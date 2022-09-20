Система Orphus

В Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей

19.09.2022, 09:23 6626
В Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Проектом Социального кодекса РК предусмотрен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) в период с 2023 по 2027 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, это позволит гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы.
 

Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами. Учитывая интересы субъектов предпринимательства, в целях снижения нагрузки на работодателей в постковидный период в проекте Социального кодекса РК предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет", - пояснили в ведомстве.

 
Сообщается, что данная мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной - за счет взносов работодателей.
 
Условно-накопительный компонент включает в себя преимущества накопительной (фиксируется период отчислений и их суммарный объем) и солидарной (поступившие средства будут направляться на выплату пенсий участникам системы, рожденным после 1975 года и достигающим пенсионного возраста) пенсионных систем.
 
Напомним, на сегодняшний день в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).
 
Как известно, солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. При этом 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.
 
В Минтруда отметили, что в мировой практике значительная роль в пенсионном обеспечении отведена работодателю. К примеру, в Малайзии из 23% доходов работника работодатели вносят в пенсионный фонд 12%, работник - 11%; в Австралии 9,5% платит только работодатель; в Беларуси - 29%, из них работодатель - 28%; в Германии - 18,6%, из них работодатель - 9,3%.
 

новости по теме

Мошенники направляют ложные уведомления с предложением уплатить налоги на имущество и транспортные средства - КГД

19.09.2022, 17:54 2831
Мошенники направляют ложные уведомления с предложением уплатить налоги на имущество и транспортные средства - КГД
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Комитет государственных доходов предупредил о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспортные средства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Действующий порядок вручения уведомления включает в себя направление по почте заказным письмом с уведомлением, электронным способом в личный кабинет налогоплательщика, электронным способом через мобильное приложение", - напомнили в комитете. 

 
Как вычислить фейковое уведомление?
 
Обратите внимание на следующее:
 
  • неверное указание отправителя уведомления, к примеру "АО "Налоги РК";
 
  • при правильной уплате налога на имущество указывается управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика - при уплате налога на транспортные средства; 
 
  • установленные сроки уплаты налогов: по налогу на транспортные средства - не позднее 1 апреля, по налогу на имущество - не позднее 1 октября, соответственно, уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.
 
Помните:
 
  • исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте kgd.gov.kz, мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги - налоги - налог на транспорт и имущество - ввести ИИН);
 
  • проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat - электронные сервисы - сервис задолженности по налоговым и социальным платежам - ввести ИИН. 
 

Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра - 1414", - сообщили в КГД МФ РК. 


Ранее сообщалось, что в Алматы мошенники пытались похитить со счета покойного 1 млрд тенге.
 

Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции пятый год подряд

16.09.2022, 14:43 14421
Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции пятый год подряд
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРРЯ - Kaspi.kz вновь занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2022. Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции в Казахстане пятый год подряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами! В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены почти 2,5 миллиона самых разнообразных товаров, в основном от компаний малого и среднего бизнеса. С одной стороны, мы помогаем компаниям расти и создавать новые рабочие места, с другой стороны - нашим любимым клиентам делать выгодные покупки с бесплатной доставкой", - заявил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. 

 
Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляет деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет-компаний по объему выручки от онлайн-продаж.
 

Международное агентство S&P повысило рейтинг Kaspi Bank

15.09.2022, 16:23 18041
Международное агентство S&P повысило рейтинг Kaspi Bank
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО "Kaspi Bank" до "ВВ" с "ВВ -" и до "kzA+" c "kzA". Аналитики отметили прочные рыночные позиции и проверенную стратегию Kaspi, прогноз по рейтингам - "стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Агентство отметило, что рейтинг Kaspi Bank отражает проверенную стратегию и прочные рыночные позиции в сегментах бизнес-кредитования, потребительского кредитования и платежей, сообщает пресс-служба Kaspi Bank.
 

Очередное повышение рейтингов Kaspi еще раз подтверждает качество работы нашей потрясающей команды в Казахстане. Мы и дальше будем радовать наших любимых клиентов инновационными сервисами, которые улучшают жизнь. Суперприложением Kaspi.kz ежемесячно пользуется более 12 миллионов казахстанцев. Спасибо каждому, что вы с нами!" - заявил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. 

 
Аналитики агентства ожидают сохранения очень высокой рентабельности Kaspi. Показатель ROAE (коэффициент рентабельности среднего капитала) будет оставаться выше 75% в течение двух лет. В случае необходимости прогнозируемые высокие показатели рентабельности помогут Kaspi лучше справляться с потенциальными рисками в случае потенциально неблагоприятной операционной среды.
 

Инвестиционный доход Нацфонда в августе оказался в минусе

09.09.2022, 10:49 34061
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился отрицательным и составил (-)1251 млн долларов США, сообщила заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Снижение рынка облигаций и акций по итогам прошлого месяца связано с глобальным оттоком капитала в инструменты денежного рынка. Это происходило на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,05%", - пояснила Молдабекова.

 
Согласно предварительным данным, по итогам августа объем валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 500 млн долларов США.
 

В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 384 млрд тенге в виде трансфертов. Основная часть трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд в размере порядка 338 млрд тенге, а также за счет остатка на тенговом счете Национального фонда. Таким образом, в прошедшем месяце Национальный банк не осуществлял продажу валютных активов Нацфонда на внутреннем валютном рынке. При этом валютные поступления в фонд в августе составили 1,76 млрд долларов США", - добавила эксперт.

