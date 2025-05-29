28.05.2025, 12:32 6911
В Казахстане будут проверять крупные пополнения баланса мобильного телефона
Фото: Depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент агентства.
Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" - по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге по аналогии со сделками у нотариусов", - сообщил депутатам заместитель председателя Агентства по финмониторингу РК Женис Елемесов.
Как отметил зампредседателя АФМ, это позволит эффективнее выявлять подозрительные финансовые операции.
Также законопроектом предусматривается внедрение скоринговой системы, то есть автоматизированной системы оценки уровня риска клиента для использования субъектами финансового мониторинга в качестве дополнительного инструмента при проведении процедур надлежащей проверки клиентов (их представителей) и их бенефициарных собственников.
В мажилисе отметили, что поправками впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов тенге, подлежащих финансовому мониторингу.
Вместе с тем одобренным законопроектом вводится понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести АФМ.
Кроме того, усиливается понятие "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.
новости по теме
27.05.2025, 11:44 14666
Дополнительное финансирование для модернизации тепловых сетей просит Минэнерго
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов попросил правительство дополнительно выделить 103,3 миллиарда тенге на модернизацию тепловых сетей, передает корреспондент агентства.
Вице-министр заявил, что для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей в этом году предусмотрено 89,7 миллиарда тенге инвестиций (75,7 миллиарда тенге бюджетных средств и 14 миллиардов тенге в рамках тарифной сметы предприятий).
Также в этом году планируется привлечь инвестиции на общую сумму 98,7 миллиарда тенге для модернизации 129 километров тепловых сетей. Кроме того, на сегодня имеется дополнительная потребность в финансировании в объеме 103,3 миллиарда тенге для реализации 56 проектов реконструкции и модернизации тепловых сетей. В частности, 37,3 миллиарда тенге для завершения 28 проектов и 66 миллиардов тенге для реализации 28 новых проектов. В этой связи просим дать поручение Министерству финансов рассмотреть вопрос выделения финансовых средств в приоритетном порядке", - выступил Сунгат Есимханов.
По его словам, в рамках принятого нового Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" предусмотрена модернизация 77,5 тысячи километров сетей электроснабжения и 1,6 тысячи километров сетей теплоснабжения на общую сумму 2,7 триллиона тенге и 1,3 триллиона тенге соответственно.
Кроме того, запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин на электрических станциях. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 19 котлах и 10 турбинах. На 1 энергоблоке, 2 котлах и 1 турбине ремонт завершен.
На ремонтные работы по энергетическим источникам планируется ожидается освоение 373 миллиардов тенге, что на 14 % выше уровня прошлого года (327 миллиардов тенге)", - отметил вице-министр.
По данным Минэнерго, реализация национального проекта снизит износ объектов генерации и электрических, тепловых сетей в среднем до 40 %.
Ранее в правительстве подвели итоги отопительного сезона 2024-2025 годов.
27.05.2025, 09:24 15966
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане - КГД
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане, сообщили в Комитете государственных доходов Республики Казахстан.
С 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги - так называемый "налог на Google". Эта мера стала важным шагом в направлении справедливого налогообложения транснациональных IT-компаний, работающих на рынке страны. В рамках совершенствования взаимодействия с глобальными цифровыми платформами с мая 2025 года произведена условная регистрация компании OpenAI, L.L.C. ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта, широко известной как разработчик интеллектуальной системы ChatGPT", - проинформировали в КГД.
ChatGPT - это чат-бот с искусственным интеллектом. Он основан на языковой модели GPT (Generative Pre-trained Transformer), которая обучена на огромном объеме текстов и способна: понимать вопросы и запросы; генерировать осмысленные и логичные ответы; помогать с переводами, письмами, кодом, учебой и многим другим.
ChatGPT можно использовать как виртуального помощника, консультанта, собеседника или инструмент для творчества и работы.
Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан", - отметили в комитете.
22.05.2025, 16:28 36141
Порядка 15 млрд долларов нелегально потратили казахстанцы на криптовалюту
В стране недостаточно выстроено правовое регулирование данной сферы
Рассказать друзьям
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году граждане Казахстана потратили на криптовалюту в серой зоне более 15 млрд долларов, сообщил в ходе брифинга заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов.
Одной из причин, по которой казахстанцы приобретают криптоактивы в нелегальной зоне, зампред Нацбанка назвал недостаточно выстроенное правовое регулирование, "чтоб граждане могли спокойно вкладывать".
На сегодняшний день, по его словам, в стране вырабатываются подходы правовому регулированию данной области.
