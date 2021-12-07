Перевод пенсионных в "Отбасы банк" отложили до 2022 года

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Перевод части пенсионных на депозит в "Отбасы банке", анонсированный в сентябре, перенесли на следующий год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тем, кто планировал перевести пенсионные на жилищный депозит, рассчитывать на это сейчас не стоит", - сообщает krisha.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
В ведомстве сообщили, что принятие поправок отложили на январь 2022-го года. Сейчас приказ находится на согласовании в госорганах.
Ранее сообщалось, что в Казахстане часть пенсионных накоплений разрешат переводить в "Отбасы банк" для покупки жилья. С такой инициативой выступил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.
Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться", - заявил глава государства.
Приказ находился на публичном обсуждении до 10 ноября, затем ушёл на согласование в госорганы, где и находится до сих пор.
Для перехода на жилищный заём (также существуют промежуточный и предварительный) нужно:
- иметь депозит более трёх лет;
- накопить не менее 50 % от стоимости приобретаемого жилья;
- получить оценочный показатель не менее 16 (формируется исходя из сроков, дисциплины и размера накоплений).
Данная возможность помогла бы людям с минимальными излишками пенсионных - 500-600 тысяч тенге. Выполнение несложных условий позволило бы им через три года получить жилищный заём с минимальной процентной ставкой 3,5%. Разумеется, такая возможность останется, но с января 2022 года она будет доступна не для всех желающих", - сообщает krisha.kz.
Ранее сообщалось, что ЕНПФ со следующего года изменит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Изменения вызвали раздражение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.
Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов заявил, что в формуле, по которой повысили порог достаточности, много логических ошибок.
Между тем в ЕНПФ заявили, что будут ежегодно пересматривать порог достаточности для досрочного снятия пенсионных.