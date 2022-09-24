В Нацбанке прокомментировали ситуацию с обслуживанием карт "Мир" в Казахстане

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Национальном банке Казахстана прокомментировали ситуацию с выпуском и приемом российских карт "Мир" к обслуживанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе - выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию", - цитирует КТК пресс-секретаря Нацбанка Асана Ахметжана.
Обслуживание карт "Мир" приостановлено также в банкоматах Halyk Bank.
А вот безналичная оплата по картам этой платежной системы возможна. И ее никто не отменял. Об изменениях в финучреждении обещают сообщить позже", - сообщает КТК.
По информации телеканала, точные данные о странах, где пока еще принимаются карты "Мир", неизвестны. Со вчерашнего дня на сайте российского Центробанка эта информация вдруг стала недоступна. Известно, что раньше этой платежной системой можно было пользоваться в 11 государствах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее и странах СНГ.
Ранее сообщалось, что казахстанские банки приостановили прием карт "Мир".
Позже глава Национальной системы платежных карт - оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев заявил, что НСПК не рассматривает сценарий полного отказа всех зарубежных партнеров от работы с картами "Мир".