О причинах ослабления курса тенге рассказали в Нацбанке

К краткосрочному ослаблению тенге привел целый ряд как внешних, так и внутренних факторов

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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова - Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке и причинах ослабления курса тенге.









По ее словам, несмотря на то что нефтяные котировки находятся на уровне выше 90 долларов за баррель, целый ряд как внешних, так и внутренних факторов складывался против тенге и привел к его краткосрочному ослаблению.





1. Глобальное укрепление доллара США





С начала сентября индекс DXY, отражающий динамику доллара США против валют развитых стран, укрепился на 2,9%, а против корзины валют развивающихся стран доллар окреп на 2,6%. К примеру, мексиканское песо к доллару США ослабло за сентябрь на 3,7%, чешская крона на 4,4%, тайский бат на 4,7%. Таким образом, очевидно, что укрепление доллара носит глобальный характер.

Усиление американской валюты происходит из-за ожиданий рынка касательно того, что до конца года возможно еще одно повышение ставки ФРС и, более того, что высокая ставка ФРС сохранится дольше. Риторика ФРС с последнего заседания по ставке подтверждает эти ожидания. Доходности госбумаг США выросли до рекордных значений: 4,61% по 10-летним бумагам и 4,72% по 30-летним. Это сделало доллар США более привлекательным", - пояснила зампред Нацбанка.





2. Рост спроса на валюту со стороны казахстанских импортеров





Это так называемый сезонный спрос, связанный с активизацией цикла реализации проектов и освоения бюджетных средств", - сообщила Молдабекова.





3. Приостановление правительством обязательства квазигосударственного сектора по продаже части экспортной валютной выручки





До приостановления нормы обязательная продажа экспортерами создавала постоянный объем предложения валюты на рынке, в среднем от 220 до 420 млн долларов в месяц. Это оказывало стабилизирующий эффект на курс тенге, т.к. участники рынка закладывали обязательную продажу долларов со стороны КГС в свои ожидания и расчеты.





4. Понижение ставки Нацбанком против сохраняющейся ставки ФРС США





По словам Молдабековой, это снизило привлекательность тенге.





Как вы знаете, на фоне снижения инфляции Нацбанк снизил базовую ставку на 0,25% до уровня 16,5% в конце августа. Между тем 21 сентября ФРС США оставила ключевую ставку без изменений и, более того, заявила, что жесткая монетарная политика сохранится еще надолго с возможным дополнительным ужесточением на 0,25% до конца текущего года. Это разнонаправленное действие в политике двух центробанков повлияло на снижение привлекательности тенговых активов", - отметила она.





Сочетание этих факторов в моменте привело к краткосрочному ослаблению тенге. С начала сентября курс тенге/доллар снизился на 4,5%.





С другой стороны, фундаментальные факторы, такие как цена на нефть и общее состояние платежного баланса, будут оказывать поддержку тенге и повышать баланс на внутреннем валютном рынке.





Молдабекова отметила, что Нацбанк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для поддержания ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса. Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге.



