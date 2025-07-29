28.07.2025, 11:56 3996
Объем пенсионных активов на 1 июля составил свыше 24 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июля 2025 года превысил 24 трлн тенге, показав рост за год более чем на 4 трлн тенге, или на 20,9%, сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда.
Из них:
- пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) на 1 июля 2025 года достигли 22,85 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 18,7%;
- сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) составила 683,10 млрд тенге, показав рост за 12 месяцев на 10,2%;
- накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), увеличившись за 12 месяцев на 35% и составив 8,73 млрд тенге;
- сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила 463,98 млрд тенге.
Рост накоплений обеспечивается поступлениями пенсионных взносов, а также инвестиционным доходом. С начала года на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков поступило 1 575,45 млрд тенге взносов, что на 19,8% (или на 260,05 млрд тенге) больше показателя аналогичного периода прошлого года", - отметили в ЕНПФ.
Чистый инвестиционный доход, зачисленный на счета вкладчиков с начала года, составил порядка 350,7 млрд тенге, перекрыв временное снижение дохода предыдущих месяцев.
Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 6 месяцев 2025 года составили 782,87 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего показателя на 325,24 млрд тенге (или 71,1%).
Структура выплат выглядит следующим образом:
- единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение - 451,58 млрд тенге;
- выплаты по возрасту за 6 месяцев составили 118,79 млрд тенге;
- выплаты по наследству - 34,58 млрд тенге;
- выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 19,18 млрд тенге;
- выплаты на погребение - 5,36 млрд тенге;
- выплаты лицам с инвалидностью - 1,58 млрд тенге;
- в страховые организации переведена сумма в размере 151,78 млрд тенге.
Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам размещена на сайте enpf.kz в разделе "Статистика и аналитика".
В ЕНПФ напомнили, что с 1 июля 2023 года вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
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23.07.2025, 13:22 19831
Инвестдоход Нацфонда в 2024 году составил 4,6 млрд долларов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году инвестиционный доход Нацфонда под управлением Нацбанка составил 4,6 млрд долларов, говорится в отчете Национального банка РК.
По данным отчета, на 31 декабря 2024 года объем активов Национального фонда составил около 66,2 млрд долларов США, валютный портфель 58,8 млрд долларов США, активы в тенге 7,4 млрд долларов США в эквиваленте.
Инвестиционный доход валютного портфеля Нацфонда за год составил 7,59%, или 4,6 млрд долларов США. Рост доходности в последние годы достигнут благодаря увеличению Нацбанком РК доли высокодоходных финансовых инструментов с 20% до 40% в результате перехода от консервативного к более сбалансированному распределению активов. Также в 2023 году в составе Нацфонда был сформирован портфель альтернативных инструментов. Переход к новой структуре позволил повысить эффективность инвестирования и устойчивость фонда к внешним рыночным колебаниям", - сообщили в Нацбанке.
Распределение инвестиционного дохода в разрезе портфелей
На общую динамику объема валютных активов фонда повлияли значительные объемы изъятий в 2024 году в размере 6,3 трлн тенге.
Прямые трансферты в республиканский бюджет за отчетный период достигли 5,6 трлн тенге. На покупку финансовых инструментов казахстанских эмитентов выделено еще 705 млрд тенге: 467 млрд тенге на выкуп акций Казатомпром, 238 млрд тенге на выкуп облигаций "Самрук-Казына" для реализации национальных инфраструктурных проектов. При этом поступления в фонд от нефтяного сектора в 2024 году составили 3,8 трлн тенге", - отмечается в комментарии к отчету.
Для справки
Инвестиционный портфель Нацфонда включает широкий спектр активов. В него входят государственные облигации, акции, золото и альтернативные инвестиции. Из средств Национального фонда финансируются важные инфраструктурные проекты, имеющие стратегическое значение для долгосрочного экономического развития страны.
Полностью с отчетом можно ознакомиться здесь.
В мае сообщалось, что в Нацфонде Казахстана падают все виды налоговых сборов.
В июне депутаты заявили, что эффективность использования средств Нацфонда вызывает "много вопросов". В новом Бюджетном кодексе предусмотрено, что неиспользованные средства целевого трансферта обязательно возвращаются в Нацфонд. В частности, холдинг "Байтерек" вернет в Нацфонд 23 млрд тенге неосвоенных средств до конца 2025 года.
В июле премьер Бектенов утвердил новые правила зачисления активов в Нацфонд.
Между тем финансовые аналитики прогнозируют ослабление курса тенге до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами.
