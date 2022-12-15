В Казахстане будет применяться три вида процедур банкротства физических лиц

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Законопроект будет принят в ближайшее время

Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерлан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал, когда примут законодательство о банкротстве и восстановлении платежеспособности физических лиц.





На сегодня законопроект по данному вопросу проходит обсуждение в парламенте (с апреля текущего года). С учетом международного опыта будет применяться 3 вида процедур банкротства физических лиц", - сказал Жамаубаев.





В частности:





- внесудебное банкротство (применяется: долг перед БВУ, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум - 36 018 тенге; у должника отсутствует имущество);





- судебное банкротство (по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов). При этом имущество должника будет реализовываться на торгах;





- процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода.





Активно ведется работа по автоматизации процесса обработки заявлений. Все необходимые подзаконные нормативные правовые акты будут приняты в кратчайшие сроки", - отметил он.





Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования.





Сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать закон "О реабилитации и банкротстве физических лиц", - подчеркнул президент.