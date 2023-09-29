28.09.2023, 14:27 9491
О причинах ослабления курса тенге рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке и причинах ослабления курса тенге.
По ее словам, несмотря на то что нефтяные котировки находятся на уровне выше 90 долларов за баррель, целый ряд как внешних, так и внутренних факторов складывался против тенге и привел к его краткосрочному ослаблению.
1. Глобальное укрепление доллара США
С начала сентября индекс DXY, отражающий динамику доллара США против валют развитых стран, укрепился на 2,9%, а против корзины валют развивающихся стран доллар окреп на 2,6%. К примеру, мексиканское песо к доллару США ослабло за сентябрь на 3,7%, чешская крона на 4,4%, тайский бат на 4,7%. Таким образом, очевидно, что укрепление доллара носит глобальный характер.
Усиление американской валюты происходит из-за ожиданий рынка касательно того, что до конца года возможно еще одно повышение ставки ФРС и, более того, что высокая ставка ФРС сохранится дольше. Риторика ФРС с последнего заседания по ставке подтверждает эти ожидания. Доходности госбумаг США выросли до рекордных значений: 4,61% по 10-летним бумагам и 4,72% по 30-летним. Это сделало доллар США более привлекательным", - пояснила зампред Нацбанка.
2. Рост спроса на валюту со стороны казахстанских импортеров
Это так называемый сезонный спрос, связанный с активизацией цикла реализации проектов и освоения бюджетных средств", - сообщила Молдабекова.
3. Приостановление правительством обязательства квазигосударственного сектора по продаже части экспортной валютной выручки
До приостановления нормы обязательная продажа экспортерами создавала постоянный объем предложения валюты на рынке, в среднем от 220 до 420 млн долларов в месяц. Это оказывало стабилизирующий эффект на курс тенге, т.к. участники рынка закладывали обязательную продажу долларов со стороны КГС в свои ожидания и расчеты.
4. Понижение ставки Нацбанком против сохраняющейся ставки ФРС США
По словам Молдабековой, это снизило привлекательность тенге.
Как вы знаете, на фоне снижения инфляции Нацбанк снизил базовую ставку на 0,25% до уровня 16,5% в конце августа. Между тем 21 сентября ФРС США оставила ключевую ставку без изменений и, более того, заявила, что жесткая монетарная политика сохранится еще надолго с возможным дополнительным ужесточением на 0,25% до конца текущего года. Это разнонаправленное действие в политике двух центробанков повлияло на снижение привлекательности тенговых активов", - отметила она.
Сочетание этих факторов в моменте привело к краткосрочному ослаблению тенге. С начала сентября курс тенге/доллар снизился на 4,5%.
С другой стороны, фундаментальные факторы, такие как цена на нефть и общее состояние платежного баланса, будут оказывать поддержку тенге и повышать баланс на внутреннем валютном рынке.
Молдабекова отметила, что Нацбанк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для поддержания ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса. Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге.
Напомним, в августе Нацбанк РК снизил базовую ставку до 16,5%.
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29.09.2023, 18:50 2716
Комитет госдоходов сокращает количество налоговых деклараций
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан проводит работу по сокращению количества форм налоговой отчетности на 30%, сообщили в пресс-службе КГД.
С 2009 года по сегодняшний день количество форм сокращено на 44%, или с 70 до 39. В результате из утвержденных на сегодня 39 форм налоговой отчетности КГД рассматривает оставить порядка 20 форм", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, в планах внедрить функционал предварительного заполнения деклараций на основании данных информационных систем, что упростит их заполнение.
Также в рамках нового Налогового кодекса предлагается отменить обязательство сдавать отчетность при нулевых показателях.
Введение данной нормы позволит избежать ареста счетов, административных штрафов, а также включения в список бездействующих налогоплательщиков", - добавили в пресс-службе.
Напомним, теперь госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги могут представить декларацию с помощью портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile.
28.09.2023, 09:36 11311
Глава Нацбанка назвал причины ослабления тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на встрече с глобальными инвесторами рассказал о текущей экономической ситуации, основных направлениях проводимой денежно-кредитной политики и предстоящих вызовах, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Тимур Сулейменов подчеркнул, что Национальный банк остается приверженным своему основному мандату по обеспечению ценовой стабильности.
Основной целью Национального банка является смягчение проинфляционного давления и стабилизация инфляции вблизи среднесрочного целевого показателя в 5%. Все усилия будут направлены на достижение этой цели. При этом обменный курс тенге будет оставаться плавающим, что позволит экономике быстрее адаптироваться к изменениям", - подчеркнул председатель Нацбанка.