22.07.2025, 08:20 34011
Нацбанк предупредил казахстанцев о поддельных банкнотах
Фото: НБ РК
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и банки второго уровня за первое полугодие 2025 года выявили 96 поддельных денежных знаков (93 банкноты и 3 монеты) на сумму 465 150 тенге, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5000 тенге - 85 шт., что составило 88,5% от общего количества. Далее идут банкноты номиналом 2000 тенге - 5 шт. (5,2%), 10 000 тенге - 3 шт. (3,1%), остальные 3,2% приходятся на монеты", - говорится в сообщении.
В Нацбанке напомнили о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.
Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.
Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.
Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской. Также отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.
Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта и не имеет целостности на просвет.
Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального банка.
Национальный банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег. В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.
21.07.2025, 10:31 40196
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 98,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 678,7 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 419,9 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 июля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 489 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2025 года составил 143 529 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 912 тенге, базовой пенсии - 47 617 тенге.
Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане повысят основные социальные выплаты на 10%.
17.07.2025, 12:19 57331
Всеобщее декларирование: до 15 сентября необходимо представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00
Онлайн-подача декларации доступна через eGov.kz и eGov Mobile
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 сентября казахстанцы, подпадающие под второй этап всеобщего декларирования, должны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это можно онлайн - через портал eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АО "НИТ".
К подаче декларации обязаны государственные служащие, работники бюджетных организаций и квазигоссектора, а также их супруги. Отчетность предоставляется после сдачи "входной" декларации об активах и обязательствах (форма 250.00). Форма 270.00 включает сведения о доходах, а также об имуществе за рубежом: недвижимости, транспорте, ценных бумагах, цифровых активах, инвестиционном золоте и долях в иностранных компаниях. Также указываются сведения о крупных покупках и источниках покрытия расходов - в рамках антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале и перейти в раздел "Гражданам" - "Таможня и налоги" - "Налогообложение";
- выберите услугу "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)" и заполните необходимые данные;
- укажите орган государственных доходов;
- подпишите услугу одним из доступных методов подписания;
- проверьте статус обработки в личном кабинете - в разделе "История получения услуг".
Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Налоги и финансы";
- выбрать услугу "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)" и заполните форму необходимые данные;
- укажите орган государственных доходов;
- подпишите услугу одним из доступных методов подписания;
- проверьте статус обработки в личном кабинете - в разделе "История получения услуг".
Также декларацию можно представить через "Кабинет налогоплательщика" на портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении eSalyq Аzamat.
15.07.2025, 11:12 67421
Предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет - Бектенов
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане не ожидается резкого ослабления национальной валюты. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве.
Премьер-министр напомнил, что курс формируется на основе рыночных факторов без вмешательства Нацбанка.
По нашим оценкам и по оценкам большинства серьезных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет. То, что касается, какие параметры мы закладываем в бюджет, сейчас мы над бюджетом работаем в правительстве и исходим из базового сценария курса доллара к тенге 540 при цене за баррель нефти 60 долларов. Это базовый сценарий. Есть пессимистичный сценарий, если вдруг цена на нефть снизится до 50 (долларов. - Прим. ред.) баррелей, то там вступают уже другие механизмы. Но мы считаем, что базовый сценарий наиболее реалистичный на сегодня", - сказал Бектенов.
Как сообщил в ходе заседания правительства председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту.
Основными факторами являются начавшийся период отпусков среди населения и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок. Вместе с тем данные изменения носят умеренный и краткосрочный характер. Учитывая сезонный характер внутренних факторов, благоприятный внешний фон, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса в текущих условиях не наблюдается", - уточнил он.
По его словам, с начала года курс тенге укрепился на 1%, до 519,73 тенге за доллар США (на 30 июня 2025 года).
Со стороны внешних факторов наблюдается рыночная волатильность на фоне торговых войн в мире и укрепления российского рубля. Вместе с тем цены на нефть формируются на уровне около $70/баррель. Со стороны внутренних факторов в первые месяцы года поддержку национальной валюте оказывало снижение спроса на иностранную валюту вследствие сокращения импортных закупок и увеличения предложения валюты за счет налоговых выплат со стороны экспортеров", - отметил глава Нацбанка.
10.07.2025, 11:45 89001
Утверждены задачи совета по управлению Нацфондом РК
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 июля введен в действие указ президента РК "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан".
Образовать Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан", - говорится в документе.
Также указом утверждены состав совета и положение о совете.
Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
В состав совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан вошли:
- Президент Республики Казахстан, председатель
- Премьер-министр Республики Казахстан
- Председатель сената парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Руководитель администрации президента Республики Казахстан
- Председатель Национального банка Республики Казахстан
- Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан
- Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
- Министр финансов Республики Казахстан
- Министр национальной экономики Республики Казахстан
Совет по управлению Национальным фондом является консультативно-совещательным органом при президенте. Основными задачами совета являются оказание содействия и выработка рекомендаций президенту Республики Казахстан по вопросам использования средств Национального фонда и управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда.
