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Работу карт "Мир" за рубежом полностью приостанавливать не будут - НСПК

22.09.2022, 17:41 4926
Работу карт "Мир" за рубежом полностью приостанавливать не будут - НСПК
МОСКВА. 22 СЕНТЯБРЯ - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") не рассматривает сценарий полного отказа всех зарубежных партнеров от работы с картами "Мир", заявил журналистам глава НСПК Владимир Комлев в кулуарах форума "Банки России - XXI век", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нет, не рассматриваем. Есть много стран, которые хотят с нами работать. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда интерес к нашим туристам и возможности работать с ними будут в большой степени определяться возможностью работы с картой "Мир", - сказал он.

 
Ранее в нескольких государствах, сотрудничавших с российской платежной системой, появились ограничения, касающиеся приема карт "Мир", в том числе от обслуживания российских карт отказались два турецких банка, сложности с использованием карт "Мир" также появились у россиян в Казахстане и Вьетнаме, сообщает ТАСС

Ранее в НСПК сообщали, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", отмечая при этом, что их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", - пишет сайт.

 
В информации напомнили о заявлении Минфина США о том, что он готов вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом в санкционный список США был включен гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. 
 
Ранее сообщалось, что казахстанские банки приостановили прием карт "Мир". 
 

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Соблюдение Казахстаном антироссийских санкций проверили представители иностранных банков

22.09.2022, 15:55 5896
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Представители иностранных банков приезжали проверять, как казахстанские банки соблюдают антироссийские санкции, сообщила на форуме Kazakhstan Growth Forum 2022 председатель правления "Халык банка" Умут Шаяхметова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Произошло так, что приехали сюда западные банки, корреспондентские банки "Халыка" например, и других банков, и на месте проверяли - в системах открывали, заходили и проверяли, как мы контролируем те или иные процедуры", - цитирует Шаяхметову KazTag

 
Она отметила, что санкции в первую очередь коснулись финансового сектора.
 

Мы увидели, что ввели санкции на платежи, особенно на межграничные, санкции с определенными лицами, это и банки, и физические или юридические лица. Необходимо было срочно перестраивать наши внутренние операционные системы, комплаенс. Если вы помните, западные банки даже перестали продавать доллары казахстанским банкам и был период в марте, когда у нас элементарно не было наличных долларов", - рассказала Шаяхметова.

 
По ее словам, от "Халык банка", в частности, стали требовать изменить процедуры продажи наличных долларов россиянам. 
 

Каждый день мы перестраивали свои операционные процессы, показывали, как мы вводим эти контроли, как меняются процедуры", - пояснила Шаяхметова.

 

Заморозка пенсионного возраста женщин в РК потребует дополнительно 800 миллиардов тенге - Жамаубаев

21.09.2022, 14:48 13876
Заморозка пенсионного возраста женщин в РК потребует дополнительно 800 миллиардов тенге - Жамаубаев
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге, сообщил сегодня в кулуарах мажилиса министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительные расчеты - начиная с 2023 года по 2027 год, примерно 800 млрд тенге. Это на пять лет", - сказал глава Минфина, отвечая на вопросы журналистов. 

 
Напомним, в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. 
 
В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной - со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров. 
 

Перемещение денежных средств за пределы стран ЕАЭС будут отслеживать

21.09.2022, 14:23 14431
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены одобрили ратификацию соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Целью разработки данного соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС", - заявил, представляя проект закона на заседании, министр финансов Ерулан Жамаубаев. 

 
Соглашение определяет порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
 

Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства - члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путем представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары", - пояснил глава Минфина.

 
Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.
 

Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации", - добавил Жамаубаев.

 

Деятельность ЕНПФ подвергли резкой критике в мажилисе

21.09.2022, 14:07 14876
Деятельность ЕНПФ подвергли резкой критике в мажилисе
Фото: gov.kz
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Административные расходы Единого накопительного пенсионного фонда достигли 13 млрд тенге при отрицательной доходности, сообщил сегодня на заседании мажилиса депутат Аманжан Жамалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутат подверг резкой критике деятельность фонда и потребовал рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, сообщает газета "Казахстанская правда"

На сегодня административные расходы ЕНПФ достигли 13 млрд тенге. Для сравнения: ежегодные административные расходы всего Министерства труда и социальной защиты населения РК, которое ответственно за всю социальную политику в стране, не превышают 10 млрд тенге. Только на оплату труда работников ЕНПФ потрачено 7,9 млрд тенге. В раздутой структуре ЕНПФ работает 1495 человек. Вопрос: за чей счет это "финансовое изобилие"? Ответ очень прост - за счет казахстанцев. Вернее, за счет взносов, которые они платят в ЕНПФ", - констатировал мажилисмен.

 
Он рассказал, что на встречах с избирателями казахстанцы выражали недовольство эффективностью работой ЕНПФ.
 

За 7 месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых. В то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1%. То есть реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Можно твердо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44% активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов, и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счет бюджета. По факту получается, что они "залезли на шею бюджета и свесили ноги", так как доходности по другим инструментам фактически нет", - выразил мнение депутат.

 
По его словам, являясь государственной организацией, ЕНПФ остается закрытой и непрозрачной структурой. При этом под управлением ЕНПФ по состоянию на 1 августа находится астрономическая сумма в 14 трлн тенге. По мнению депутата, фактически миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из-под бюджетных процедур и контроля Счетного комитета.
 

Небольшая кучка финансистов распоряжается народными деньгами как собственным карманом", - подчеркнул мажилисмен.

 
Он напомнил, что в своем послании президент объявил о повышении базовой и солидарной пенсии. На это будет выделено дополнительно 421 млрд тенге из бюджета, но при этом размер накопительной пенсии из ЕНПФ не изменился. Также ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. В 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 млрд тенге.
 

За годы своего существования ЕНПФ благодаря этим комиссиям, взимаемым с пенсионных взносов казахстанцев, накопил нераспределенную прибыль в 211 млрд тенге. И вся эта прибыль остается в непосредственном распоряжении ЕНПФ, управляется и распределяется им по своему усмотрению. Подчеркну, это юридически уже не деньги вкладчиков, это как бы уже собственные средства ЕНПФ", - сказал депутат.

 
Дополнительно, по словам Жамалова, ЕНПФ получает доходы по операциям с ценными бумагами. За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 млрд тенге, а чистая прибыль - 23,4 млрд тенге. 
 

Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков. При этом дивиденды акционеру, то есть правительству, не выплачиваются", - отметил мажилисмен.

 
В связи с этим депутат требует проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы. Правительству, как единственному акционеру, изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль 211 млрд тенге в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов, например проблем категории женщин, имеющих достаточный стаж и накопления для выхода на пенсию в 58 лет по желанию, а также рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, возможно, под управление Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 

Казахстан и Китай подписали меморандум о возможности расчета в юанях

21.09.2022, 12:57 15661
Казахстан и Китай подписали меморандум о возможности расчета в юанях
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан и Народный банк Китая в рамках реализации решений казахстанско-китайского подкомитета по финансовому сотрудничеству о применении национальных валют во взаимных расчетах подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность развития взаимных расчетов в юанях в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Меморандум закрепляет договоренности центральных банков по вопросам клиринга и обмена данными по развитию трансграничных расчетов в национальных валютах, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
 

Заключение меморандума стало новым шагом в укреплении казахстанско-китайского сотрудничества в финансовой сфере между Казахстаном и Китаем и будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчетах, а также развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности", - рассказали в Нацбанке.

 

Мошенники направляют ложные уведомления с предложением уплатить налоги на имущество и транспортные средства - КГД

19.09.2022, 17:54 23196
Мошенники направляют ложные уведомления с предложением уплатить налоги на имущество и транспортные средства - КГД
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Комитет государственных доходов предупредил о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспортные средства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Действующий порядок вручения уведомления включает в себя направление по почте заказным письмом с уведомлением, электронным способом в личный кабинет налогоплательщика, электронным способом через мобильное приложение", - напомнили в комитете. 

 
Как вычислить фейковое уведомление?
 
Обратите внимание на следующее:
 
  • неверное указание отправителя уведомления, к примеру "АО "Налоги РК";
 
  • при правильной уплате налога на имущество указывается управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика - при уплате налога на транспортные средства; 
 
  • установленные сроки уплаты налогов: по налогу на транспортные средства - не позднее 1 апреля, по налогу на имущество - не позднее 1 октября, соответственно, уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.
 
Помните:
 
  • исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте kgd.gov.kz, мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги - налоги - налог на транспорт и имущество - ввести ИИН);
 
  • проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat - электронные сервисы - сервис задолженности по налоговым и социальным платежам - ввести ИИН. 
 

Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра - 1414", - сообщили в КГД МФ РК. 


Ранее сообщалось, что в Алматы мошенники пытались похитить со счета покойного 1 млрд тенге.
 

В Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей

19.09.2022, 09:23 26991
В Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Проектом Социального кодекса РК предусмотрен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) в период с 2023 по 2027 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, это позволит гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы.
 

Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами. Учитывая интересы субъектов предпринимательства, в целях снижения нагрузки на работодателей в постковидный период в проекте Социального кодекса РК предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет", - пояснили в ведомстве.

 
Сообщается, что данная мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной - за счет взносов работодателей.
 
Условно-накопительный компонент включает в себя преимущества накопительной (фиксируется период отчислений и их суммарный объем) и солидарной (поступившие средства будут направляться на выплату пенсий участникам системы, рожденным после 1975 года и достигающим пенсионного возраста) пенсионных систем.
 
Напомним, на сегодняшний день в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).
 
Как известно, солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. При этом 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.
 
В Минтруда отметили, что в мировой практике значительная роль в пенсионном обеспечении отведена работодателю. К примеру, в Малайзии из 23% доходов работника работодатели вносят в пенсионный фонд 12%, работник - 11%; в Австралии 9,5% платит только работодатель; в Беларуси - 29%, из них работодатель - 28%; в Германии - 18,6%, из них работодатель - 9,3%.
 

Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции пятый год подряд

16.09.2022, 14:43 33226
Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции пятый год подряд
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРРЯ - Kaspi.kz вновь занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2022. Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции в Казахстане пятый год подряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами! В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены почти 2,5 миллиона самых разнообразных товаров, в основном от компаний малого и среднего бизнеса. С одной стороны, мы помогаем компаниям расти и создавать новые рабочие места, с другой стороны - нашим любимым клиентам делать выгодные покупки с бесплатной доставкой", - заявил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. 

 
Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляет деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет-компаний по объему выручки от онлайн-продаж.
 

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