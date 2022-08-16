Годовой рост цен в Казахстане ускорился до 15% - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Месячная инфляция в июле 2022 года сложилась на уровне 1,1%, годовой рост цен ускорился до 15%, сообщается в докладе Национального банка РК об инфляционных тенденциях в июле 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основной вклад в годовую инфляцию вносят продовольственные товары, дальнейший рост которых был нивелирован замедлением роста цен на плодоовощную продукцию. Ослабление курса тенге продолжает оказывать влияние на динамику цен непродовольственных товаров. Среди платных услуг выделяется динамика рыночных услуг", - сообщается в докладе.
В нем говорится, что инфляция продовольственных товаров в июле ускорилась до 19,7%. В частности, девятый месяц растут цены на хлеб и крупы, несмотря на то что рост цен на зерновые на мировых рынках замедлился. По данным Нацбанка, это происходит из-за ограниченных запасов пшеницы у казахстанских производителей.
Также ускорился рост цен на молочную продукцию и яйца.
Повышенный спрос наряду с ограниченным предложением на сахар привел к более высокому росту стоимости сахара и кондитерских изделий. В то же время замедлился рост цен на мясную продукцию, масло и жиры.
Дальнейший рост цен на продовольственные товары был нивелирован замедлением повышения цен на плодоовощную продукцию, в частности на яблоки, виноград, капусту, при снижении цен на морковь и свеклу", - говорится в докладе.
Годовой рост цен на непродовольственные товары ускорился в июле 2022 года до 14,2%.
Наблюдалось ускорение роста цен на одежду и обувь, предметы домашнего обихода, медикаменты, товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы", - сообщает Нацбанк.
По его данным, учитывая высокую долю импорта, рост цен был спровоцирован ослаблением курса тенге и ростом стоимости транспортных услуг.
Инфляция платных услуг в июле 2022 года сохранилась на уровне 9,2%.
Перед началом нового учебного года подорожали услуги среднего профессионального и высшего образования. В области культуры и отдыха продолжился рост цен на услуги детских аттракционов, кинотеатров и фотографов. Существенно выросла стоимость услуг железнодорожного и воздушного пассажирского транспорта. Кроме того, повысились цены на услуги парикмахерских и салонов красоты, а также предприятий общественного питания", - сообщается в отчете.