Совет для выполнения задач осуществляет:
- выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;
- рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям целевых трансфертов из Фонда в республиканский бюджет, направляемых по решению президента Республики Казахстан на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования;
- рассмотрение и выработку предложений по финансированию проектов общестранового значения за счет средств Фонда путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния с учетом результатов экспертизы проектов;
- выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения в Фонде;
- выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.
08.07.2025, 08:40 98871
ФНС РФ потребовала от уехавших в Казахстан россиян оплатить налоги от их заработка за два года
При этом в Казахстане их заработок облагался ИПН
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Москва. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам, получавшим доходы в Казахстане, уведомления с требованием оплатить НДФЛ по полной ставке. При этом в Казахстане их заработок уже облагался ИПН. В ФНС заявили, что проводят "контрольные мероприятия", сообщает РБК со ссылкой на "Ведомости".
По словам опрошенных газетой налоговых юристов, ФНС обратила внимание на россиян, работающих на иностранные компании, "из-за стремительного распространения удаленной занятости", а также релокации как граждан, так и компаний в Казахстан после 2022 года.
В начале июня налоговая стала вызывать в инспекцию россиян, которые в 2022-2023 годах получали доход от казахстанских компаний и отразили в декларации уплату индивидуального подоходного налога (ИПН) в республике, рассказала юрист Линда Куркулите. При этом в Казахстане заработок таких россиян уже облагался ИПН по ставке от 5 до 20%. Управляющий партнер GidPrava Consulting Group Илья Назаров отметил, что обращения за консультациями в связи с двойным налогообложением доходов, полученных в Казахстане, носят массовый характер. Первый запрос от клиента юрист получил еще в мае.
В 1996 году Россия и Казахстан подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения. Устранение двойного налогообложения представляет собой процедуру, когда каждая из сторон обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из государств. Конвенция предусматривает, что для определения государства, которое будет взимать налог с доходов от работы по найму, имеют значение два основных обстоятельства: в какой стране находился сотрудник при выполнении работы, а также его должность.
По общему правилу ИПН остается в Казахстане, если работник жил там во время выполнения своих обязанностей, даже при сохранении налогового резидентства России, отмечают "Ведомости". Если же работник находился на территории России, то он должен платить только НДФЛ. Исключения предусмотрены только для так называемых гонораров директоров - доходов сотрудника на одной из высших управленческих должностей, налог с них платится в стране нахождения работодателя.
В ФНС заявили "Ведомостям", что проводят "контрольные мероприятия", направленные на подтверждение права зачета иностранного налога. По словам представителя ведомства, чтобы использовать зачет, россияне должны указать сумму налога, уплаченного в другой стране, в декларации по форме 3-НДФЛ, а также предоставить трудовой договор, где указано место фактического выполнения работ. Если же работа выполнялась за пределами России, хотя работник в этот период сохранил статус российского налогового резидента, должны быть представлены сведения о командировании сотрудника. Сохранение статуса налогового резидента России не означает, что территория страны будет автоматически признаваться местом выполнения работы, подчеркнули в ФНС.
К концу декабря 2023 года в Казахстане остались не более 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в республику в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, говорил генконсул России в Алматы Дмитрий Тураев. Выбор Казахстана в качестве страны для переезда он связывал с безвизовым режимом и отсутствием языкового барьера.
01.07.2025, 16:29 121926
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 1,3 трлн тенге
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На 1 июня 2025 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля сохранилась на уровне апреля 2025 года, составив 3,4%, или 1,3 трлн тенге, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК.
Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 1 июня 2025 года составила 4,3%, или 943 млрд тенге, по кредитам бизнеса - 2,2%, или 340 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 66,8%", - говорится в информации.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за май 2025 года увеличились на 1,3%, до 35,5 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 5,1%).
Кредиты субъектам бизнеса за май 2025 года выросли на 0,6%, до 13,4 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям выросли на 3,0%, до 2,6 трлн тенге.
Рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением промышленности и транспорта.
В торговле кредиты увеличились на 0,5%, до 3,6 трлн тенге, информации и связи - на 2,5%, до 0,2 трлн тенге, строительстве - на 4,5%, до 0,7 трлн тенге, сельском хозяйстве на 3,6%, до 0,5 трлн тенге", - сообщает АРРФР.
Кредиты населению составили 22,1 трлн тенге, увеличившись за май 2025 года на 1,8% (с начала 2025 года рост на 6,9%) в результате увеличения потребительских займов на 1,9%, до 14,9 трлн тенге, и ипотечных займов на 1,7%, до 6,3 трлн тенге.
В мае 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, составила 19,9%.
Ранее вице-премьер РК Серик Жумангарин сообщил, что потребительские кредиты выросли на треть в Казахстане.
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