Дальнейшая направленность денежно-кредитной политики будет соответствовать предыдущим действиям и информационной политике Национального банка. При ритмичном замедлении фактической инфляции плавное снижение базовой ставки продолжится. При этом пространство для снижения ограничивается рисками потенциального усиления фискального стимулирования, высоких инфляционных ожиданий при устойчивом спросе в экономике.
Денежно-кредитная политика по-прежнему будет основываться на прозрачности, последовательности, понятности и предсказуемости. Банк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету, чтобы своевременно реагировать на возможные отклонения.
Отвечая на вопрос о причинах ослабления курса тенге в последние две недели, председатель Нацбанка отметил сочетание нескольких факторов в моменте: глобальное укрепление доллара США (к корзине валют развитых стран индекс доллара США вырос за сентябрь на 2,5%), возросший сезонный спрос со стороны импортеров, принятое решение по снижению базовой ставки и приостановление правительством действия нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, что в совокупности привело к краткосрочному ослаблению курса тенге. С точки зрения фундаментальных факторов возросшая цена на нефть и общее состояние платежного баланса будут оказывать стабилизирующий эффект и поддержку тенге.
В диалоге с инвесторами в качестве приоритетных направлений деятельности Нацбанка кроме обеспечения стабильности цен были обозначены эффективная работа с правительством в части координации монетарной и фискальной политики, обеспечение стабильного функционирования внутреннего финансового рынка и его дальнейшее последовательное развитие.
Председатель также отметил, что Нацбанк намерен продолжать проводить открытую и прозрачную коммуникационную политику и будет стремиться к ее дальнейшему совершенствованию.
Официальный курс доллара в Казахстане на 28 сентября составляет 482,77 тенге за $1.
Ранее сообщалось, что в сентябре Нацбанк планирует продать до $1,2 млрд из Нацфонда.
25.09.2023, 11:29 27136
Недоосвоено более 1,5 млрд тенге: системные нарушения в сфере туризма выявил госаудит
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения в освоении бюджетных средств выявила Высшая аудиторская палата в результате госаудита АО "НК "Kazakh Tourism".
Средства были выделены на реализацию задач по продвижению казахстанского туризма", - сообщается на сайте ведомства.
Итоги аудита показали наличие отдельных системных недостатков и нарушений, влияющих на развитие туристской отрасли Казахстана, а также на эффективность деятельности акционерного общества. Многократная передача реализации государственной политики в сфере туристской деятельности в различные министерства и ведомства (8 раз за 20 лет) привели к отсутствию системности и преемственности в развитии туристской отрасли", - говорится в информации.
По данным палаты, из 22 видов направлений туризма, предусмотренных законом "О туристской деятельности", развиваются всего 4 направления, на которые приходятся 80% туристических объектов. Из них экотуризм - 34%, культурно-познавательный туризм - 29%, охотничий туризм - 9%, лечебно-оздоровительный туризм - 8%.
Как показали итоги аудита, основными причинами, сдерживающими развитие отрасли, являются:
- Отсутствие региональной координации между Министерством и местными исполнительными органами (в 15 регионах отсутствуют профильные управления, осуществляющие координацию в сфере туризма). В связи с не достаточной информированностью субъектов туристического бизнеса, меры государственной поддержки туристской отрасли остались не востребованы и не оказали эффекта на развитие отрасли. В бюджете 2022 года, на эти цели было предусмотрено 402,0 млн тенге, из которых освоено всего 85,8 млн тенге (21,3%), в том числе:
- на "Субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста" при плане 54,7 млн тенге освоено 5,8 млн тенге (10,6%);
- на "Возмещение (100%) авиакомпаниям провозной платы за детей по внутренним авиамаршрутам ("KIDS GO FREE") при плане 211,1 млн тенге освоено 76,2 млн тенге (36,1%);
- на "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов" при плане 136,3 млн тенге освоено - 3,7 млн тенге (2,7%).
2. Отсутствие системного контроля со стороны государственных органов за соблюдением стандартов субъектами, оказывающими туристические услуги. На сегодняшний день, принято более 90 стандартов в сфере туризма, при этом, соблюдение данных стандартов не контролируется. Как следствие, качество оказываемых туристических услуг не соответствует ожиданиям и приводит к оттоку иностранных туристов.
3. Недостаточность развития гостиничной туристской инфраструктуры (в 2022 году наличие мест размещения - 3970, из них 130 мест размещения (3,3%) с категорией, в том числе в курортных зонах 52 категорированных места размещения) порождает необоснованно высокие цены на проживание.
