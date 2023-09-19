Объем валютных активов Нацфонда в августе снизился на 300 млн долларов
Инвестиционный доход Национального фонда в августе сложился отрицательным
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец августа составил 59,9 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на сумму порядка 300 млн долларов.
Об этом в интервью Kapital.kz сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
По ее словам, инвестиционный доход Национального фонда в августе сложился отрицательным.
В августе из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 450 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было равномерно продано иностранной валюты на 770 млн долларов. При этом, валютные поступления на счета Национального фонда в августе существенно выросли на фоне фактора "налоговой недели" и составили 940 млн долларов", - отметила Молдабекова.
Она сообщила, что в минувшем месяце ситуация на внешних рынках была неоднозначной.
Участники финансового рынка по-прежнему пристально следят за риторикой ФРС. На их ожидания значительно повлиял протокол заседания комитета по открытым рынкам, опубликованный 17 августа, согласно которому члены комитета не исключают возможность дальнейшего повышения ставки", - рассказала зампред Нацбанка.
Она также отметила изменчивую динамику нацвалюты.
По итогам августа курс тенге по отношению к доллару ослаб на 3%. Такая тенденция была вызвана рядом факторов. С одной стороны - глобальное укрепление доллара США, ослабление российского рубля до локальных минимумов на фоне продолжающегося сокращения профицита текущего счета платежного баланса, а также новости о приостановлении нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. С другой стороны - ожидания рынка по поводу квартальной налоговой недели и позитивный фон на рынке нефти", - пояснила Молдабекова.
Она добавила, что, несмотря на повышение волатильности на валютном рынке в августе, Нацбанк не вмешивался в формирование курса тенге, то есть не проводил интервенции.
Продажи из Национального фонда осуществлялись в плановом объеме и не превысили прогнозных значений. Так, по итогам месяца, продажи для обеспечения трансферта в республиканский бюджет составили 770 млн долларов. Продажи осуществлялись ежедневно и равномерно, объемом не более 35 млн долларов в день. Покупки валюты в рамках повышения валютной доли активов ЕНПФ и КФГД составили 240 и 93 млн долларов, соответственно", - проинформировала зампред Нацбанка.
Золотовалютные резервы, по ее словам, на конец августа составили 33,6 млрд долларов, снизившись за месяц на 600 млн долларов. Основными факторами снижения ЗВР являлись выплата госдолга, а также снижение средств БВУ на валютных счетах в Нацбанке.
Что касается перспектив финансовых рынков в ближайшее время, по словам Молдабековой, большинство участников рынка ожидают скорого завершения цикла повышения ставок ФРС, что должно снять давление с валют развивающихся рынков.
В вопросе перспектив рынка нефти действия ОПЕК+ в достаточной мере балансирует ожидания по снижению спроса из-за замедления экономической активности в Китае. Дополнительную поддержку росту цен на нефть оказывает переход с профицита предложения по отношению к спросу к дефициту во втором полугодии.
С конца июня наблюдается сокращение мировых запасов нефти в США и Азии на 21 млн и 11 млн баррелей, соответственно. При условии установления жесткой ценовой политики со стороны Саудовской Аварии, выразившей готовность к дальнейшему сокращению предложения нефти, объем добычи с ее стороны может остаться длительное время около текущей отметки в 9 миллионов баррелей в день", - отметила Молдабекова.
Ранее сообщалось, что активы Нацфонда РК достигли $59,9 млрд. Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 2,9 трлн тенге.