 

Группа БРК повышает свою капитализацию

08.09.2022, 16:51 37511
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - АО "Банк Развития Казахстана" (далее - БРК) разместил 1250 простых акций по цене 40 млн тенге за каждую ценную бумагу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Общая сумма размещения составляет 50 млрд тенге, преимущественное право их выкупа принадлежит единственному акционеру - АО "НУХ "Байтерек". 50 млрд тенге на докапитализацию поступают из республиканского бюджета через увеличение уставного капитала холдинга "Байтерек", который в свою очередь перенаправляет их группе банка. Отметим, что эта статья расходов прописана в законе "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", - сообщает пресс-служба БРК.

 
В результате уставный капитал банка вырос с 515,95 млрд тенге до 565,95 млрд.
 
Благодаря инвестициям со стороны холдинга группа банка развития повышает свою капитализацию, а следовательно, и финансовую устойчивость. 
 

Это важно для выполнения банком и его дочерними структурами своих функций по поддержке несырьевого сектора экономики. Кроме того, повышение капитализации делает группу банка привлекательнее для сторонних инвесторов, позволяя привлекать больше финансовых средств на рынках капитала у частных игроков", - подчеркнули в пресс-службе.

 
Там отметили, что всю сумму БРК направит в уставный капитал своей дочерней структуры - АО "Фонд развития промышленности". Фонд в свою очередь использует эти средства для финансирования проектов в обрабатывающей промышленности в течение 2022 и 2023 годов.
 

Объем инвестиций в МФЦА составил около 7 миллиардов долларов - Келимбетов

07.09.2022, 15:09 42146
Объем инвестиций в МФЦА составил около 7 миллиардов долларов - Келимбетов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Отчет о текущих результатах работы Международного финансового центра (МФЦА) "Астана" представил президенту Касым-Жомарту Токаеву управляющий центра Кайрат Келимбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он также доложил о выполнении поручений, данных президентом на заседании совета по управлению МФЦА в июне.
 
По словам Келимбетова, в МФЦА зарегистрировано свыше 1500 компаний из 65 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций составляет 6,9 млрд долларов.
 

Через биржу Astana International Exchange (AIX) привлечено свыше 321 млн долларов акционерного капитала и 2,1 млрд долларов долгового капитала", - сообщил глава МФЦА. 

 
Судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1200 споров.
 
Глава государства также был проинформирован о том, что в недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) налоговый режим МФЦА признан соответствующим глобальным стандартам налоговой прозрачности.
 
Президент отметил важную роль Международного финансового центра "Астана" в реализации задач по экономическому развитию страны и указал на необходимость усиления работы по привлечению иностранных инвестиций.
 

Акимат Алматы планирует увеличить расходы на образование и сократить на здравоохранение

06.09.2022, 16:13 48831
Акимат Алматы планирует увеличить расходы на образование и сократить на здравоохранение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - Акимат Алматы пересмотрел бюджет на 2022-2024 годы в части расходов на здравоохранение и образование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ожидается, что доходы в городской бюджет составят 1 188 278 304 тысячи тенге, а затраты - 1 138 190 314,2 тысячи тенге. 
 
Расходы на образование будут увеличены с 305 878 792 тысяч тенге до 323 042 762 тысяч тенге, а расходы на здравоохранение, напротив, сокращены с 47 398 465 тысяч тенге до 44 390 358 тысяч тенге.
 
Также будут сокращены расходы на обеспечение общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности, а расходы на социальную помощь и социальное обеспечение вырастут с 47 189 364 тысяч тенге до 48 859 237 тысяч тенге. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА", где он опубликован для публичного обсуждения до 19 сентября 2022 года. 
 

Рост инфляции прогнозирует Нацбанк

05.09.2022, 14:32 63996
Рост инфляции прогнозирует Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п., передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13,5%. Решение принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов Национального банка", - сообщает пресс-служба Нацбанка. 


По его данным, инфляционные ожидания остаются высокими. В августе 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции составила 16,5%. Доля респондентов, ожидающих сохранения или повышения темпов инфляции через год, выросла до 55%.

Высокая инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок, что на данном этапе не требует дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме того, эффект на экономику значительного повышения базовой ставки с начала 2022 года еще до конца не проявился, и для корректировки мер в дальнейшем необходимо проведение соответствующей оценки. Текущий уровень базовой ставки достаточен для обеспечения устойчивости финансового рынка и поддержания сберегательной активности субъектов экономики", - подчеркнули в пресс-службе. 

 
В то же время сохраняется давление со стороны внешнего сектора, которое вызвано ростом стоимости логистических услуг, высокой инфляцией в странах - торговых партнерах и ослаблением курса тенге к рублю. 
 
Риски дальнейшего развития глобальной экономики смещены в сторону ухудшения. По прогнозам МВФ, мировая экономика замедлится с 6,1% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и до 2,9% в 2023 году (предыдущий прогноз МВФ на 2022-2023 годы - 3,6%). Прогнозы по основным странам - торговым партнерам Казахстана (ЕС, Китай, Россия) на 2022-2023 годы также ухудшены.
 
Внешняя продовольственная инфляция продолжает снижаться. Индекс продовольственных цен ФАО в августе 2022 года снизился на 1,9% (в июле - снижение на 9%) ввиду снижения всех компонентов, входящих в индекс. 

Снижение цен на зерновые отчасти обусловлено достигнутой между Украиной и Российской Федерацией договоренностью о разблокировании основных черноморских портов Украины и уборкой урожая в северном полушарии, что способствовало увеличению предложения. Ввиду хороших, по мнению ФАО, прогнозов на мировой урожай ожидается, что увеличение предложения зерна на мировом рынке будет способствовать дальнейшему снижению цен", - сообщает Нацбанк. 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов