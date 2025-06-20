Что влияет на колебание курса валют в Казахстане, рассказали в Нацбанке

Также в Нацбанке напомнили правила покупки и продажи негодных и неплатежных банкнот иностранной валюты

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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана в связи с участившимися обращениями населения - Национальный банк Казахстана в связи с участившимися обращениями населения разъяснил порядок осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой на территории республики.





Также в Нацбанке разъяснили порядок действий в случае необоснованного отказа в обмене.





Согласно правилам осуществления обменных операций, годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты иностранной валюты, которые:





являются законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны-эмитента;

соответствуют полному описанию, указанному в справочных материалах страны-эмитента.





Порядок осуществления покупки и продажи негодных и неплатежных банкнот иностранной валюты





Банкноты иностранной валюты признаются неплатежными, если они выведены из обращения банком-эмитентом соответствующего иностранного государства, а также негодными - при наличии разрывов, повреждений и других дефектов. Полный перечень признаков доступен на сайте НБК. Покупка и замена таких банкнот осуществляется только уполномоченными банками, имеющими договоры с иностранными банками на проведение инкассовых операций", - пояснили в Нацбанке.





Комиссия за данные операции не должна превышать 10% от номинальной стоимости. При этом клиент подписывает письменное согласие на условия инкассо и информируется о возможности отказа со стороны банка-эмитента (иностранный банк) в проведении обмена.





Порядок действий при необоснованном отказе в осуществлении покупки и продажи годных к обращению банкнот иностранной валюты





Не допускаются ограничения по номиналу и году выпуска наличной иностранной валюты, если они являются годными к обращению. Обменный пункт не вправе отказать физическому лицу в обмене валюты при наличии у него необходимой суммы в иностранной и национальной валюте, за исключением следующих случаев:





применение мер, предусмотренных требованиями закона о ПОД/ФТ;

непредоставление документа, удостоверяющего личность, или данных, подтверждающих личность, через сервис цифровых документов.





В случае необоснованного отказа в обменной операции граждане вправе подать жалобу в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе следует указать обстоятельства отказа и приложить имеющиеся документы для принятия соответствующих законом мер.



