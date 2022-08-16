Годовой рост цен в Казахстане ускорился до 15% - Нацбанк

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НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - На 1 августа 2022 года с января 2021 года Единым накопительным пенсионным фондом исполнены 1 328 015 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе фонда.

По данным фонда, больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,60%), Нур-Султана (14,03%), Мангистауской области (10,35%).

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан".

Подчеркивается, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 20 рабочих дней с даты их поступления (согласно пункту 13 правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

При этом исключением является пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилища или строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство).

В данном случае получатель предоставляет в "Отбасы банк" документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 3 лет с даты их поступления", - пояснили в пресс-службе.

По другим уполномоченным операторам (банки второго уровня) заявления на единовременную пенсионную выплату и документы получателя по целям рассматриваются в порядке и сроки, установленные внутренними документами банка.

При этом банк перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению в течение 10 рабочих дней с даты зачисления сумм единовременных пенсионных выплат на специальные счета заявителя (получателя).

В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.

Отмечается, что 450,6 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнены 388 824 заявления на лечение на общую сумму 302,5 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 31,3 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 августа текущего года переведено 8,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнено 5877 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП.

Также ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ".

Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан.

Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан.

С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом.