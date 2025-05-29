В Казахстане будут проверять крупные пополнения баланса мобильного телефона

Сделки с недвижимостью свыше 50 млн тенге тоже будут проверяться

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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент агентства.





Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" - по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге по аналогии со сделками у нотариусов", - сообщил депутатам заместитель председателя Агентства по финмониторингу РК Женис Елемесов.





Как отметил зампредседателя АФМ, это позволит эффективнее выявлять подозрительные финансовые операции.





Также законопроектом предусматривается внедрение скоринговой системы, то есть автоматизированной системы оценки уровня риска клиента для использования субъектами финансового мониторинга в качестве дополнительного инструмента при проведении процедур надлежащей проверки клиентов (их представителей) и их бенефициарных собственников.





В мажилисе отметили, что поправками впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов тенге, подлежащих финансовому мониторингу.





Вместе с тем одобренным законопроектом вводится понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести АФМ.





Кроме того, усиливается понятие "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.