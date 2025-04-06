Земли на 82,7 млн тенге возвращены в госсобственность в Акмолинской области

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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в формате видеоконференции состоялось 59-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.





В ходе заседания были рассмотрены данные о выполнении обязательств странами-участниками по соглашению ОПЕК+ за январь-февраль 2025 года, отмечен общий уровень выполнения обязательств для стран ОПЕК+, также обсуждены текущие тенденции на мировом нефтяном рынке.





Как отметили в Минэнерго, комитет высоко оценил дополнительные добровольные сокращения 8 стран в целях поддержания стабильности рынка и отметил критическую важность достижения полного соблюдения обязательств и компенсации.





Казахстан принял участие во встрече 3 апреля, в рамках которой восемь стран, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе Казахстан, провели совместную оценку рыночной ситуации. По итогам встречи 3 апреля было принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности", - проинформировали в ведомстве.





Казахстан продолжает следовать договоренностям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнерами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами.