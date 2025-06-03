Курс тенге в мае укрепился на 0,3%

В июне Нацбанк планирует продать валюту из Нацфонда в размере от 700 до 800 млн долларов США для выделения трансфертов в республиканский бюджет

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.Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам мая курс тенге укрепился на 0,3%, до 510,82 тенге за доллар США, - По итогам мая курс тенге укрепился на 0,3%, до 510,82 тенге за доллар США, сообщает пресс-служба Нацбанка.





Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 246 до 238 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,5 млрд долл. США. Продажи валюты из Национального фонда за май составили 988 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов или около 52 млн долларов США в день", - говорится в сообщении.





В июне Нацбанк планирует продать валюту из Нацфонда в размере от 700 до 800 млн долларов США для выделения трансфертов в республиканский бюджет.





В рамках операций зеркалирования в мае было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение июня в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - подчеркнули в Нацбанке.





Валютные интервенции в мае не проводились.





Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 356 млн долл. США", - отметили в пресс-службе.





В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Национальный банк в мае осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов США или около 6% от общего объема торгов.





В пресс-службе финрегулятора подчеркнули, что для сохранности пенсионных активов ЕНПФ и получения реальной доходности в долгосрочном периоде приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры.





Прогнозируемый объем приобретения валюты в июне для этих целей не превысит 250 млн долларов США", - уточнили в Нацбанке.





Там добавили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.





Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - резюмировали в банке.





Напомним, в прошлом месяце тенге ослаб на 1,6%.



