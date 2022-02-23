Что будет с тенге на фоне эскалации конфликта вокруг Украины рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - О том, как отреагирует тенге на возрастающую эскалацию конфликта вокруг Украины и антироссийские санкции, рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На фоне дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и возросших геополитических рисков волатильность на финансовых рынках резко возросла. Ожидание ужесточения антироссийских санкций и дальнейший выход глобальных инвесторов из российских активов оказывает давление на российский рубль", - сообщила Молдабекова.

Она отметила, что за последние сутки рубль ослаб на 4%.

Учитывая ситуацию на рынке ключевого торгового партнера, которая влияет на все мировые и локальные рынки, риски для казахстанского финансового рынка также возросли. Ослабление рубля оказывает давление на тенге", - подчеркнула Молдабекова.

По ее словам, тенге ослаб на 2,6%, с 426,5 до 437,80 тенге за доллар.

Молдабекова подчеркнула, что мировые финансовые рынки остро отреагировали на повышение неопределенности дальнейшего развития ситуации: индекс EURO STOXX снизился на 2,17%; индекс DAX - на 2,07%; цена золота выросла до 1906 долларов за унцию.

Однако, по словам зампреда Нацбанка, поддержку тенге оказывают продажи экспортеров на фоне февральской налоговой недели и высокая цена на нефть, которая держится в диапазоне 92-97 долларов за баррель и достигала в отдельные моменты отметки 98-99.

Мы внимательно отслеживаем ситуацию на финансовых рынках, в частности, развитие событий по ситуации с Украиной. Дальнейшая динамика рынков во многом зависит от характера и глубины санкций и их влияния на экономику РФ", - подчеркнула Молдабекова.





Напомним, Касым-Жомарт Токаев сегодня, на заседании Совета безопасности РК поручил разработать антикризисный план в связи с обострением международной ситуации.





Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Российской Федерацией и республиками.





В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.