4. Слабый уровень интернета и цифровизации туристских услуг (объектов, подключенных к интернету - 76,2%, интегрированных в международные системы интернет-бронирования - 22,6%). Отсутствие возможности удаленного бронирования и оплаты, не позволяет туристу ознакомиться с условиями проживания и планировать маршрут путешествия.
В целом по результатам государственного аудита установлены нарушения и недостатки на общую сумму 1558,6 млн тенге, в том числе:
- неэффективное использование активов на сумму 919,4 млн тенге;
- неэффективное планирование бюджетных средств на сумму 546,9 млн тенге;
- завышение стоимости услуг - 76,7 млн тенге;
- не выполненный объем работ, услуг - 11,3 млн тенге;
- необоснованно выплаченная заработная плата - 4,3 млн тенге;
В ходе аудита возмещено в бюджет 88 млн тенге, восстановлено в доход предприятия 1,3 млн тенге, за неэффективное планирование и использование бюджетных средств на вице-министра Министерства туризма и спорта РК составлены 2 административных протокола по статье 234-1 Кодекса об административных правонарушениях.
В целях своевременного реагирования, профилактики и недопущения нарушений бюджетного и иного законодательства, устранения системных издержек даны рекомендации правительству РК, а также поручения Министерству культуры и спорта, Министерству экологии и природных ресурсов и АО "НК "Kazakh Tourism", - сообщили в палате.
Ранее в госзакупках выявили миллиардные нарушения по новой методике аудита.
Также растрату более 15 млрд тенге выявил госаудит в одной из "дочек" "Самрук-Энерго".
18.09.2023, 09:15 52776
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 200,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 675,2 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 525,6 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 сентября 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 305 тысяч человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2023 года составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 072 тенге, базовой пенсии - 37 865 тенге", - отметили в Минтруда.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Как сообщалось ранее, перерасчет пенсии сделают некоторым военнослужащим и полицейским в Казахстане.
15.09.2023, 13:10 66461
Национальная платежная корпорация создана в Казахстане
НПК будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о создании Национальной платежной корпорации путем реорганизации РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов".
Соответствующие изменения были внесены в положение и структуру Нацбанка, а также в состав дочерних организаций НБК. Создание НПК утверждено постановлением совета директоров НБК.
Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что НПК является правопреемником КЦМР и продолжает обеспечивать доступность сервисов для участников платежного рынка, в том числе оказывает услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации.
В функции и задачи НПК также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов "Цифровой тенге", Open Banking.
Реорганизация КЦМР в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надежности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора", - отметили в Нацбанке.
Ранее заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о тенденциях на внутреннем и внешних финансовых рынках.
15.09.2023, 12:53 67001
Объем валютных активов Нацфонда в августе снизился на 300 млн долларов
Инвестиционный доход Национального фонда в августе сложился отрицательным
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец августа составил 59,9 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на сумму порядка 300 млн долларов.
Об этом в интервью Kapital.kz сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
По ее словам, инвестиционный доход Национального фонда в августе сложился отрицательным.
В августе из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 450 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было равномерно продано иностранной валюты на 770 млн долларов. При этом, валютные поступления на счета Национального фонда в августе существенно выросли на фоне фактора "налоговой недели" и составили 940 млн долларов", - отметила Молдабекова.
Она сообщила, что в минувшем месяце ситуация на внешних рынках была неоднозначной.
Участники финансового рынка по-прежнему пристально следят за риторикой ФРС. На их ожидания значительно повлиял протокол заседания комитета по открытым рынкам, опубликованный 17 августа, согласно которому члены комитета не исключают возможность дальнейшего повышения ставки", - рассказала зампред Нацбанка.
Она также отметила изменчивую динамику нацвалюты.
По итогам августа курс тенге по отношению к доллару ослаб на 3%. Такая тенденция была вызвана рядом факторов. С одной стороны - глобальное укрепление доллара США, ослабление российского рубля до локальных минимумов на фоне продолжающегося сокращения профицита текущего счета платежного баланса, а также новости о приостановлении нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. С другой стороны - ожидания рынка по поводу квартальной налоговой недели и позитивный фон на рынке нефти", - пояснила Молдабекова.
Она добавила, что, несмотря на повышение волатильности на валютном рынке в августе, Нацбанк не вмешивался в формирование курса тенге, то есть не проводил интервенции.
