный коридор Россия - Казахстан - Китай
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Иртыш появится мультимодальный транзитный коридор Россия - Казахстан - Китай, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Касым Тлепов.
В целях полноценного использования потенциала речного транспорта проводится работа по созданию мультимодального транзитного коридора Россия - Казахстан - Китай с использованием трансграничной реки Иртыш", - проинформировал он.
По словам Касыма Тлепова, это позволит соединить новым транспортным сообщением Россию и Китай.
Сегодня имеются все предпосылки для полного вовлечения водного транспорта в общую транспортную систему", - добавил спикер.
Напомним, на Китай приходится более 30% объема мировой торговли, осуществляемой морским путем.
20.08.2024, 11:59 57366
Казахстанские энергокомпании задолжали свыше 21 млрд тенге за топливо
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские энергопроизводящие организации задолжали свыше 21 млрд тенге за топливо, сообщил в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 18 млрд 307 млн тенге. Также имеется задолженность перед ТОО "Богатырь-Комир" в сумме 3 млрд 462 млн тенге", - проинформировал министр.
Он подчеркнул, что энергопредприятиям необходимо ускорить погашение задолженности.
Ранее сообщалось, что подготовка к отопительному сезону в Казахстане опять срывается.
20.08.2024, 10:24 60366
Казахстан готов поставить в Китай 3 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы экспорта зерна в Китай обсудили министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и директор департамента экономики и торговли Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Цзяньцзюнь, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Айдарбек Сапаров отметил, что сотрудничество в области сельского хозяйства является важной составляющей казахстанско-китайских отношений.
По итогам 2023 года товарооборот продукции АПК вырос в 1,7 раза и составил более $1,3 млрд. За январь-июнь 2024 года товарооборот продукции АПК между РК и КНР составил $648,1 млн, что на 12% больше чем за аналогичный период 2023 года, в том числе экспорт - $460 млн, импорт - $188 млн.
Китайский рынок представляет огромный интерес для экспорта казахстанского сельхозпродукции, в частности, зерновых. В результате достигнутых договоренностей между главами наших государств есть поручение нарастить объем экспорта зерна до 2 млн тонн. Мы готовы поставить 3 млн тонн зерна и в целом создать все условия для двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в данном направлении", - подчеркнул министр.
В свою очередь, Ван Цзяньцзюнь отметил, что основной целью приезда делегации в Казахстан является проведение переговоров по использованию потенциала между РК и КНР в вопросах зерноторговли.
Казахстан является стратегическим партнером и крупным поставщиком зерновых. Мы намерены определиться с объемом импорта и хотели бы, чтобы поставки осуществлялись на постоянной основе", - сказал Ван Цзяньцзюнь.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития казахстанского китайско-зернового торгового сотрудничества, логистики.
В настоящее время Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту на китайский рынок 28 видов растениеводческой и животноводческой продукции.
Кроме того, всего в реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай, включено 1990 казахстанских предприятий-экспортеров, из них 1948 предприятий по растениеводческой продукции и 42 предприятий по животноводческой продукции.
19.08.2024, 18:30 80561
Пропускная способность таможенного поста "Алаколь" будет увеличена до 1000 автомобилей в сутки
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пропускная способность таможенного поста "Алаколь" на казахстанско-китайской границе будет увеличена до 1000 автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В рамках модернизации будут внедрены технологии контроля физических лиц, багажа, товаров и транспортных средств, а также связи, передачи и обмена данных. В целом будет увеличена пропускная способность с 200-250 грузовых автомобилей в сутки до 1000. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце сентября текущего года", - проинформировали в пресс-службе.
Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Жетісу поручил держать на контроле дальнейшее развитие транспортно-логистического потенциала и наращивание мощностей инфраструктуры для удовлетворения растущего грузопотока.
Подчеркивается, что за последний год двусторонний товарооборот между КНР и Казахстаном увеличился на 30%, достигнув $31,5 млрд.
Упрощение таможенных процедур придаст импульс дальнейшему укреплению позиции Казахстана как ключевого транзитного транспортного коридора в регионе", - добавили в пресс-службе.
Напомним, за пять месяцев внешняя торговля Казахстана превысила $55 млрд. В тройку основных торговых партнеров традиционно входят Китай, Россия, Европейский союз.
19.08.2024, 08:31 95661
Правительство Казахстана пересмотрело меры поддержки бизнеса
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство разработало и приняло комплексную программу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившую программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Учитывая текущую повестку проводимой государством политики в сфере развития предпринимательства и необходимость создания сильных, конкурентоспособных предприятий, в рамках новой программы предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам. Наряду с этим распределение бюджета для субсидирования новых проектов осуществляется преимущественно среди предприятий в сфере обрабатывающей промышленности (порядка 50%)", - проинформировали в правительстве.
Для снижения нагрузки на бюджет срок субсидирования проектов в сфере услуг сокращен с 5 до 3 лет. Предусмотрен дифференцированный метод субсидирования проектов МСП с поэтапным переходом на рыночные условия. Оптимизированы отдельные сферы услуг, подлежащие субсидированию.
Расширен инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий, предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита свыше 1 млрд тенге.
Кроме того, в программе предусмотрен альтернативный инструмент государственной поддержки - синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 млрд тенге одновременно несколькими банками.
Также значительно расширены условия предоставления облигационных займов. Предприниматель-эмитент при выпуске облигации может получить субсидирование ставки купонного вознаграждения и привлечь финансирование под 6% сроком до 5 лет на сумму до 5 млрд тенге.
Всего за шесть месяцев действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий в Казахстане охвачено порядка 14 тыс. проектов бизнеса: по субсидированию - 8 624 проекта на 566 млрд тенге, по гарантированию - 5 381 проект на 178,9 млрд тенге.
Помимо этого в ближайшее время планируется внедрение дифференцированных механизмов государственной поддержки в зависимости от технологической сложности производства. Для предпринимателей, выпускающих высокотехнологичную готовую продукцию, меры поддержки будут содержать удешевленные кредиты на более длительный срок.
Данные механизмы позволят обеспечить целевую и эффективную поддержку бизнеса, что в свою очередь будет способствовать устойчивому экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны", - отметили в правительстве.
17.08.2024, 09:14 131906
Правительство выделило 5 млрд тенге на поддержку МАЭК
Рассказать друзьям
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 миллиардов тенге из резерва правительства на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии.
В июле отсутствие воды вынудило жителей Актау перекрыть дорогу и запустить петицию с требованием решить проблему.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.08.2024, 08:52В Уральске проведут антитеррористические учения 21.08.2024, 08:2011271Cпецвыплаты в размере порядка 208 тыс. тенге получат более 9 тыс. казахстанцев 21.08.2024, 09:539421Из Польши экстрадировали гражданина Грузии для привлечения к ответственности за ДТП 21.08.2024, 11:042911В Мангистауской области осужден бывший директор центра трудовой мобильности 21.08.2024, 10:151451Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110 в рейтинге стран по уровню систем здравоохранения 14.08.2024, 21:09182246Рога архара изъяли полицейские у пожилого жителя Туркестанской области 16.08.2024, 15:33181741Кайрату Сатыбалды сменили тюремный срок на ограничение свободы 14.08.2024, 20:50180896Воспитатель ударила ребенка в детсаду Караганды: суд вынес приговор 17.08.2024, 20:46174336Начальника станции Костанай лишили должности за ненадлежащее состояние железнодорожного вокзала 16.08.2024, 15:20173356В Алматинской области наказали родителей, чьи дети втроем ездили на одном мопеде 31.07.2024, 09:28456901Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 14:17421101Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 13:41419131В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 12:58418831Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 10:34403286Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?