Вторая часть - это уголовное и административное преследование людей, которые незаконным путем добытые (криптоактивы. - Прим. ред.) пытаются вывести", - отметил он.
Шолпанкулов отметил, что с развитием технологий становится возможным отслеживать расходы граждан на криптовалюту.
Возможно, мы проведем брифинг и объявим пофамильно, кто куда потратил в серой зоне. Но это уже будет административное или уголовное преследование", - добавил он.
21.05.2025, 09:23 43176
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 394,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 450,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 943,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 мая 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 471 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 784 тенге, базовой пенсии - 47 616 тенге.
Ранее сообщалось, какие пенсионные выплаты будут освобождены от ИПН с 2026 года.
14.05.2025, 17:45 65906
Международные резервы Казахстана достигли почти $105 млрд
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Международные резервы Казахстана достигли $104,7 млрд, в том числе золотовалютные резервы выросли на 27,5% - до $45,8 млрд за счет операций с золотом и высокого инвестиционного дохода, написал в Facebook глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
На сегодняшний день их объем составляет рекордные $52,3 млрд - это прочный буфер устойчивости в условиях глобальной нестабильности.
Активы Национального фонда составили $58,8 млрд. Доходность валютного портфеля фонда достигла 7,6%. При этом средства Нацфонда инвестируются в финансирование ключевых инфраструктурных проектов. Только в 2024 году - на сумму 238 млрд тенге. Пенсионные активы ЕНПФ достигли 22,4 трлн тенге, увеличившись на 25,9% за год. Инвестиционный доход составил 3,4 трлн тенге - в два раза выше показателя 2023 года. Доходность пенсионных активов - 17,8%", - написал глава Нацбанка.
Он подчеркнул, что в приоритете остается развитие Национальной цифровой финансовой инфраструктуры.
Платежными системами Нацбанка обрабатывается около 90 % безналичного оборота в стране. На платформе цифрового тенге реализуются пилотные проекты по обеспечению прозрачности использования государственных средств. Запущена межбанковская система переводов по номеру телефона и QR-коду, все банки начали подключаться. Начата работа по формированию законодательной базы для правового регулирования рынка цифровых финансовых активов. В текущем году в режиме "регуляторной песочницы" будет запущено несколько проектов по токенизации финансовых активов, реальных активов и т.д. К примеру, токенизация драгоценных металлов может позволить открыть доступ к инвестициям для более широкой аудитории, токенизация дебиторской задолженности (факторинг) может открыть доступ к оборотному капиталу для МСБ, а стейблкоины, обеспеченные в тенге, могут стать безопасным расчетным средством для операций с цифровыми активами", - пояснил Сулейменов.
Он добавил, что по поручению президента Нацбанк ведет системную работу по сдерживанию инфляции, росту резервов, укреплению доверия к финансовой системе, развитию цифровой инфраструктуры и формированию целостного нормативно правового регулирования цифровых финансовых активов.
13.05.2025, 17:09 71441
Казахстан и Китай подписали стратегическое соглашение для привлечения инвестиций в экопроекты
Документ закрепляет сотрудничество в области трансфера зеленых технологий
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Пекин. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шэньчжэне Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов и Китайско-Евразийский деловой совет подписали стратегическое соглашение, направленное на привлечение китайских инвестиций в экологические проекты в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Документ закрепляет сотрудничество в области трансфера зеленых технологий, внедрения устойчивых решений и реализации пилотных инициатив", - уточнили в министерстве.
Как сообщили в ведомстве, на инвестиционном B2B-форуме представили ряд перспективных казахстанских стартапов.
Особый интерес вызвал проект OzenM, разработанный в рамках программы GCIP Kazakhstan. Он представляет собой интеллектуальную платформу экологического мониторинга, предназначенную для установки на гидропостах. Китайская компания Lihero выразила готовность к взаимодействию, и в ближайшее время стороны планируют обсудить возможности интеграции технологии в более чем 1000 гидропостов, расположенных на территории Казахстана", - заявили в Минэкологии.
Ранее Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в области экологии.
02.05.2025, 11:06 106056
Тенге в апреле ослаб на 1,6%
Рассказать друзьям
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам апреля курс тенге ослаб на 1,6%, до 512,48 тенге за доллар США, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 243 до 246 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,4 млрд долларов США. Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 968 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов или около 44 млн долларов США в день", - сообщили в Нацбанке.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае из Национального фонда планируют продать валюту в размере от 950 до 1050 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге", - уточнили в Нацбанке.
