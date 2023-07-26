На трехлетнее содержание библиотеки Елбасы запросили около 4 млн тенге

В прошлом году содержание библиотеки Елбасы обошлось бюджету в 962 973 тенге, а в этом году - в 958 196 тенге

Фото: soyle.kz

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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На услуги по обеспечению деятельности библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы запросили на 3 года около 4 млн тенге.





Проект бюджетной программы опубликовал администратор программы - канцелярия первого президента РК - Елбасы (Назарбаева) на портале "Открытые бюджеты".





В 2024 году на содержание библиотеки планируется потратить 1 195 450 тенге, в 2025-м - 1 328 275 тенге, и в 2026 году - 1 338 684 тенге. Общая сумма на 3 года составит 3 861 959 тенге.





Для сравнения: в прошлом году содержание библиотеки Елбасы обошлось бюджету в 962 973 тенге, а в этом году - в 958 196 тенге.





Взамен в библиотеке обещают выпустить с 2024 по 2026 год 3 книги, 12 сборников статей, книг, монографий, методических изданий и альбомов, обслужить 6 тысяч пользователей, провести 11 400 экскурсий, 13 информационно-имиджевых мероприятий и образовательно-просветительскую программу для 15 тысяч пользователей.





Стоит отметить, что закладывание в бюджет расходов на содержание библиотеки Елбасы выглядит неоднозначно на фоне значительного износа теплосетей и сетей водоснабжения, а также постоянных аварий на крупных энергетических объектах.





Рудном и Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе Риддере , оставила без тепла горожан в холодное время года.





3 июля на заседании госкомиссии премьер-министр РК заявил, что в Казахстане срываются сроки проводимых работ по подготовке к отопительному сезону практически на всех важных энергообъектах страны.



