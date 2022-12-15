Мажилис одобрил законопроект о банкротстве физлиц

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С учетом международного опыта будет применяться три вида процедур банкротства физических лиц

Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили законопроект "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана".





Как ранее сообщил заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерлан Жамаубаев, с учетом международного опыта будет применяться 3 вида процедур банкротства физических лиц:





-внесудебное банкротство (если долг перед БВУ, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум - 36 018 тенге; у должника отсутствует имущество);





- судебное банкротство (по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов). При этом имущество должника будет реализовываться на торгах;





- процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода.



