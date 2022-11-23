Российские инвесторы активно скупают тенге

Москва. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы торгов казахстанской валютой на Московской бирже на минувшей неделе превысили 4,2 млрд рублей. Это на 7% выше показателя предыдущей недели и в три-четыре раза выше значений летних месяцев.

Росту показателя способствует в первую очередь увеличивающийся спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на национальные валюты", - сообщает "Коммерсантъ" .





По данным газеты, увеличение активности инвесторов в тенге произошло на фоне общего снижения.

По ее оценкам, основанным на данных Московской биржи, объем торгов с основными валютными парами составил за минувшую неделю 857,2 млрд руб., что более чем на 100 млрд руб. ниже показателя предыдущей недели. В осенние месяцы инвесторы торговали меньше только в первую неделю ноября и сентября, тогда показатели составляли 735 млрд руб. и 782 млрд руб. соответственно.

Текущее общее снижение произошло в основном за счет доллара и юаня, объемы торгов с которыми снизились за минувшую неделю на 10-20%, до 378 млрд руб. и 275 млрд руб. соответственно. В евро обороты выросли на 7%, до 201 млрд руб. Снижается интерес ко многим альтернативным валютам. Если еще три месяца назад сделки с гонконгским долларом совершались на 300-500 млн руб. в день, то в последние дни не дотягивают и до 200 млн руб. в день", - пишет газета.

Участники рынка считают, что основной интерес к тенге наблюдается со стороны компаний в связи со стратегическим курсом России по переходу в торговле на национальные валюты.

Со странами СНГ, с которыми налажены тесные политические и экономические связи, например Казахстаном, это сделать проще и быстрее. Кроме этого, Казахстан стал одним из логистических хабов, через который теперь идет ряд экспортно-импортных операций РФ", - отмечает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов полагает, что рост оборотов в тенге с начала лета связан со спросом со стороны банков, которые закупают валюту в интересах бизнеса.

С выборами в Казахстане аналитики взлет популярности тенге напрямую не связывают. Хотя, уточняет стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, переизбрание президента страны "положительно повлияет на динамику торговых связей между Казахстаном и Россией и усилит тем самым интерес к тенге".

По данным издания, растет интерес к тенге и со стороны частных инвесторов, которые после объявления о частичной мобилизации активно уезжали из РФ, в том числе в Казахстан.

Тенденция к увеличению объемов торгов альтернативными валютами, вероятно, продолжится из-за ограничений расчетов, релокации бизнеса и граждан, считает главный аналитик управления активами Private Banking банка "Зенит" Мария Лукина.

Наиболее перспективной валютой также выглядит юань, но роста объемов торгов на рынке ждут и от других дружественных валют, включая тенге.

Также перспективны индийская рупия, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар, турецкая лира, белорусский рубль, армянский драм", - уточняет главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.





Например, в начале лета объем торгов белорусским рублем с трудом дотягивал до 100 млн руб. в день, а сейчас показатель в 4-6 раз выше.