Продажи из Национального фонда осуществлялись в плановом объеме и не превысили прогнозных значений. Так, по итогам месяца, продажи для обеспечения трансферта в республиканский бюджет составили 770 млн долларов. Продажи осуществлялись ежедневно и равномерно, объемом не более 35 млн долларов в день. Покупки валюты в рамках повышения валютной доли активов ЕНПФ и КФГД составили 240 и 93 млн долларов, соответственно", - проинформировала зампред Нацбанка.
Золотовалютные резервы, по ее словам, на конец августа составили 33,6 млрд долларов, снизившись за месяц на 600 млн долларов. Основными факторами снижения ЗВР являлись выплата госдолга, а также снижение средств БВУ на валютных счетах в Нацбанке.
Что касается перспектив финансовых рынков в ближайшее время, по словам Молдабековой, большинство участников рынка ожидают скорого завершения цикла повышения ставок ФРС, что должно снять давление с валют развивающихся рынков.
В вопросе перспектив рынка нефти действия ОПЕК+ в достаточной мере балансирует ожидания по снижению спроса из-за замедления экономической активности в Китае. Дополнительную поддержку росту цен на нефть оказывает переход с профицита предложения по отношению к спросу к дефициту во втором полугодии.
С конца июня наблюдается сокращение мировых запасов нефти в США и Азии на 21 млн и 11 млн баррелей, соответственно. При условии установления жесткой ценовой политики со стороны Саудовской Аварии, выразившей готовность к дальнейшему сокращению предложения нефти, объем добычи с ее стороны может остаться длительное время около текущей отметки в 9 миллионов баррелей в день", - отметила Молдабекова.
Ранее сообщалось, что активы Нацфонда РК достигли $59,9 млрд. Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 2,9 трлн тенге.
13.09.2023, 12:10 77591
Jusan Bank приобрел 9% простых акций Казахтелекома
Фото: yandex mapsl
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "First Heartland Jusan Bank" (Jusan Bank) приобрело на АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 983 тысячи простых акций АО "Казахтелеком", что составляет 9% от общего количества размещенных простых акций национального телекоммуникационного оператора, сообщили в банке.
Акции приобретены на открытых торгах. Цена приобретения - рыночная, сложившаяся на КАSE в момент покупки. Банк приобрел акции АО "Казахтелеком" в дополнение к уже принадлежащему ему пакету акций АО "Кселл" в рамках своей стратегии, направленной на построение финансового института с высокой цифровой составляющей в бизнесе", - говорится в сообщении банка.
АО "Казахтелеком" является национальным оператором связи с обширной клиентской базой, высоким уровнем проникновения услуг, в связи с чем банк рассматривает данную инвестицию как логичный шаг в рамках дальнейшей реализации стратегии развития розничного бизнеса.
Банк ранее успешно реализовал совместный проект в области banking as a service (OGO Банк) с АО "Кселл". Кроме того, в группу Jusan входит АО "Jusan Mobile" - ведущий оператор связи, предоставляющий широкий спектр услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. Банк также ранее запустил виртуального мобильного оператора Jusan Mobile на базе сети Tele2/ALTEL.
Согласно своей существующей стратегии банк будет продолжать искать возможности по использованию синергии с компаниями телекоммуникационного сектора, в том числе в тех, в которых является акционером", - отметили в банке.
Ранее сообщалось, что Галимжан Есенов был избран председателем совета директоров банка.
13.09.2023, 10:18 78271
Активы Нацфонда РК достигли $59,9 млрд
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы на конец августа текущего года составили $93,5 млрд. Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов в ходе заседания правительства.
Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала текущего года на 4,3%, до $33,6 млрд, за счет конвертации средств на валютные счета правительства в целях выплаты госдолга. Определенное влияние также оказало снижение средств БВУ на валютных счетах в НБРК на фоне дедолларизации вкладов.
Активы Нацфонда увеличились с начала года на 7,5%, или на $4,2 млрд, до $59,9 млрд. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода - 6,10%, или $3,4 млрд с начала текущего года.
Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 2,9 трлн тенге. Для их осуществления продано валютных активов Нацфонда на $4,9 млрд. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,3 трлн тенге.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу сообщил, что ресурсы Нацфонда являются серьезной гарантией финансовой устойчивости в случае непредвиденных вызовов.
Вместе с тем часть средств фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов, которые определят облик будущего Казахстана. Нацфонд уже финансирует ряд крупных проектов. Но нам не хватает системности при отборе проектов. Поэтому требуется обеспечить всестороннюю экспертизу поступающих предложений, чтобы каждый тенге из Нацфонда приносил ощутимую отдачу", - сказал он.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?