Там подчеркнули, что пи проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанк соблюдает принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.
Валютные интервенции в апреле Национальным банком не проводились.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 308 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - говорится в сообщении.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Нацбанк покупал иностранную валюту на биржевых торгах. Общая сумма покупки составила 250 млн долларов США, или около 5% от общего объема торгов.
Национальный банк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом прогнозируемый объем приобретения валюты в мае для этих целей не превысит 250 млн долларов США", - добавили в пресс-службе.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - резюмировали в Нацбанке.
Ранее Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
29.04.2025, 11:46 113061
ЕАБР успешно разместил в Казахстане дебютный выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ
Размещение представляет собой первый в истории Казахстана выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ, что подчеркивает роль ЕАБР в расширении возможностей финансового рынка для государств-участников банка
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ на бирже Astana International Exchange (AIX), став первым эмитентом облигаций в AED в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.
В размещении приняли участие представители диверсифицированного круга инвесторов, включая банки, фонды, брокерские и инвестиционные компании из Республики Казахстан и ОАЭ. Организатором размещения выступил ведущий локальный брокер Freedom Finance Global.
Выпуск облигаций в объеме 185 миллионов дирхамов ОАЭ (50 млн в долларовом эквиваленте) сроком обращения три года и ставкой купона 6.5% годовых стал важным этапом на пути расширения выбора валютных инструментов для инвесторов как в Казахстане, так и в регионе Центральная Азия. Данная сделка - первая в рамках программы ЕАБР в объеме 700 миллионов дирхамов на бирже AIX и является свидетельством последовательного стратегического курса Банка по диверсификации источников и инструментов финансирования", - уточнили в ЕАБР.
Облигации были размещены через букбилдинг на бирже AIX и предлагались исключительно квалифицированным инвесторам, чей растущий интерес к дирхаму очевиден. Данная валюта имеет фиксированный курс к доллару США, что исключает его колебания. Инвесторы, работающие с долларом, могут производить расчеты в дирхамах без необходимости валютного хеджирования, влекущего дополнительные транзакционные издержки.
Данное размещение представляет собой первый в истории Казахстана выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ, что подчеркивает роль ЕАБР в расширении возможностей финансового рынка для государств-участников банка", - подчеркнули в ЕАБР.
Сделка отражает растущий интерес инвесторов к валютной диверсификации и поддерживает комплексный подход к укреплению экономических связей между Центральной Азией и Ближним Востоком
Мы гордимся тем, что стали первыми, кто осуществил выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ в Казахстане, в стране, где расположен наш головной офис. Это свидетельство нашей приверженности развитию финансовых инноваций и углублению региональных рынков капитала. Данная сделка не только расширяет инвестиционные возможности, но и укрепляет экономические связи между государствами-участниками Банка и ключевыми мировыми финансовыми центрами, особенно в регионе государств Персидского залива. Интерес к данной дебютной сделке со стороны диверсифицированных инвесторов подтверждает их уверенность в финансовой надёжности ЕАБР и потенциале казахстанского рынка", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.
В свою очередь председатель правления AIX Асель Мукажанова подчеркнула, что знаковый выпуск стал первым облигационным размещением в дирхамах ОАЭ на территории Казахстана, ознаменовав важный шаг на пути к расширению валютной диверсификации на локальном рынке капитала.
Он отражает растущий интерес инвесторов к инструментам в новых валютах и подтверждает приверженность AIX отвечать современным запросам как инвесторов, так и бизнеса", - заявила Мукажанова.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра "Астана". Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) - независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
29.05.2025, 10:11В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025" 29.05.2025, 10:2830076Международный форум "Астана" стартовал в столице Казахстана 29.05.2025, 10:5026071Угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер - лидер Казахстана 29.05.2025, 11:4522826Токаев: Ядерная энергетика - приоритетное направления национальной стратегии 29.05.2025, 11:3322791В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми 23.05.2025, 16:14281306Марафон Победы: Halyk поздравил ветеранов 23.05.2025, 14:00276996Яблоня Сиверса зацвела в Жонгар-Алатауском нацпарке 24.05.2025, 10:45250616Последний звонок для выпускников проходит в школах Алматы 23.05.2025, 09:36238026Нападение на девушку в подъезде одного из домов в Сатпаеве попало на видео 22.05.2025, 08:48225601По всему Казахстану зазвучат сирены 06.05.2025, 12:20494686Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 05.05.2025, 19:28492506В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай 06.05.2025, 15:13492276Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 06.05.2025, 17:33477656Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 05.05.2025, 17:35450321Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?