Казахстанский ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"

Пользователи могут совершать по ней платежи в приложении, делать онлайн-покупки и получать переводы

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Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ВТБ (Казахстан) запустил для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы "Мир". Пользователи могут совершать по ним платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком. Об этом проинформировали в пресс-службе банка.





Сообщается, что в первом квартале 2023 года банк планирует начать эмиссию пластиковых карт "Мир".





Понимая важность доступа к средствам на картах "Мир", мы в полном объеме продолжаем их обслуживать в Казахстане. В этом году мы вдвое расширили нашу банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы. Сегодня наши клиенты получили возможность выпустить виртуальную карту "Мир" в ВТБ (Казахстан), с помощью которой будет удобно совершать необходимые онлайн-транзакции. В начале следующего года реализуем возможность выпуска карты в пластике", - комментирует Станислав Козьяков, директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Казахстан).





Открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях банка.





Сразу после выпуска виртуальной карты "Мир" ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Карта является бесплатной для всех пользователей", - уточнили в банке.





Пополнить виртуальную карту можно со своего расчетного счета в мобильном приложении, с помощью перевода с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам. Внести средства можно через терминалы или кассы банка.





ВТБ (Казахстан) на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций.





Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ (Казахстан) "Мир" в банкоматах и кассах банка составляет 1% и 2% - в других казахстанских и зарубежных банках. Минимальная комиссия составляет 500 тенге.



